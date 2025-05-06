https://crimea.ria.ru/20250506/bespilotniki-segodnya-sbili-nad-tremya-regionami-rossii-1146243032.html

Беспилотники сегодня сбили над тремя регионами России

Беспилотники сегодня сбили над тремя регионами России - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Беспилотники сегодня сбили над тремя регионами России

25 беспилотников ВСУ сбили над тремя областями РФ во вторник днем, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T14:31

2025-05-06T14:31

2025-05-06T14:33

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

новости

орловская область

курская область

брянская область

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. 25 беспилотников ВСУ сбили над тремя областями РФ во вторник днем, сообщили в Минобороны России.Уточняется, что 15 украинских дронов сбиты над Орловской, семь – над Курской и три над Брянской областями.Российские силы ПВО в ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ, сообщали ранее в Миноброны. Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры РФ и это говорит об ориентированности киевского режима на продолжение войны, прокомментировал ночные атаки пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самая кровавая неделя: в МИД рассказали о жертвах обстрелов ВСУНад Воронежской областью сбили 20 беспилотниковВСУ ударили по мемориалу Великой Отечественной в Херсонской области

орловская область

курская область

брянская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, орловская область, курская область, брянская область, пво