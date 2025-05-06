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Атака беспилотников сегодня: 13 БПЛА сбиты над тремя регионами России - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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Атака беспилотников сегодня: 13 БПЛА сбиты над тремя регионами России
Атака беспилотников сегодня: 13 БПЛА сбиты над тремя регионами России - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Атака беспилотников сегодня: 13 БПЛА сбиты над тремя регионами России
Еще 13 украинских беспилотников сбиты во вторник вечером над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T19:30
2025-05-06T19:36
пво
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беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Еще 13 украинских беспилотников сбиты во вторник вечером над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что новая атака была отражена в период с 17:21 до 18:40 по московскому времени.По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, БПЛА были уничтожены на окраине города Обнинска и на территориях Жуковского, Тарусского и Боровского районов. Обошлось без жертв и разрушений.Около 17:38 во вторник он сообщил об отражении атаки двух украинских БПЛА на столицу. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Спустя час над регионом уничтожили еще один вражеский БПЛА.В ночь на вторник силы ПВО Минобороны РФ сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Около двух часов ночи были уничтожены еще четыре БПЛА, пытавшихся атаковать столицу. Около половины третьего ночи были ликвидированы еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений.Всего за ночь силы ПВО ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ, сообщали ранее в Минобороны. Позже сообщалось о 25 сбитых беспилотниках над тремя областями РФ во вторник днем.Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры РФ и это говорит об ориентированности киевского режима на продолжение войны, прокомментировал ночные атаки пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков..Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пво, министерство обороны рф, московская область, калужская область, тульская область, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости
Атака беспилотников сегодня: 13 БПЛА сбиты над тремя регионами России

Атака 13 беспилотников сегодня вечером отражена над тремя регионами России

19:30 06.05.2025 (обновлено: 19:36 06.05.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Еще 13 украинских беспилотников сбиты во вторник вечером над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что новая атака была отражена в период с 17:21 до 18:40 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены семь беспилотников над территорией Калужской области, четыре – над Тульской ️областью и два – над Московским регионом", - сказано в сообщении военного ведомства.
По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, БПЛА были уничтожены на окраине города Обнинска и на территориях Жуковского, Тарусского и Боровского районов. Обошлось без жертв и разрушений.
Около 17:38 во вторник он сообщил об отражении атаки двух украинских БПЛА на столицу. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Спустя час над регионом уничтожили еще один вражеский БПЛА.
В ночь на вторник силы ПВО Минобороны РФ сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Около двух часов ночи были уничтожены еще четыре БПЛА, пытавшихся атаковать столицу. Около половины третьего ночи были ликвидированы еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений.
Всего за ночь силы ПВО ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ, сообщали ранее в Минобороны. Позже сообщалось о 25 сбитых беспилотниках над тремя областями РФ во вторник днем.
Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры РФ и это говорит об ориентированности киевского режима на продолжение войны, прокомментировал ночные атаки пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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ПВОМинистерство обороны РФМосковская областьКалужская областьТульская областьБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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