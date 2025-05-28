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Армия России выбила ВСУ из двух сел в Сумской области и Донбассе - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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Армия России выбила ВСУ из двух сел в Сумской области и Донбассе
Армия России выбила ВСУ из двух сел в Сумской области и Донбассе - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Армия России выбила ВСУ из двух сел в Сумской области и Донбассе
Бойцы Вооруженных сил России освободили еще два населенных пункта в Сумской области Украины и в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T12:20
2025-05-28T12:28
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
сумская область
вооруженные силы россии
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России освободили еще два населенных пункта в Сумской области Украины и в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Север" выбили противника из Константиновки Сумской области.Бойца группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Зеленое Поле Донецкой Народной Республики, добавили в Минобороны.Накануне подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Старая Николаевка в Донецкой Народной Республике. А за день до этого – освободили в Сумской области населенные пункты Владимировка и Беловоды. До этого стало известно о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Романовка в ДНР.В субботу сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области.23 мая стало известно об освобождении российскими войсками Радьковки в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), сумская область, вооруженные силы россии, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север", группировка войск "восток"
Армия России выбила ВСУ из двух сел в Сумской области и Донбассе

Армия России освободила Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР

12:20 28.05.2025 (обновлено: 12:28 28.05.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган" ЦВО на Покровском направлении
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России освободили еще два населенных пункта в Сумской области Украины и в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Север" выбили противника из Константиновки Сумской области.
Бойца группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Зеленое Поле Донецкой Народной Республики, добавили в Минобороны.
Накануне подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Старая Николаевка в Донецкой Народной Республике. А за день до этого – освободили в Сумской области населенные пункты Владимировка и Беловоды. До этого стало известно о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Романовка в ДНР.
В субботу сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области.
23 мая стало известно об освобождении российскими войсками Радьковки в Харьковской области.
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Министерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Сумская областьВооруженные силы РоссииНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Север"Группировка войск "Восток"
 
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