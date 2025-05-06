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Атаки беспилотников ВСУ на регионы России – реакция Москвы - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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Атаки беспилотников ВСУ на регионы России – реакция Москвы
Атаки беспилотников ВСУ на регионы России – реакция Москвы - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Атаки беспилотников ВСУ на регионы России – реакция Москвы
Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры РФ и это говорит об ориентированности киевского режима на продолжение войны. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T13:47
2025-05-06T14:06
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры РФ и это говорит об ориентированности киевского режима на продолжение войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку украинских дронов, совершенную ВСУ прошедшей ночью.Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, ориентированный на продолжение войны. Официальный представитель Кремля также заявил, что российская система ПВО работает эффективно.Российские силы ПВО в ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ. За минувшую неделю, с 28 апреля по 4 мая, на российских территориях жертвами обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований стали 157 мирных жителей, сообщил ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предложение о перемирии к 9 Мая было проверкой готовности Киева к мируВ одном из районов Курской области эвакуируют жителейВСУ ударили по мемориалу Великой Отечественной в Херсонской области
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дмитрий песков, мнения, новости, россия, украина, политика, переговоры
Атаки беспилотников ВСУ на регионы России – реакция Москвы

Атаки беспилотников ВСУ на регионы РФ демонстрируют ориентацию Киева на продолжение войны

13:47 06.05.2025 (обновлено: 14:06 06.05.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры РФ и это говорит об ориентированности киевского режима на продолжение войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку украинских дронов, совершенную ВСУ прошедшей ночью.
"Киевский режим продолжает свои попытки нанесения ударов по объектам мирной гражданской инфраструктуры", – констатировал Песков.
Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, ориентированный на продолжение войны. Официальный представитель Кремля также заявил, что российская система ПВО работает эффективно.
Российские силы ПВО в ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ. За минувшую неделю, с 28 апреля по 4 мая, на российских территориях жертвами обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований стали 157 мирных жителей, сообщил ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
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