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Армия России выбила ВСУ из двух сел в Сумской области и Донбассе

Армия России выбила ВСУ из двух сел в Сумской области и Донбассе - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Армия России выбила ВСУ из двух сел в Сумской области и Донбассе

Бойцы Вооруженных сил России освободили еще два населенных пункта в Сумской области Украины и в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T12:20

2025-05-28T12:20

2025-05-28T12:28

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

сумская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России освободили еще два населенных пункта в Сумской области Украины и в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Север" выбили противника из Константиновки Сумской области.Бойца группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Зеленое Поле Донецкой Народной Республики, добавили в Минобороны.Накануне подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Старая Николаевка в Донецкой Народной Республике. А за день до этого – освободили в Сумской области населенные пункты Владимировка и Беловоды. До этого стало известно о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Романовка в ДНР.В субботу сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области.23 мая стало известно об освобождении российскими войсками Радьковки в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

сумская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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