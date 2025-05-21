https://crimea.ria.ru/20250521/nachalos-masshtabnoe-razminirovanie-osvobozhdennoy-kurskoy-oblasti-1146582621.html
Началось масштабное разминирование освобожденной Курской области
Началось масштабное разминирование освобожденной Курской области - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Началось масштабное разминирование освобожденной Курской области
На освобожденных территориях Курской области началась активная фаза разминирования. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил врио... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T10:04
2025-05-21T10:04
2025-05-21T10:04
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
александр хинштейн
владимир путин (политик)
новости
выплаты и компенсации
разминирование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. На освобожденных территориях Курской области началась активная фаза разминирования. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.По его словам, на местах работают расчеты вооруженных сил, МЧС и добровольческого формирования "Барс – Курск". Ежедневно специалисты обезвреживают десятки взрывоопасных предметов.В связи с этим врио губернатора попросил президента сохранить меры социальной поддержки для пострадавших. Речь идет о ежемесячных выплатах в размере 65 тысяч рублей гражданам, ранее лишившимся имущества или оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Эти выплаты были введены по личному решению президента и начали поступать жителям с февраля текущего года.Изначально предполагалось, что финансовая помощь будет предоставляться до момента полного освобождения Курской области, которое, как отметил Хинштейн, наступило 26 апреля.Владимир Путин поддержал предложение о продлении выплат. Он также поручил увеличить численность групп разминирования для ускорения работ и обеспечения скорейшего возвращения населения к нормальной жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, александр хинштейн, владимир путин (политик), новости, выплаты и компенсации, разминирование
Началось масштабное разминирование освобожденной Курской области
В Курской области начались масштабные работы по разминированию территорий
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. На освобожденных территориях Курской области началась активная фаза разминирования. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, на местах работают расчеты вооруженных сил, МЧС и добровольческого формирования "Барс – Курск". Ежедневно специалисты обезвреживают десятки взрывоопасных предметов.
"Ежедневно огромное количество, несколько десятков взрывоопасных предметов разминируется. Но до этого момента мы не можем людям обеспечить безопасность их возвращения домой", – подчеркнул Хинштейн.
В связи с этим врио губернатора попросил президента сохранить меры социальной поддержки для пострадавших. Речь идет о ежемесячных выплатах в размере 65 тысяч рублей гражданам, ранее лишившимся имущества или оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Эти выплаты были введены по личному решению президента и начали поступать жителям с февраля текущего года.
Изначально предполагалось, что финансовая помощь будет предоставляться до момента полного освобождения Курской области, которое, как отметил Хинштейн, наступило 26 апреля.
Владимир Путин поддержал предложение о продлении выплат. Он также поручил увеличить численность групп разминирования для ускорения работ и обеспечения скорейшего возвращения населения к нормальной жизни.
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