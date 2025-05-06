https://crimea.ria.ru/20250506/leteli-na-moskvu-sbito-esche-tri-bpla-1146263062.html
Летели на Москву: сбито еще три БПЛА
Летели на Москву: сбито еще три БПЛА - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Летели на Москву: сбито еще три БПЛА
Три беспилотника, летевшие в сторону Москвы, сбиты над столичным регионом. Об этом сообщил Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T22:54
2025-05-06T22:54
2025-05-06T22:58
москва
сергей собянин
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
безопасность
происшествия
новости
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137707143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d00665764623a2a0f3e4d19268ce0758.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Три беспилотника, летевшие в сторону Москвы, сбиты над столичным регионом. Об этом сообщил Сергей Собянин.Вечером во вторник украинские беспилотник пытаются атаковать Москву. Над регионом отражены три волны, сбиты восемь БПЛА.Около 17:38 во вторник он сообщил об отражении атаки двух украинских БПЛА на столицу. Спустя час над регионом уничтожили еще один вражеский БПЛА.В ночь на вторник силы ПВО Минобороны РФ сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Около двух часов ночи были уничтожены еще четыре БПЛА, пытавшихся атаковать столицу. Около половины третьего ночи были ликвидированы еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений..Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250506/57-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-esche-pyatyu-regionami-1146261482.html
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137707143_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0b2043c3a937747a461ec26d9706201e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, безопасность, происшествия, новости, пво
Летели на Москву: сбито еще три БПЛА
На подлете к Москве уничтожены еще три беспилотника
22:54 06.05.2025 (обновлено: 22:58 06.05.2025)