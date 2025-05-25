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Поезд подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.05.2025
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Поезд подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области
Поезд подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Поезд подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области
Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, в результате произошел взрыв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора... РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T21:22
2025-05-25T22:06
белгородская область
новости
происшествия
железная дорога
поезд
взрывчатка
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, в результате произошел взрыв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.Глава региона уточнил, что повреждена контактная сеть железнодорожного пути, движение поездов временно приостановлено. На месте работают все оперативные службы, информация уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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белгородская область, новости, происшествия, железная дорога, поезд, взрывчатка, взрыв
Поезд подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области

Железнодорожный состав подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области

21:22 25.05.2025 (обновлено: 22:06 25.05.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, в результате произошел взрыв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.
"По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате, произошел взрыв. Пострадавших нет", – цитирует Гладкова РИА Новости.
Глава региона уточнил, что повреждена контактная сеть железнодорожного пути, движение поездов временно приостановлено. На месте работают все оперативные службы, информация уточняется.
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Белгородская областьНовостиПроисшествияЖелезная дорогаПоездВзрывчаткаВзрыв
 
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