https://crimea.ria.ru/20250506/esche-dva-bespilotnika-sbity-na-podlete-k-moskve-1146262214.html
Еще два беспилотника сбиты на подлете к Москве
Еще два беспилотника сбиты на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Еще два беспилотника сбиты на подлете к Москве
Атаки украинских беспилотников на Москву продолжаются. Вечером над регионом сбили еще два вражеских БПЛА, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T22:06
2025-05-06T22:06
2025-05-06T22:11
москва
сергей собянин
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
пво
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Атаки украинских беспилотников на Москву продолжаются. Вечером над регионом сбили еще два вражеских БПЛА, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Около 17:38 во вторник он сообщил об отражении атаки двух украинских БПЛА на столицу. Спустя час над регионом уничтожили еще один вражеский БПЛА.В ночь на вторник силы ПВО Минобороны РФ сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Около двух часов ночи были уничтожены еще четыре БПЛА, пытавшихся атаковать столицу. Около половины третьего ночи были ликвидированы еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений..Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пво, безопасность, новости
Еще два беспилотника сбиты на подлете к Москве
На подлете к Москве сбили еще два беспилотника
22:06 06.05.2025 (обновлено: 22:11 06.05.2025)