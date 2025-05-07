https://crimea.ria.ru/20250507/v-bryanskoy-oblasti-unichtozhili-bolee-140-vozdushnykh-tseley-1146266326.html

Крылатая ракета и дроны: над Брянской областью сбили 140 воздушных целей

Крылатая ракета и дроны: над Брянской областью сбили 140 воздушных целей - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Крылатая ракета и дроны: над Брянской областью сбили 140 воздушных целей

В Брянской области с вечера вторника и за прошедшую ночь уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T08:53

2025-05-07T08:53

2025-05-07T08:57

брянская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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александр богомаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Брянской области с вечера вторника и за прошедшую ночь уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь наши защитники уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету. В отражении мощнейшей атаки были задействованы подразделения ПВО министерства обороны РФ, Росгвардии по Брянской области и отряда "БАРС-Брянск", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что ночью и утром 7 мая ВСУ предприняли массированную атаку на Москву и регионы России. Беспилотной атаке подвергались Воронежская, Тульская, Ярославская, Костромская области и Мордовия.Накануне вечером в Минобороны сообщали, что над Крымом и еще пятью регионами РФ силы ПВО уничтожили 57 беспилотников ВСУ.Во вторник российские военнослужащие сбили 143 украинских дрона. В ночь на 6 мая ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область – губернаторЕще два беспилотника сбиты на подлете к МосквеЛетели на Москву: сбито еще три БПЛА

https://crimea.ria.ru/20250507/dva-cheloveka-postradali-pri-atakakh-ukrainskikh-bpla-v-kurskoy-oblasti-1146266005.html

брянская область

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россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия, украина, россия, александр богомаз