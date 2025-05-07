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Режим ЧС введен в Саранске из-за угрозы беспилотных атак - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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Режим ЧС введен в Саранске из-за угрозы беспилотных атак
Режим ЧС введен в Саранске из-за угрозы беспилотных атак - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Режим ЧС введен в Саранске из-за угрозы беспилотных атак
Режим ЧС муниципального уровня введен в Саранске после объявления опасности вражеских беспилотных атак, сообщили в местной администрации в среду. РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T11:15
2025-05-07T11:15
новости
мордовия
саранск
безопасность
режим чс
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Режим ЧС муниципального уровня введен в Саранске после объявления опасности вражеских беспилотных атак, сообщили в местной администрации в среду.Местных жителей просят сохранять спокойствие, придерживаться всех рекомендаций и доверять только официальным источникам информации.В мордовском Саранске утром 7 мая объявили беспилотную опасность, о чем сообщал глава республики Артем Здунов в своих соцсетях. Также он уточнил, что работают экстренные службы и правоохранители. Занятия отменены в среду в детсадах, школах и вузах Саранска.Ночью и утром 7 мая ВСУ предприняли массированную атаку на Москву и регионы России. Беспилотной атаке подвергались также Воронежская, Тульская, Ярославская, Костромская области и Мордовия.Кроме того, в Брянской области с вечера вторника и за прошедшую ночь уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета. Двое мирных жителей в Курской области пострадали от атак украинских беспилотников. В Тульской области также сохраняется опасность БПЛА. Дежурные средства ПВО Минобороны утром во вторник отразили пятую атаку БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки беспилотников ВСУ на регионы России – реакция МосквыЛетели на Москву: сбито еще три БПЛАВСУ ударили по мемориалу Великой Отечественной в Херсонской области
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новости, мордовия, саранск, безопасность, режим чс, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Режим ЧС введен в Саранске из-за угрозы беспилотных атак

Режим ЧС введен в Саранске после объявления опасности атак БПЛА - власти

11:15 07.05.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Режим ЧС муниципального уровня введен в Саранске после объявления опасности вражеских беспилотных атак, сообщили в местной администрации в среду.
"Принято решение о введении в Саранске режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Просим с пониманием отнестись к введенным мерам", - сказано в Telegram-канале мэрии.
Местных жителей просят сохранять спокойствие, придерживаться всех рекомендаций и доверять только официальным источникам информации.
В мордовском Саранске утром 7 мая объявили беспилотную опасность, о чем сообщал глава республики Артем Здунов в своих соцсетях. Также он уточнил, что работают экстренные службы и правоохранители. Занятия отменены в среду в детсадах, школах и вузах Саранска.
Ночью и утром 7 мая ВСУ предприняли массированную атаку на Москву и регионы России. Беспилотной атаке подвергались также Воронежская, Тульская, Ярославская, Костромская области и Мордовия.
Кроме того, в Брянской области с вечера вторника и за прошедшую ночь уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета. Двое мирных жителей в Курской области пострадали от атак украинских беспилотников. В Тульской области также сохраняется опасность БПЛА. Дежурные средства ПВО Минобороны утром во вторник отразили пятую атаку БПЛА.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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