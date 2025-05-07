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ВСУ ударили по селам в Курской области – пострадали мирные жители - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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ВСУ ударили по селам в Курской области – пострадали мирные жители
ВСУ ударили по селам в Курской области – пострадали мирные жители - РИА Новости Крым, 07.05.2025
ВСУ ударили по селам в Курской области – пострадали мирные жители
Двое мирных жителей в Курской области пострадали от атак украинских беспилотников. Об этом в среду утром сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T08:35
2025-05-07T08:45
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
александр хинштейн
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей в Курской области пострадали от атак украинских беспилотников. Об этом в среду утром сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Так, по его информации, накануне ВСУ ударили с дрона по селу Гончаровка в Суджанском районе области. В результате атаки пострадал 42-летний местный житель – его ранило осколком в голову, посекло поясницу и левое бедро.Также украинские боевики атаковали поселок Теткино в Глушковском районе. FPV-дрон ударил по гражданской машине, в которое ехал 73-летний мужчина. У него осколочное проникающее ранение брюшной стенки."Оба пострадавших доставлены в Курскую областную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления — уверен, наши врачи сделают для этого все возможное", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале, призвав местное население не возвращаться в приграничье, пока там не станет полностью безопасно.Ранее сообщалось, что ночью и утром 7 мая ВСУ предприняли массированную атаку на Москву и регионы России. Беспилотной атаке подвергались Воронежская, Тульская, Ярославская, Костромская области и Мордовия.Накануне вечером в Минобороны сообщали, что над Крымом и еще пятью регионами РФ силы ПВО уничтожили 57 беспилотников ВСУ.Во вторник российские военнослужащие сбили 143 украинских дрона. В ночь на 6 мая ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область – губернаторЕще два беспилотника сбиты на подлете к МосквеЛетели на Москву: сбито еще три БПЛА
https://crimea.ria.ru/20250507/massirovannyy-udar-vsu-po-regionam-rossii-chto-izvestno-1146265507.html
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, александр хинштейн, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ ударили по селам в Курской области – пострадали мирные жители

Два человека ранены в Курской области в результате украинского удара - Хинштейн

08:35 07.05.2025 (обновлено: 08:45 07.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей в Курской области пострадали от атак украинских беспилотников. Об этом в среду утром сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Так, по его информации, накануне ВСУ ударили с дрона по селу Гончаровка в Суджанском районе области. В результате атаки пострадал 42-летний местный житель – его ранило осколком в голову, посекло поясницу и левое бедро.
Также украинские боевики атаковали поселок Теткино в Глушковском районе. FPV-дрон ударил по гражданской машине, в которое ехал 73-летний мужчина. У него осколочное проникающее ранение брюшной стенки.
"Оба пострадавших доставлены в Курскую областную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления — уверен, наши врачи сделают для этого все возможное", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале, призвав местное население не возвращаться в приграничье, пока там не станет полностью безопасно.
Ранее сообщалось, что ночью и утром 7 мая ВСУ предприняли массированную атаку на Москву и регионы России. Беспилотной атаке подвергались Воронежская, Тульская, Ярославская, Костромская области и Мордовия.
Накануне вечером в Минобороны сообщали, что над Крымом и еще пятью регионами РФ силы ПВО уничтожили 57 беспилотников ВСУ.
Во вторник российские военнослужащие сбили 143 украинских дрона. В ночь на 6 мая ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 российскими регионами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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