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57 беспилотников сбили над Крымом и еще пятью регионами - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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57 беспилотников сбили над Крымом и еще пятью регионами
57 беспилотников сбили над Крымом и еще пятью регионами - РИА Новости Крым, 06.05.2025
57 беспилотников сбили над Крымом и еще пятью регионами
Над Крымом и еще пятью регионами России силы ПВО уничтожили 57 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T21:39
2025-05-06T21:46
крым
министерство обороны рф
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
пво
брянская область
курская область
орловская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Над Крымом и еще пятью регионами России силы ПВО уничтожили 57 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что новая атака украинских БПЛА пресечена дежурными средствами ПВО после 18:40 по московскому времени.Во вторник российские военнослужащие сбили 143 украинских беспилотника. В ночь на 6 мая ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ.Из них 32 дрона ликвидированы над Брянской областью, 22 – над Воронежской, 19 – над территорией Московского региона, 10 десять беспилотников сбиты над Пензенской областью, девять – над Калужской, шесть – над Белгородской, по два над Липецкой и Самарской областями, по одному – над Владимирской, Курской и Ростовской областями.25 беспилотников ВСУ сбили над тремя областями РФ во вторник днем – 15 над Орловской, семь – над Курской и три над Брянской областями. Еще 13 украинских беспилотников сбиты во вторник вечером над тремя регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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крым, министерство обороны рф, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), пво, брянская область, курская область, орловская область, калужская область, рязанская область, новости, новости крыма
57 беспилотников сбили над Крымом и еще пятью регионами

Над Крымом и еще пятью регионами уничтожили 57 беспилотников

21:39 06.05.2025 (обновлено: 21:46 06.05.2025)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Над Крымом и еще пятью регионами России силы ПВО уничтожили 57 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что новая атака украинских БПЛА пресечена дежурными средствами ПВО после 18:40 по московскому времени.

В оборонном ведомстве уточнили, что один беспилотник уничтожен над Крымом, 31 БПЛА сбили над Брянской областью, 14 – над Курской областью, семь – над Орловской областью, по два – над Калужской и Рязанской областями.

Во вторник российские военнослужащие сбили 143 украинских беспилотника. В ночь на 6 мая ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ.
Из них 32 дрона ликвидированы над Брянской областью, 22 – над Воронежской, 19 – над территорией Московского региона, 10 десять беспилотников сбиты над Пензенской областью, девять – над Калужской, шесть – над Белгородской, по два над Липецкой и Самарской областями, по одному – над Владимирской, Курской и Ростовской областями.
25 беспилотников ВСУ сбили над тремя областями РФ во вторник днем – 15 над Орловской, семь – над Курской и три над Брянской областями. Еще 13 украинских беспилотников сбиты во вторник вечером над тремя регионами России.
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