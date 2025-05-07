Режим ЧС введен в Саранске из-за угрозы беспилотных атак
Режим ЧС введен в Саранске после объявления опасности атак БПЛА - власти
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Режим ЧС муниципального уровня введен в Саранске после объявления опасности вражеских беспилотных атак, сообщили в местной администрации в среду.
"Принято решение о введении в Саранске режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Просим с пониманием отнестись к введенным мерам", - сказано в Telegram-канале мэрии.
Местных жителей просят сохранять спокойствие, придерживаться всех рекомендаций и доверять только официальным источникам информации.
В мордовском Саранске утром 7 мая объявили беспилотную опасность, о чем сообщал глава республики Артем Здунов в своих соцсетях. Также он уточнил, что работают экстренные службы и правоохранители. Занятия отменены в среду в детсадах, школах и вузах Саранска.
Ночью и утром 7 мая ВСУ предприняли массированную атаку на Москву и регионы России. Беспилотной атаке подвергались также Воронежская, Тульская, Ярославская, Костромская области и Мордовия.
Кроме того, в Брянской области с вечера вторника и за прошедшую ночь уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета. Двое мирных жителей в Курской области пострадали от атак украинских беспилотников. В Тульской области также сохраняется опасность БПЛА. Дежурные средства ПВО Минобороны утром во вторник отразили пятую атаку БПЛА.
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