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Беспилотники сегодня сбили над тремя регионами России - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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Беспилотники сегодня сбили над тремя регионами России
Беспилотники сегодня сбили над тремя регионами России - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Беспилотники сегодня сбили над тремя регионами России
25 беспилотников ВСУ сбили над тремя областями РФ во вторник днем, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T14:31
2025-05-06T14:33
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. 25 беспилотников ВСУ сбили над тремя областями РФ во вторник днем, сообщили в Минобороны России.Уточняется, что 15 украинских дронов сбиты над Орловской, семь – над Курской и три над Брянской областями.Российские силы ПВО в ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ, сообщали ранее в Миноброны. Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры РФ и это говорит об ориентированности киевского режима на продолжение войны, прокомментировал ночные атаки пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самая кровавая неделя: в МИД рассказали о жертвах обстрелов ВСУНад Воронежской областью сбили 20 беспилотниковВСУ ударили по мемориалу Великой Отечественной в Херсонской области
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, орловская область, курская область, брянская область, пво
Беспилотники сегодня сбили над тремя регионами России

Беспилотники сбили над тремя регионами России днем во вторник

14:31 06.05.2025 (обновлено: 14:33 06.05.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. 25 беспилотников ВСУ сбили над тремя областями РФ во вторник днем, сообщили в Минобороны России.

"С 9:30 до 13:10 дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что 15 украинских дронов сбиты над Орловской, семь – над Курской и три над Брянской областями.
Российские силы ПВО в ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ, сообщали ранее в Миноброны. Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры РФ и это говорит об ориентированности киевского режима на продолжение войны, прокомментировал ночные атаки пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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