https://crimea.ria.ru/20250525/zheleznodorozhnyy-sostav-v-belgorodskoy-oblasti-naekhal-na-vzryvchatku-1146704171.html

Поезд подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области

Поезд подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Поезд подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области

Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, в результате произошел взрыв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора... РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T21:22

2025-05-25T21:22

2025-05-25T22:06

белгородская область

новости

происшествия

железная дорога

поезд

взрывчатка

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, в результате произошел взрыв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.Глава региона уточнил, что повреждена контактная сеть железнодорожного пути, движение поездов временно приостановлено. На месте работают все оперативные службы, информация уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, происшествия, железная дорога, поезд, взрывчатка, взрыв