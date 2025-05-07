ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область - губернатор
ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область - губернатор
06:12 07.05.2025 (обновлено: 06:30 07.05.2025)
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Симферополь, 7 мая - РИА Новости Крым. ПВО отражает пятую волну атаки беспилотников на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"В регионе по-прежнему сохраняется опасность БПЛА. Дежурные средства ПВО Минобороны России продолжают боевую работу, отражая пятую атаку БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что пострадавших нет, ситуация на контроле.
6 мая российские военнослужащие сбили 202 украинских беспилотника. 32 дрона ликвидированы над Брянской областью, 22 – над Воронежской, 19 – над территорией Московского региона, 10 БПЛА сбиты над Пензенской областью, девять – над Калужской, шесть – над Белгородской, по два над Липецкой и Самарской областями, по одному – над Владимирской, Курской и Ростовской областями.
25 беспилотников ВСУ сбили над тремя областями РФ во вторник днем – 15 над Орловской, семь – над Курской и три над Брянской областями. Еще 13 украинских беспилотников сбиты во вторник вечером над тремя регионами России.
Позже в Минобороны РФ добавили, что уничтожены еще 57 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом. В Севастополе объявили ракетную опасность, а Крымский мост закрыли для проезда транспорта. Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что также ночью было ликвидировано еще два беспилотника, летевших на столицу России.
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