https://crimea.ria.ru/20250507/pvo-otrazhaet-pyatuyu-volnu-ataki-bpla-na-tulskuyu-oblast---gubernator-1146264537.html

ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область - губернатор

ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область - губернатор - РИА Новости Крым, 07.05.2025

ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область - губернатор

ПВО отражает пятую волну атаки беспилотников на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T06:12

2025-05-07T06:12

2025-05-07T06:30

дмитрий миляев

тульская область

пво

новости сво

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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Симферополь, 7 мая - РИА Новости Крым. ПВО отражает пятую волну атаки беспилотников на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.Губернатор уточнил, что пострадавших нет, ситуация на контроле.6 мая российские военнослужащие сбили 202 украинских беспилотника. 32 дрона ликвидированы над Брянской областью, 22 – над Воронежской, 19 – над территорией Московского региона, 10 БПЛА сбиты над Пензенской областью, девять – над Калужской, шесть – над Белгородской, по два над Липецкой и Самарской областями, по одному – над Владимирской, Курской и Ростовской областями.25 беспилотников ВСУ сбили над тремя областями РФ во вторник днем – 15 над Орловской, семь – над Курской и три над Брянской областями. Еще 13 украинских беспилотников сбиты во вторник вечером над тремя регионами России.Позже в Минобороны РФ добавили, что уничтожены еще 57 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом. В Севастополе объявили ракетную опасность, а Крымский мост закрыли для проезда транспорта. Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что также ночью было ликвидировано еще два беспилотника, летевших на столицу России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250506/leteli-na-moskvu-sbito-esche-tri-bpla-1146263062.html

тульская область

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дмитрий миляев, тульская область, пво, новости сво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости