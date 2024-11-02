https://crimea.ria.ru/20241102/glavnoe-za-den-2-noyabrya-1141575416.html

Главное за день: 2 ноября

Главное за день: 2 ноября - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Главное за день: 2 ноября

Российская армия продолжает осовобождать новые населенные пункты и уничтожать живую силу и вооружения ВСУ. Помогавший российским войскам американец Дэниел... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T22:11

2024-11-02T22:11

2024-11-02T22:11

главное за день

новости

общество

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267004_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6302879eed05d6a84418d81b68e09dc8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Российская армия продолжает осовобождать новые населенные пункты и уничтожать живую силу и вооружения ВСУ. Помогавший российским войскам американец Дэниел Мартиндейл дал первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, чем закончатся для Киева срывы договоренностей с Москвой. Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией. Пентагон дополнительно направляет на Ближний Восток эсминцы, истребители и дальние бомбардировщики. Минпросвещения России анонсирует возможность дистанционного обучения в автошколах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииВоеннослужащие российской группировки войск "Запад" освободили Першотравневое в Харьковской области, нанесли удары по пункту управления "Кракена"*, объекту энергетической инфраструктуры Украины и топливной базе, инфраструктуре военного аэродрома и цеху, где производились ударные беспилотники, сообщили в Минобороны. За сутки в зоне спецоперации украинская армия потеряла до 2045 человек убитыми и ранеными. Российские военнослужащие уничтожили более 70 единиц боевой техники и шесть полевых складов боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ в субботу. Также в российском оборонном ведомстве озвучили общие потери ВСУ на Курском направлении - более 29 100 человек и сотни единиц техники.Дэниел МартиндейлАмериканец Дэниел Мартиндейл дал первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", где он рассказал, что на протяжении двух лет помогал российским войскам, находясь на Украине. Мартиндейл был вывезен в РФ благодаря сложной операции, проведенной российскими силовиками. На контакт с российскими структурами Мартиндейл вышел сам. Его информация часто использовалась для наведения и корректировки ударов по украинским военным объектам, поражения техники и мест дислокации личного состава. Киевские власти необходимо судить, как военных преступников, как в свое время судили фашистов в Нюрнберге, считает Мартиндейл. По его словам, многие украинцы ждут освобождения армией России, но вынуждены это скрывать. На выборах в США американец Мартиндейл проголосовал бы за Путина, признался он.Заявления ЛавроваЧем дольше нынешние украинские власти срывают договоренности с Москвой, тем меньше у киевского режима остается подконтрольной ему территории, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на открытии XVI Ассамблеи Русского мира. Нынешний "крестовый поход" коллективного Запада против России закончится тем же, чем завершились походы на нашу страну Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера, добавил он.Пленные боевики ВСУУкраина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, киевские власти интересует обмен только боевиков националистических формирований и иностранных наемников, заявила 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Минобороны России предлагало передать 935 украинских военнопленных, из них Киев забрал только 279, сообщила она.США на Ближнем ВостокеПентагон дополнительно направляет на Ближний Восток эсминцы, истребители и дальние бомбардировщики, говорится в заявлении представителя минобороны США Пата Райдера, опубликованном на сайте ведомства 2 ноября. Эти силы начнут прибывать на Ближний Восток в ближайшие месяцы. При этом авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln готовится покинуть регион. В ведомстве также указали, что эти развертывания основаны на недавнем решении о размещении в Израиле системы противоракетной обороны THAAD, а также на постоянной готовности группы морской пехоты к десантированию в Восточном Средиземноморье.Дистант в автошколахМинпросвещения РФ разместило на федеральном портале проектов нормативных актов проект приказа, предусматривающего возможность дистанционного обучения в автошколах при реализации теоретической части программы. Дистанционное обучение предполагается проводить с помощью государственных информационных систем с авторизацией на портале "Госуслуги". Автошколы получат право разрабатывать программы обучения начинающих водителей с 1 сентября 2025 года. Такая возможность снизит затраты для автошкол, но вряд ли приведет к снижению стоимости обучения, считает главный редактор журнала "За рулем", автоэксперт Максим Кадаков.*запрещенная в России террористическая организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241102/lavrov-predupredil-zapad-o-povtorenii-sudby-napoleona-i-gitlera-1141559874.html

https://crimea.ria.ru/20241102/taynyy-amerikanskiy-pomoschnik-rossii-glavnye-zayavleniya-martindeyla-1141570564.html

https://crimea.ria.ru/20241102/delo-o-gibeli-rossiyskikh-voennoplennykh-v-kurskoy-oblasti-na-kontrole-sk-1141571951.html

https://crimea.ria.ru/20241102/moskalkova-prizvala-kiev-k-konstruktivnomu-dialogu-po-obmenu-plennymi-1141575089.html

https://crimea.ria.ru/20241102/moroz-i-veter-v-krymu---pogodu-na-vykhodnykh-isportit-arkticheskiy-kholod-1141537057.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, общество, россия, в мире