https://crimea.ria.ru/20241102/na-kubani-gorit-17-gektarov-lesa---tushenie-oslozhnyaet-silnyy-veter-1141576712.html

На Кубани горит 17 гектаров леса - тушение осложняет сильный ветер

На Кубани горит 17 гектаров леса - тушение осложняет сильный ветер - РИА Новости Крым, 02.11.2024

На Кубани горит 17 гектаров леса - тушение осложняет сильный ветер

В Новопокровском районе Кубани тушат лесной пожар на площади 17 гектаров, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T20:32

2024-11-02T20:32

2024-11-02T20:32

новости

пожар

кубань

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Новопокровском районе Кубани тушат лесной пожар на площади 17 гектаров, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.Уточняется, что сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:10. К этому времени в тушении задействованы 45 человек, 12 единиц техники из Краевого лесопожарного центра и МЧС. Работы осложняют сильные порывы ветра."Угрозы населенным пунктам нет. Проводится наращивание сил и средств для скорейшей локализации и ликвидации пожара", - уточняют спасатели.Лесные пожары являются самыми сложными, в большинстве случаев они происходят по вине человека и часто приводят к возгоранию жилых построек, пояснял ранее начальник 4-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым подполковник внутренней службы Андрей Лейко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ялтинском заповеднике тушили всю ночьШтрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесахКрупный природный пожар в двух районах Крыма потушили

кубань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, пожар, кубань, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)