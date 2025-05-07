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Крылатая ракета и дроны: над Брянской областью сбили 140 воздушных целей - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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Крылатая ракета и дроны: над Брянской областью сбили 140 воздушных целей
Крылатая ракета и дроны: над Брянской областью сбили 140 воздушных целей - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Крылатая ракета и дроны: над Брянской областью сбили 140 воздушных целей
В Брянской области с вечера вторника и за прошедшую ночь уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T08:53
2025-05-07T08:57
брянская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
происшествия
украина
россия
александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Брянской области с вечера вторника и за прошедшую ночь уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь наши защитники уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету. В отражении мощнейшей атаки были задействованы подразделения ПВО министерства обороны РФ, Росгвардии по Брянской области и отряда "БАРС-Брянск", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что ночью и утром 7 мая ВСУ предприняли массированную атаку на Москву и регионы России. Беспилотной атаке подвергались Воронежская, Тульская, Ярославская, Костромская области и Мордовия.Накануне вечером в Минобороны сообщали, что над Крымом и еще пятью регионами РФ силы ПВО уничтожили 57 беспилотников ВСУ.Во вторник российские военнослужащие сбили 143 украинских дрона. В ночь на 6 мая ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область – губернаторЕще два беспилотника сбиты на подлете к МосквеЛетели на Москву: сбито еще три БПЛА
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брянская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия, украина, россия, александр богомаз
Крылатая ракета и дроны: над Брянской областью сбили 140 воздушных целей

В Брянской области уничтожили более 140 воздушных целей среди которых крылатая ракета

08:53 07.05.2025 (обновлено: 08:57 07.05.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Брянской области с вечера вторника и за прошедшую ночь уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь наши защитники уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету. В отражении мощнейшей атаки были задействованы подразделения ПВО министерства обороны РФ, Росгвардии по Брянской области и отряда "БАРС-Брянск", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ночью и утром 7 мая ВСУ предприняли массированную атаку на Москву и регионы России. Беспилотной атаке подвергались Воронежская, Тульская, Ярославская, Костромская области и Мордовия.
Накануне вечером в Минобороны сообщали, что над Крымом и еще пятью регионами РФ силы ПВО уничтожили 57 беспилотников ВСУ.
Во вторник российские военнослужащие сбили 143 украинских дрона. В ночь на 6 мая ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 российскими регионами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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