https://crimea.ria.ru/20250506/leteli-na-moskvu-sbito-esche-tri-bpla-1146263062.html

Летели на Москву: сбито еще три БПЛА

Летели на Москву: сбито еще три БПЛА - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Летели на Москву: сбито еще три БПЛА

Три беспилотника, летевшие в сторону Москвы, сбиты над столичным регионом. Об этом сообщил Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T22:54

2025-05-06T22:54

2025-05-06T22:58

москва

сергей собянин

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

безопасность

происшествия

новости

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Три беспилотника, летевшие в сторону Москвы, сбиты над столичным регионом. Об этом сообщил Сергей Собянин.Вечером во вторник украинские беспилотник пытаются атаковать Москву. Над регионом отражены три волны, сбиты восемь БПЛА.Около 17:38 во вторник он сообщил об отражении атаки двух украинских БПЛА на столицу. Спустя час над регионом уничтожили еще один вражеский БПЛА.В ночь на вторник силы ПВО Минобороны РФ сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Около двух часов ночи были уничтожены еще четыре БПЛА, пытавшихся атаковать столицу. Около половины третьего ночи были ликвидированы еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений..Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250506/57-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-esche-pyatyu-regionami-1146261482.html

москва

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, безопасность, происшествия, новости, пво