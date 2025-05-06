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57 беспилотников сбили над Крымом и еще пятью регионами

57 беспилотников сбили над Крымом и еще пятью регионами - РИА Новости Крым, 06.05.2025

57 беспилотников сбили над Крымом и еще пятью регионами

Над Крымом и еще пятью регионами России силы ПВО уничтожили 57 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T21:39

2025-05-06T21:39

2025-05-06T21:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Над Крымом и еще пятью регионами России силы ПВО уничтожили 57 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что новая атака украинских БПЛА пресечена дежурными средствами ПВО после 18:40 по московскому времени.Во вторник российские военнослужащие сбили 143 украинских беспилотника. В ночь на 6 мая ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ.Из них 32 дрона ликвидированы над Брянской областью, 22 – над Воронежской, 19 – над территорией Московского региона, 10 десять беспилотников сбиты над Пензенской областью, девять – над Калужской, шесть – над Белгородской, по два над Липецкой и Самарской областями, по одному – над Владимирской, Курской и Ростовской областями.25 беспилотников ВСУ сбили над тремя областями РФ во вторник днем – 15 над Орловской, семь – над Курской и три над Брянской областями. Еще 13 украинских беспилотников сбиты во вторник вечером над тремя регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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