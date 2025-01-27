https://crimea.ria.ru/20250127/25-sudov-monitoryat-obstanovku-s-mazutom-v-kerchenskom-prolive-1143683072.html

25 судов мониторят обстановку с мазутом в Керченском проливе

25 судов мониторят обстановку с мазутом в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 27.01.2025

25 судов мониторят обстановку с мазутом в Керченском проливе

В Крыму и Краснодарском крае за сутки обследовали 665 километров береговой линии, собрано более 370 тонн загрязненного мазутом песка и грунта. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T10:16

2025-01-27T10:16

2025-01-27T10:16

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

черное море

крым

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Краснодарском крае за сутки обследовали 665 километров береговой линии, собрано более 370 тонн загрязненного мазутом песка и грунта. Об этом сообщает МЧС России.В Краснодарском крае обследовали 265 километров. С берега за сутки вывезли 369 тонн загрязненного песка и грунта. Всего собрано 175 тысяч тонн, 40 тысяч тонн вывезли на полигоны для сбора и утилизации.В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено 605 тонн загрязненного песка и грунта.На площадке временного хранения с помощью вибрационной установки очищено свыше 10 500 тонн песка.В акватории Черного моря обследовано более 5 500 квадратных километров, за сутки - более 450. Обработано сорбентом свыше 50 тысяч квадратных метров, за сутки – 1500.25 января специалисты Морспасслужбы завершили откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение у мыса Панагия. В битумовозы откачали 1488 тонн мазута и перегрузили его в 20 железнодорожных цистерн.24 января в Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. Решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь региону из резервного фонда российского правительства, пояснили в МЧС.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутомВ Черном море после разлива мазута найдены 49 погибших дельфиновЗапущен отбор проектов по ликвидации разлива мазута в Черном море

черное море

крым

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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