Рейтинг@Mail.ru
ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область - губернатор - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250507/pvo-otrazhaet-pyatuyu-volnu-ataki-bpla-na-tulskuyu-oblast---gubernator-1146264537.html
ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область - губернатор
ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область - губернатор - РИА Новости Крым, 07.05.2025
ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область - губернатор
ПВО отражает пятую волну атаки беспилотников на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T06:12
2025-05-07T06:30
дмитрий миляев
тульская область
пво
новости сво
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633423_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0b1a5212438cfdec2d90fd3a1adca7fa.jpg
Симферополь, 7 мая - РИА Новости Крым. ПВО отражает пятую волну атаки беспилотников на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.Губернатор уточнил, что пострадавших нет, ситуация на контроле.6 мая российские военнослужащие сбили 202 украинских беспилотника. 32 дрона ликвидированы над Брянской областью, 22 – над Воронежской, 19 – над территорией Московского региона, 10 БПЛА сбиты над Пензенской областью, девять – над Калужской, шесть – над Белгородской, по два над Липецкой и Самарской областями, по одному – над Владимирской, Курской и Ростовской областями.25 беспилотников ВСУ сбили над тремя областями РФ во вторник днем – 15 над Орловской, семь – над Курской и три над Брянской областями. Еще 13 украинских беспилотников сбиты во вторник вечером над тремя регионами России.Позже в Минобороны РФ добавили, что уничтожены еще 57 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом. В Севастополе объявили ракетную опасность, а Крымский мост закрыли для проезда транспорта. Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что также ночью было ликвидировано еще два беспилотника, летевших на столицу России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250506/leteli-na-moskvu-sbito-esche-tri-bpla-1146263062.html
тульская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633423_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b9045977ede154f13a7474e90f011a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий миляев, тульская область, пво, новости сво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область - губернатор

ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область - губернатор

06:12 07.05.2025 (обновлено: 06:30 07.05.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
Симферополь, 7 мая - РИА Новости Крым. ПВО отражает пятую волну атаки беспилотников на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"В регионе по-прежнему сохраняется опасность БПЛА. Дежурные средства ПВО Минобороны России продолжают боевую работу, отражая пятую атаку БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что пострадавших нет, ситуация на контроле.
6 мая российские военнослужащие сбили 202 украинских беспилотника. 32 дрона ликвидированы над Брянской областью, 22 – над Воронежской, 19 – над территорией Московского региона, 10 БПЛА сбиты над Пензенской областью, девять – над Калужской, шесть – над Белгородской, по два над Липецкой и Самарской областями, по одному – над Владимирской, Курской и Ростовской областями.
25 беспилотников ВСУ сбили над тремя областями РФ во вторник днем – 15 над Орловской, семь – над Курской и три над Брянской областями. Еще 13 украинских беспилотников сбиты во вторник вечером над тремя регионами России.
Позже в Минобороны РФ добавили, что уничтожены еще 57 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом. В Севастополе объявили ракетную опасность, а Крымский мост закрыли для проезда транспорта. Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что также ночью было ликвидировано еще два беспилотника, летевших на столицу России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Вчера, 22:54
Летели на Москву: сбито еще три БПЛА
 
Дмитрий МиляевТульская областьПВОНовости СВООбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:41Как взыскивают долги по кредитам с участников СВО
06:33От Владикавказа до Москвы: как летом будут ходить поезда в Крым
06:12ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область - губернатор
06:02Здесь птицы не поют: бойцы СВО в проекте "Нам нужна одна Победа"
00:01На пороге шторма: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 7 мая
23:16Ракетную опасность в Новороссийске отменили
22:59Обмен военнопленными и массированная атака дронов – главное за день
22:54Летели на Москву: сбито еще три БПЛА
22:48В Севастополе открыли рейд
22:39Крымский мост открыт для проезда
22:31Севастопольские самбисты взяли бронзу в Международном турнире
22:23В Севастополе отменили воздушную тревогу
22:06Еще два беспилотника сбиты на подлете к Москве
22:01Угрозу ракетной опасности объявили в Новороссийске
21:50В Воронеж из Крыма приехала копия скульптуры Воина-освободителя
21:3957 беспилотников сбили над Крымом и еще пятью регионами
21:38Крымский мост закрыт для транспорта
21:36Ракетная тревога объявлена в Севастополе
21:33Засуха и заморозки: что будет с урожаем в Крыму
Лента новостейМолния