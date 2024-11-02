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На Кубани горит 17 гектаров леса - тушение осложняет сильный ветер - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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На Кубани горит 17 гектаров леса - тушение осложняет сильный ветер
На Кубани горит 17 гектаров леса - тушение осложняет сильный ветер - РИА Новости Крым, 02.11.2024
На Кубани горит 17 гектаров леса - тушение осложняет сильный ветер
В Новопокровском районе Кубани тушат лесной пожар на площади 17 гектаров, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T20:32
2024-11-02T20:32
новости
пожар
кубань
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Новопокровском районе Кубани тушат лесной пожар на площади 17 гектаров, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.Уточняется, что сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:10. К этому времени в тушении задействованы 45 человек, 12 единиц техники из Краевого лесопожарного центра и МЧС. Работы осложняют сильные порывы ветра."Угрозы населенным пунктам нет. Проводится наращивание сил и средств для скорейшей локализации и ликвидации пожара", - уточняют спасатели.Лесные пожары являются самыми сложными, в большинстве случаев они происходят по вине человека и часто приводят к возгоранию жилых построек, пояснял ранее начальник 4-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым подполковник внутренней службы Андрей Лейко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ялтинском заповеднике тушили всю ночьШтрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесахКрупный природный пожар в двух районах Крыма потушили
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, пожар, кубань, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
На Кубани горит 17 гектаров леса - тушение осложняет сильный ветер

МЧС: в Новопокровском районе Кубани горит 17 гектаров леса

20:32 02.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Новопокровском районе Кубани тушат лесной пожар на площади 17 гектаров, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
"Горит лесная подстилка на территории Кавказского лесничества Новопокровского участкового лесничества. По состоянию на 19:25 огнем пройдено 17 гектаров", - сказано в сообщении
Уточняется, что сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:10. К этому времени в тушении задействованы 45 человек, 12 единиц техники из Краевого лесопожарного центра и МЧС. Работы осложняют сильные порывы ветра.
"Угрозы населенным пунктам нет. Проводится наращивание сил и средств для скорейшей локализации и ликвидации пожара", - уточняют спасатели.
Лесные пожары являются самыми сложными, в большинстве случаев они происходят по вине человека и часто приводят к возгоранию жилых построек, пояснял ранее начальник 4-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым подполковник внутренней службы Андрей Лейко.
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НовостиПожарКубаньКраснодарский крайМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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