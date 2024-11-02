https://crimea.ria.ru/20241102/lavrov-vopros-polnopravnogo-chlenstva-v-briks-rassmotryat-v-2025-godu-1141577408.html

Лавров: вопрос полноправного членства в БРИКС рассмотрят в 2025 году

Лавров: вопрос полноправного членства в БРИКС рассмотрят в 2025 году - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Лавров: вопрос полноправного членства в БРИКС рассмотрят в 2025 году

Вопрос полноправного членства в БРИКС государств, заинтересованных в этом, будет рассматриваться в течение 2025 года, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T22:34

2024-11-02T22:34

2024-11-02T22:11

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

брикс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Вопрос полноправного членства в БРИКС государств, заинтересованных в этом, будет рассматриваться в течение 2025 года, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он также отметил, что число стран, желающих просто участвовать в мероприятиях БРИКС, более тридцати. Кроме этого, более десяти государств пользуются общей поддержкой членов БРИКС, как потенциальные партнеры объединения. Им были направлены соответствующие приглашения."У нас есть договоренность, как только мы получаем ответ от приглашенной страны, то будет объявлено, что это государство присоединилось к БРИКС в качестве страны-партнера. Исходим из того, что у них будет существовать возможность участвовать во всех мероприятиях БРИКС", - сказал министр.Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал сообщил, что, по его информации, статус партнера БРИКС получили как минимум 13 стран.Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. По итогам саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что члены БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения. Он отметил, что будущим странам-партнерам БРИКС будут направлены приглашения и предложения участвовать в работе в таком качестве и по получении положительного ответа будет объявлено, кто именно находится в этом списке.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Великолепное чудо света: что сказал Гутерриш о саммите БРИКСРешающий момент: о чем говорит участие Турции в саммите БРИКСНа саммите БРИКС Западу дали четкий сигнал по Украине

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), брикс, новости, политика