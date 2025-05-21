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Началось масштабное разминирование освобожденной Курской области

Началось масштабное разминирование освобожденной Курской области - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Началось масштабное разминирование освобожденной Курской области

На освобожденных территориях Курской области началась активная фаза разминирования. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил врио... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T10:04

2025-05-21T10:04

2025-05-21T10:04

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

александр хинштейн

владимир путин (политик)

новости

выплаты и компенсации

разминирование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. На освобожденных территориях Курской области началась активная фаза разминирования. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.По его словам, на местах работают расчеты вооруженных сил, МЧС и добровольческого формирования "Барс – Курск". Ежедневно специалисты обезвреживают десятки взрывоопасных предметов.В связи с этим врио губернатора попросил президента сохранить меры социальной поддержки для пострадавших. Речь идет о ежемесячных выплатах в размере 65 тысяч рублей гражданам, ранее лишившимся имущества или оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Эти выплаты были введены по личному решению президента и начали поступать жителям с февраля текущего года.Изначально предполагалось, что финансовая помощь будет предоставляться до момента полного освобождения Курской области, которое, как отметил Хинштейн, наступило 26 апреля.Владимир Путин поддержал предложение о продлении выплат. Он также поручил увеличить численность групп разминирования для ускорения работ и обеспечения скорейшего возвращения населения к нормальной жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, александр хинштейн, владимир путин (политик), новости, выплаты и компенсации, разминирование