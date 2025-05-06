https://crimea.ria.ru/20250506/bespilotniki-segodnya-sbili-nad-tremya-regionami-rossii-1146243032.html
Беспилотники сегодня сбили над тремя регионами России
Беспилотники сегодня сбили над тремя регионами России - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Беспилотники сегодня сбили над тремя регионами России
25 беспилотников ВСУ сбили над тремя областями РФ во вторник днем, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T14:31
2025-05-06T14:31
2025-05-06T14:33
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
новости
орловская область
курская область
брянская область
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f1a6c3a9137eec9ac60c5d3c6d68a24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. 25 беспилотников ВСУ сбили над тремя областями РФ во вторник днем, сообщили в Минобороны России.Уточняется, что 15 украинских дронов сбиты над Орловской, семь – над Курской и три над Брянской областями.Российские силы ПВО в ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ, сообщали ранее в Миноброны. Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры РФ и это говорит об ориентированности киевского режима на продолжение войны, прокомментировал ночные атаки пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самая кровавая неделя: в МИД рассказали о жертвах обстрелов ВСУНад Воронежской областью сбили 20 беспилотниковВСУ ударили по мемориалу Великой Отечественной в Херсонской области
орловская область
курская область
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_29c794421aafaba6e044cad269c1a98c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, орловская область, курская область, брянская область, пво
Беспилотники сегодня сбили над тремя регионами России
Беспилотники сбили над тремя регионами России днем во вторник
14:31 06.05.2025 (обновлено: 14:33 06.05.2025)