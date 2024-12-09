https://crimea.ria.ru/20241209/rossiya-peredala-ukraine-tela-pogibshikh-pri-krushenii-il-76-voennoplennykh-1142485909.html
Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных
Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных
Россия передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области в январе этого года. Об этом сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T11:33
2024-12-09T11:33
2024-12-09T11:33
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
татьяна москалькова
пленные
всу (вооруженные силы украины)
новости
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Россия передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области в январе этого года. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Обмены телами погибших в ходе спецоперации между Россией и Украиной продолжаются и остаются одной из центральных гуманитарных тем, добавила омбудсмен.24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором для обмена летели 65 украинских пленных. Все они, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих, погибли.В ходе следствия выяснилось, что пуск зенитной ракеты, поразившей Ил-76, осуществлялся из села Липцы Харьковской области.В российском МИД заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.После крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".В Генштабе ВСУ заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной после крушения военно-транспортного самолета Ил-76.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возвращенные из украинского плена военнослужащие прилетели в МосквуУкраина отказалась забирать у России более 600 военнопленных – МИДВ Россию вернулись вывезенные боевиками ВСУ 46 жителей Курской области
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крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, татьяна москалькова, пленные, всу (вооруженные силы украины), новости, россия, украина
Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных
Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных - Москалькова