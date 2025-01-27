25 судов мониторят обстановку с мазутом в Керченском проливе
В Крыму и Краснодарском крае за сутки собрали более 370 тонн загрязненного песка и грунта
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Краснодарском крае за сутки обследовали 665 километров береговой линии, собрано более 370 тонн загрязненного мазутом песка и грунта. Об этом сообщает МЧС России.
"В Крыму за сутки обследовали свыше 400 километров берега. Очищено 186 километров береговой линии, за сутки – 1,5 километра. Собрано 511 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки – свыше 6 тонн", - говорится в сообщении.
В Краснодарском крае обследовали 265 километров. С берега за сутки вывезли 369 тонн загрязненного песка и грунта. Всего собрано 175 тысяч тонн, 40 тысяч тонн вывезли на полигоны для сбора и утилизации.
В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено 605 тонн загрязненного песка и грунта.
На площадке временного хранения с помощью вибрационной установки очищено свыше 10 500 тонн песка.
В акватории Черного моря обследовано более 5 500 квадратных километров, за сутки - более 450. Обработано сорбентом свыше 50 тысяч квадратных метров, за сутки – 1500.
"Для мониторинга обстановки акватории и обследования затонувших частей танкеров задействовано 25 судов. Водолазные группы МЧС России обследуют и собирают нефтепродукты в районе причала Витязево", - добавили в ведомстве.
25 января специалисты Морспасслужбы завершили откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение у мыса Панагия. В битумовозы откачали 1488 тонн мазута и перегрузили его в 20 железнодорожных цистерн.
24 января в Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. Решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь региону из резервного фонда российского правительства, пояснили в МЧС.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
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