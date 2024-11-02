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Главное за день: 2 ноября - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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Главное за день: 2 ноября
Главное за день: 2 ноября - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Главное за день: 2 ноября
Российская армия продолжает осовобождать новые населенные пункты и уничтожать живую силу и вооружения ВСУ. Помогавший российским войскам американец Дэниел... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T22:11
2024-11-02T22:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Российская армия продолжает осовобождать новые населенные пункты и уничтожать живую силу и вооружения ВСУ. Помогавший российским войскам американец Дэниел Мартиндейл дал первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, чем закончатся для Киева срывы договоренностей с Москвой. Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией. Пентагон дополнительно направляет на Ближний Восток эсминцы, истребители и дальние бомбардировщики. Минпросвещения России анонсирует возможность дистанционного обучения в автошколах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииВоеннослужащие российской группировки войск "Запад" освободили Першотравневое в Харьковской области, нанесли удары по пункту управления "Кракена"*, объекту энергетической инфраструктуры Украины и топливной базе, инфраструктуре военного аэродрома и цеху, где производились ударные беспилотники, сообщили в Минобороны. За сутки в зоне спецоперации украинская армия потеряла до 2045 человек убитыми и ранеными. Российские военнослужащие уничтожили более 70 единиц боевой техники и шесть полевых складов боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ в субботу. Также в российском оборонном ведомстве озвучили общие потери ВСУ на Курском направлении - более 29 100 человек и сотни единиц техники.Дэниел МартиндейлАмериканец Дэниел Мартиндейл дал первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", где он рассказал, что на протяжении двух лет помогал российским войскам, находясь на Украине. Мартиндейл был вывезен в РФ благодаря сложной операции, проведенной российскими силовиками. На контакт с российскими структурами Мартиндейл вышел сам. Его информация часто использовалась для наведения и корректировки ударов по украинским военным объектам, поражения техники и мест дислокации личного состава. Киевские власти необходимо судить, как военных преступников, как в свое время судили фашистов в Нюрнберге, считает Мартиндейл. По его словам, многие украинцы ждут освобождения армией России, но вынуждены это скрывать. На выборах в США американец Мартиндейл проголосовал бы за Путина, признался он.Заявления ЛавроваЧем дольше нынешние украинские власти срывают договоренности с Москвой, тем меньше у киевского режима остается подконтрольной ему территории, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на открытии XVI Ассамблеи Русского мира. Нынешний "крестовый поход" коллективного Запада против России закончится тем же, чем завершились походы на нашу страну Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера, добавил он.Пленные боевики ВСУУкраина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, киевские власти интересует обмен только боевиков националистических формирований и иностранных наемников, заявила 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Минобороны России предлагало передать 935 украинских военнопленных, из них Киев забрал только 279, сообщила она.США на Ближнем ВостокеПентагон дополнительно направляет на Ближний Восток эсминцы, истребители и дальние бомбардировщики, говорится в заявлении представителя минобороны США Пата Райдера, опубликованном на сайте ведомства 2 ноября. Эти силы начнут прибывать на Ближний Восток в ближайшие месяцы. При этом авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln готовится покинуть регион. В ведомстве также указали, что эти развертывания основаны на недавнем решении о размещении в Израиле системы противоракетной обороны THAAD, а также на постоянной готовности группы морской пехоты к десантированию в Восточном Средиземноморье.Дистант в автошколахМинпросвещения РФ разместило на федеральном портале проектов нормативных актов проект приказа, предусматривающего возможность дистанционного обучения в автошколах при реализации теоретической части программы. Дистанционное обучение предполагается проводить с помощью государственных информационных систем с авторизацией на портале "Госуслуги". Автошколы получат право разрабатывать программы обучения начинающих водителей с 1 сентября 2025 года. Такая возможность снизит затраты для автошкол, но вряд ли приведет к снижению стоимости обучения, считает главный редактор журнала "За рулем", автоэксперт Максим Кадаков.*запрещенная в России террористическая организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости, общество, россия, в мире
Главное за день: 2 ноября

