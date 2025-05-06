https://crimea.ria.ru/20250506/vsu-udarili-po-memorialu-velikoy-otechestvennoy-v-khersonskoy-oblasti-1146229423.html

ВСУ ударили по мемориалу Великой Отечественной в Херсонской области

ВСУ ударили по мемориалу Великой Отечественной в Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.05.2025

ВСУ ударили по мемориалу Великой Отечественной в Херсонской области

Мемориал павших героев Великой Отечественной войны пострадал при обстреле со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T10:42

2025-05-06T10:42

2025-05-06T11:17

обстрелы всу

херсонская область

владимир сальдо

алешки

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/06/1146227382_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d93f1c9bbdf447536a1c758a0b825e73.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Мемориал павших героев Великой Отечественной войны пострадал при обстреле со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Алешкинском и Великолепетихском муниципалитетах из-за обстрелов вспыхнули два лесных пожара площадью 0,3 га, в Тополевке Новокаховского городского округа поврежден частный дом, проинформировал губернатор.Также, по его данным, враг обстрелял Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Казачьи Лагеря, Малую Лепетиху, Новую Маячку, Саги, Старую Збурьевку и Таврийск.1 мая украинские боевики нанесли массированный удар FPV-дронами в районе центрального рынка Алешек. Погибли восемь человек и 10 ранены. В муниципалитете объявляли трехдневный траур.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Парк Славы в Алешках - погиб работник сферы ЖКХВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла сотрудницаВСУ атаковали храм в Белгородской области

херсонская область

алешки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, херсонская область, владимир сальдо, алешки, новости