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Ракетная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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Ракетная тревога объявлена в Севастополе
Ракетная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Ракетная тревога объявлена в Севастополе
В Севастополе объявлена ракетная тревога. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T21:36
2025-05-06T21:38
севастополь
новости
михаил развожаев
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
срочные новости крыма
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена ракетная тревога. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.В случае угрозы баллистики найти безопасное место нужно очень быстро, на это есть всего около двух минут. Общественный транспорт в это время обязан занять правый ряд и прекратить движение, а пассажиры укрыться в проходе подальше от окон.23 сентября 2024 года в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после летних атак ВСУ ракетами ATACMS. Также власти региона решили улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУВ Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа"Мы недаром город-герой": ракетная атака не испугала севастопольцев
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, михаил развожаев, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма, воздушная тревога в севастополе
Ракетная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе объявлена ракетная тревога

21:36 06.05.2025 (обновлено: 21:38 06.05.2025)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена ракетная тревога. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Внимание всем. Воздушная тревога", – написал губернатор.

Жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.
Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
В случае угрозы баллистики найти безопасное место нужно очень быстро, на это есть всего около двух минут. Общественный транспорт в это время обязан занять правый ряд и прекратить движение, а пассажиры укрыться в проходе подальше от окон.
23 сентября 2024 года в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после летних атак ВСУ ракетами ATACMS. Также власти региона решили улучшить систему оповещения.
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СевастопольНовостиМихаил РазвожаевНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяСрочные новости КрымаВоздушная тревога в Севастополе
 
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