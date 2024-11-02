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Лавров: вопрос полноправного членства в БРИКС рассмотрят в 2025 году - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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Лавров: вопрос полноправного членства в БРИКС рассмотрят в 2025 году
Лавров: вопрос полноправного членства в БРИКС рассмотрят в 2025 году - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Лавров: вопрос полноправного членства в БРИКС рассмотрят в 2025 году
Вопрос полноправного членства в БРИКС государств, заинтересованных в этом, будет рассматриваться в течение 2025 года, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T22:34
2024-11-02T22:11
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
брикс
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Вопрос полноправного членства в БРИКС государств, заинтересованных в этом, будет рассматриваться в течение 2025 года, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он также отметил, что число стран, желающих просто участвовать в мероприятиях БРИКС, более тридцати. Кроме этого, более десяти государств пользуются общей поддержкой членов БРИКС, как потенциальные партнеры объединения. Им были направлены соответствующие приглашения."У нас есть договоренность, как только мы получаем ответ от приглашенной страны, то будет объявлено, что это государство присоединилось к БРИКС в качестве страны-партнера. Исходим из того, что у них будет существовать возможность участвовать во всех мероприятиях БРИКС", - сказал министр.Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал сообщил, что, по его информации, статус партнера БРИКС получили как минимум 13 стран.Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. По итогам саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что члены БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения. Он отметил, что будущим странам-партнерам БРИКС будут направлены приглашения и предложения участвовать в работе в таком качестве и по получении положительного ответа будет объявлено, кто именно находится в этом списке.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Великолепное чудо света: что сказал Гутерриш о саммите БРИКСРешающий момент: о чем говорит участие Турции в саммите БРИКСНа саммите БРИКС Западу дали четкий сигнал по Украине
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), брикс, новости, политика
Лавров: вопрос полноправного членства в БРИКС рассмотрят в 2025 году

Лавров: вопрос полноправного членства заинтересованных стран в БРИКС рассмотрят в 2025 г

22:34 02.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил на открытии XVI Ассамблеи Русского мира
Глава МИД РФ С. Лавров выступил на открытии XVI Ассамблеи Русского мира - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Вопрос полноправного членства в БРИКС государств, заинтересованных в этом, будет рассматриваться в течение 2025 года, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уже упоминал, что ряд стран хочет полноправного членства. Этот вопрос будет рассматриваться в течение следующего года", - сказал Лавров в интервью для международной сети TV BRICS.
Он также отметил, что число стран, желающих просто участвовать в мероприятиях БРИКС, более тридцати. Кроме этого, более десяти государств пользуются общей поддержкой членов БРИКС, как потенциальные партнеры объединения. Им были направлены соответствующие приглашения.
"У нас есть договоренность, как только мы получаем ответ от приглашенной страны, то будет объявлено, что это государство присоединилось к БРИКС в качестве страны-партнера. Исходим из того, что у них будет существовать возможность участвовать во всех мероприятиях БРИКС", - сказал министр.
Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал сообщил, что, по его информации, статус партнера БРИКС получили как минимум 13 стран.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. По итогам саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что члены БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения. Он отметил, что будущим странам-партнерам БРИКС будут направлены приглашения и предложения участвовать в работе в таком качестве и по получении положительного ответа будет объявлено, кто именно находится в этом списке.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)БРИКСНовостиПолитика
 
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