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57 беспилотников сбили над Крымом и еще пятью регионами
57 беспилотников сбили над Крымом и еще пятью регионами - РИА Новости Крым, 06.05.2025
57 беспилотников сбили над Крымом и еще пятью регионами
Над Крымом и еще пятью регионами России силы ПВО уничтожили 57 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T21:39
2025-05-06T21:39
2025-05-06T21:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Над Крымом и еще пятью регионами России силы ПВО уничтожили 57 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что новая атака украинских БПЛА пресечена дежурными средствами ПВО после 18:40 по московскому времени.Во вторник российские военнослужащие сбили 143 украинских беспилотника. В ночь на 6 мая ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ.Из них 32 дрона ликвидированы над Брянской областью, 22 – над Воронежской, 19 – над территорией Московского региона, 10 десять беспилотников сбиты над Пензенской областью, девять – над Калужской, шесть – над Белгородской, по два над Липецкой и Самарской областями, по одному – над Владимирской, Курской и Ростовской областями.25 беспилотников ВСУ сбили над тремя областями РФ во вторник днем – 15 над Орловской, семь – над Курской и три над Брянской областями. Еще 13 украинских беспилотников сбиты во вторник вечером над тремя регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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57 беспилотников сбили над Крымом и еще пятью регионами
Над Крымом и еще пятью регионами уничтожили 57 беспилотников
21:39 06.05.2025 (обновлено: 21:46 06.05.2025)