Главные события и заявления субботы, 2 ноября

22:11 02.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Российская армия продолжает осовобождать новые населенные пункты и уничтожать живую силу и вооружения ВСУ. Помогавший российским войскам американец Дэниел Мартиндейл дал первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, чем закончатся для Киева срывы договоренностей с Москвой. Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией. Пентагон дополнительно направляет на Ближний Восток эсминцы, истребители и дальние бомбардировщики. Минпросвещения России анонсирует возможность дистанционного обучения в автошколах.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили Першотравневое в Харьковской области, нанесли удары по пункту управления "Кракена"*, объекту энергетической инфраструктуры Украины и топливной базе, инфраструктуре военного аэродрома и цеху, где производились ударные беспилотники, сообщили в Минобороны. За сутки в зоне спецоперации украинская армия потеряла до 2045 человек убитыми и ранеными. Российские военнослужащие уничтожили более 70 единиц боевой техники и шесть полевых складов боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ в субботу. Также в российском оборонном ведомстве озвучили общие потери ВСУ на Курском направлении - более 29 100 человек и сотни единиц техники.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
12:05
Лавров предупредил Запад о повторении судьбы Наполеона и Гитлера

Дэниел Мартиндейл

Американец Дэниел Мартиндейл дал первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", где он рассказал, что на протяжении двух лет помогал российским войскам, находясь на Украине. Мартиндейл был вывезен в РФ благодаря сложной операции, проведенной российскими силовиками. На контакт с российскими структурами Мартиндейл вышел сам. Его информация часто использовалась для наведения и корректировки ударов по украинским военным объектам, поражения техники и мест дислокации личного состава. Киевские власти необходимо судить, как военных преступников, как в свое время судили фашистов в Нюрнберге, считает Мартиндейл. По его словам, многие украинцы ждут освобождения армией России, но вынуждены это скрывать. На выборах в США американец Мартиндейл проголосовал бы за Путина, признался он.
Дэниэл Мартиндэйл - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
16:06
Тайный американский помощник России: главные заявления Мартиндейла

Заявления Лаврова

Чем дольше нынешние украинские власти срывают договоренности с Москвой, тем меньше у киевского режима остается подконтрольной ему территории, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на открытии XVI Ассамблеи Русского мира. Нынешний "крестовый поход" коллективного Запада против России закончится тем же, чем завершились походы на нашу страну Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера, добавил он.

Пленные боевики ВСУ

Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, киевские власти интересует обмен только боевиков националистических формирований и иностранных наемников, заявила 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Минобороны России предлагало передать 935 украинских военнопленных, из них Киев забрал только 279, сообщила она.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
16:44
Дело о гибели российских военнопленных в Курской области на контроле СК

США на Ближнем Востоке

Пентагон дополнительно направляет на Ближний Восток эсминцы, истребители и дальние бомбардировщики, говорится в заявлении представителя минобороны США Пата Райдера, опубликованном на сайте ведомства 2 ноября. Эти силы начнут прибывать на Ближний Восток в ближайшие месяцы. При этом авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln готовится покинуть регион. В ведомстве также указали, что эти развертывания основаны на недавнем решении о размещении в Израиле системы противоракетной обороны THAAD, а также на постоянной готовности группы морской пехоты к десантированию в Восточном Средиземноморье.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
18:40
Москалькова призвала Киев к конструктивному диалогу по обмену пленными

Дистант в автошколах

Минпросвещения РФ разместило на федеральном портале проектов нормативных актов проект приказа, предусматривающего возможность дистанционного обучения в автошколах при реализации теоретической части программы. Дистанционное обучение предполагается проводить с помощью государственных информационных систем с авторизацией на портале "Госуслуги". Автошколы получат право разрабатывать программы обучения начинающих водителей с 1 сентября 2025 года. Такая возможность снизит затраты для автошкол, но вряд ли приведет к снижению стоимости обучения, считает главный редактор журнала "За рулем", автоэксперт Максим Кадаков.
*запрещенная в России террористическая организация
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