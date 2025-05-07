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Массированный удар ВСУ по регионам России продолжается: что известно - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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Массированный удар ВСУ по регионам России продолжается: что известно
Массированный удар ВСУ по регионам России продолжается: что известно - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Массированный удар ВСУ по регионам России продолжается: что известно
Ночью и утром 7 мая ВСУ предприняли массированную атаку на Москву и регионы России. Беспилотной атаке подвергались также Воронежская, Тульская, Ярославская,... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T08:02
2025-05-07T08:47
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
россия
украина
новости
пво
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Ночью и утром 7 мая ВСУ предприняли массированную атаку на Москву и регионы России. Беспилотной атаке подвергались также Воронежская, Тульская, Ярославская, Костромская области и Мордовия.Попытки атаковать МосквуДевять вражеских беспилотников были уничтожены минувшей ночью в небе над Москвой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Так, в среду, 7 мая в 1:33 по московскому времени мэр российской столицы написал в своем Telegram-канале, что силы Минобороны отразили атаку семи беспилотников, которые летели в сторону Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.А в 3:55 Собянин уточнил, что ВСУ не оставляют своих попыток нанести урон столице при помощи дронов:"Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.Сбиты дроны в Воронежской областиКак минимум семь дронов ВСУ уничтожены над Воронежской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО в четырех муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены не менее 7 беспилотных летательных аппаратов", - написал он, уточнив, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Однако оасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Опасность в Туле и СаранскеРанним утром в среду российские силы ПВО еще продолжали отражать вражеские атаки: ВСУ направили пятую волну беспилотной атаки на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.Губернатор уточнил, что пострадавших нет, ситуация под контролем.В мордовском Саранске утром 7 мая объявили беспилотную опасность, о чем сообщал глава республики Артем Здунов в своих соцсетях."Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Саранска. Работает система оповещения", - написал он в Telegram-канале.Также он уточнил, что работают экстренные службы и правоохранители. Занятия отменены в среду в детсадах, школах и вузах Саранска, сообщила городская администрация.Ярославская область - опаснве обломкиТакже в небе над Ярославной областью были уничтожены три вражеских дрона. Об этом в среду утром сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "На подлете к Ярославлю отражена атака трех украинских БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.По его словам, на территории области могли упасть фрагменты дрона, которые важны для следствия. Губернатор предупредил население, что при обнаружении обломков БПЛА нужно отойти на безопасное расстояние и срочно позвонить по телефону 112.Работа военных и силовиков, направленная на обеспечение безопасности в регионе продолжается, уточнил Евраев.В Костромской области ликвидирован БПЛАУтром в среду российские военные также отразили атаку дрона в Костромской области, сообщают местные власти."Сегодня утром на территории Нейского района Костромской области отражена атака украинского беспилотника. Разрушений и пострадавших нет", - указал в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Ситников.Накануне вечером в Минобороны сообщали, что над Крымом и еще пятью регионами РФ силы ПВО уничтожили 57 беспилотников ВСУ.Во вторник российские военнослужащие сбили 143 украинских дрона. В ночь на 6 мая ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область – губернаторЕще два беспилотника сбиты на подлете к МосквеЛетели на Москву: сбито еще три БПЛА
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, новости, пво, безопасность
Массированный удар ВСУ по регионам России продолжается: что известно

ВСУ атаковали беспилотниками Москву и еще несколько российских регионов

08:02 07.05.2025 (обновлено: 08:47 07.05.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Ночью и утром 7 мая ВСУ предприняли массированную атаку на Москву и регионы России. Беспилотной атаке подвергались также Воронежская, Тульская, Ярославская, Костромская области и Мордовия.

Попытки атаковать Москву

Девять вражеских беспилотников были уничтожены минувшей ночью в небе над Москвой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Так, в среду, 7 мая в 1:33 по московскому времени мэр российской столицы написал в своем Telegram-канале, что силы Минобороны отразили атаку семи беспилотников, которые летели в сторону Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
А в 3:55 Собянин уточнил, что ВСУ не оставляют своих попыток нанести урон столице при помощи дронов:
"Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.

Сбиты дроны в Воронежской области

Как минимум семь дронов ВСУ уничтожены над Воронежской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.
"Дежурными силами ПВО в четырех муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены не менее 7 беспилотных летательных аппаратов", - написал он, уточнив, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Однако оасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Опасность в Туле и Саранске

Ранним утром в среду российские силы ПВО еще продолжали отражать вражеские атаки: ВСУ направили пятую волну беспилотной атаки на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"В регионе по-прежнему сохраняется опасность БПЛА. Дежурные средства ПВО Минобороны России продолжают боевую работу, отражая пятую атаку БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что пострадавших нет, ситуация под контролем.
В мордовском Саранске утром 7 мая объявили беспилотную опасность, о чем сообщал глава республики Артем Здунов в своих соцсетях.
"Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Саранска. Работает система оповещения", - написал он в Telegram-канале.
Также он уточнил, что работают экстренные службы и правоохранители. Занятия отменены в среду в детсадах, школах и вузах Саранска, сообщила городская администрация.
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Ярославская область - опаснве обломки

Также в небе над Ярославной областью были уничтожены три вражеских дрона. Об этом в среду утром сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"На подлете к Ярославлю отражена атака трех украинских БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
По его словам, на территории области могли упасть фрагменты дрона, которые важны для следствия. Губернатор предупредил население, что при обнаружении обломков БПЛА нужно отойти на безопасное расстояние и срочно позвонить по телефону 112.
Работа военных и силовиков, направленная на обеспечение безопасности в регионе продолжается, уточнил Евраев.

В Костромской области ликвидирован БПЛА

Утром в среду российские военные также отразили атаку дрона в Костромской области, сообщают местные власти.
"Сегодня утром на территории Нейского района Костромской области отражена атака украинского беспилотника. Разрушений и пострадавших нет", - указал в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Ситников.
Накануне вечером в Минобороны сообщали, что над Крымом и еще пятью регионами РФ силы ПВО уничтожили 57 беспилотников ВСУ.
Во вторник российские военнослужащие сбили 143 украинских дрона. В ночь на 6 мая ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 российскими регионами.
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