https://crimea.ria.ru/20250507/rezhim-chs-vveden-v-saranske-iz-za-ugrozy-bespilotnykh-atak-1146269547.html

Режим ЧС введен в Саранске из-за угрозы беспилотных атак

Режим ЧС введен в Саранске из-за угрозы беспилотных атак - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Режим ЧС введен в Саранске из-за угрозы беспилотных атак

Режим ЧС муниципального уровня введен в Саранске после объявления опасности вражеских беспилотных атак, сообщили в местной администрации в среду. РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T11:15

2025-05-07T11:15

2025-05-07T11:15

новости

мордовия

саранск

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режим чс

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Режим ЧС муниципального уровня введен в Саранске после объявления опасности вражеских беспилотных атак, сообщили в местной администрации в среду.Местных жителей просят сохранять спокойствие, придерживаться всех рекомендаций и доверять только официальным источникам информации.В мордовском Саранске утром 7 мая объявили беспилотную опасность, о чем сообщал глава республики Артем Здунов в своих соцсетях. Также он уточнил, что работают экстренные службы и правоохранители. Занятия отменены в среду в детсадах, школах и вузах Саранска.Ночью и утром 7 мая ВСУ предприняли массированную атаку на Москву и регионы России. Беспилотной атаке подвергались также Воронежская, Тульская, Ярославская, Костромская области и Мордовия.Кроме того, в Брянской области с вечера вторника и за прошедшую ночь уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета. Двое мирных жителей в Курской области пострадали от атак украинских беспилотников. В Тульской области также сохраняется опасность БПЛА. Дежурные средства ПВО Минобороны утром во вторник отразили пятую атаку БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки беспилотников ВСУ на регионы России – реакция МосквыЛетели на Москву: сбито еще три БПЛАВСУ ударили по мемориалу Великой Отечественной в Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20231127/chto-oznachaet-rezhim-chs---spravka-1133120687.html

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саранск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мордовия, саранск, безопасность, режим чс, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)