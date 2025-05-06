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ВСУ ударили по мемориалу Великой Отечественной в Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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ВСУ ударили по мемориалу Великой Отечественной в Херсонской области
ВСУ ударили по мемориалу Великой Отечественной в Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.05.2025
ВСУ ударили по мемориалу Великой Отечественной в Херсонской области
Мемориал павших героев Великой Отечественной войны пострадал при обстреле со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T10:42
2025-05-06T11:17
обстрелы всу
херсонская область
владимир сальдо
алешки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Мемориал павших героев Великой Отечественной войны пострадал при обстреле со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Алешкинском и Великолепетихском муниципалитетах из-за обстрелов вспыхнули два лесных пожара площадью 0,3 га, в Тополевке Новокаховского городского округа поврежден частный дом, проинформировал губернатор.Также, по его данным, враг обстрелял Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Казачьи Лагеря, Малую Лепетиху, Новую Маячку, Саги, Старую Збурьевку и Таврийск.1 мая украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами в районе центрального рынка Алешек. Погибли восемь человек и 10 ранены. В муниципалитете объявляли трехдневный траур.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Парк Славы в Алешках - погиб работник сферы ЖКХВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла сотрудницаВСУ атаковали храм в Белгородской области
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обстрелы всу, херсонская область, владимир сальдо, алешки, новости
ВСУ ударили по мемориалу Великой Отечественной в Херсонской области

ВСУ ударили по мемориалу героев Великой Отечественной войны в Херсонской области

10:42 06.05.2025 (обновлено: 11:17 06.05.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ ударили по мемориалу павших героев Великой Отечественной в Алешках
ВСУ ударили по мемориалу павших героев Великой Отечественной в Алешках
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Мемориал павших героев Великой Отечественной войны пострадал при обстреле со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Киевские боевики нанесли подлый удар по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны в Брилевке Алешкинского округа. В результате атаки памятник получил повреждения", - сообщил Сальдо.
Кроме того, в Алешкинском и Великолепетихском муниципалитетах из-за обстрелов вспыхнули два лесных пожара площадью 0,3 га, в Тополевке Новокаховского городского округа поврежден частный дом, проинформировал губернатор.
Также, по его данным, враг обстрелял Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Казачьи Лагеря, Малую Лепетиху, Новую Маячку, Саги, Старую Збурьевку и Таврийск.
1 мая украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами в районе центрального рынка Алешек. Погибли восемь человек и 10 ранены. В муниципалитете объявляли трехдневный траур.
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Обстрелы ВСУХерсонская областьВладимир СальдоАлешкиНовости
 
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