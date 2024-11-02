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Главные новости Крыма: 2 ноября - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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Главные новости Крыма: 2 ноября
Главные новости Крыма: 2 ноября - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Главные новости Крыма: 2 ноября
Беспилотные атаки ВСУ на Крым и другие регионы России. Единый цент по производству беспилотников для безопасности в Черном море. Рост туристического потока в... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T22:55
2024-11-02T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Беспилотные атаки ВСУ на Крым и другие регионы России. Единый цент по производству беспилотников для безопасности в Черном море. Рост туристического потока в Крым. Награды медикам за работу в сложных условиях на территории новых регионов России и в Курской области. Озеленение в Симферополе и Евпатории. Ограничение движения в Симферополе из-за большой ярмарки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Беспилотники над КрымомНад Крымом и другими регионами России в ночь на 2 ноября сбиты 24 украинских беспилотника, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Восемь дронов сбиты над территорией Курской области, еще восемь - над территорией Брянской области, два в Белгородской области, три – над территорией Орловской области и по одному в Ростовской, Нижегородской областях и над территорией Республики Крым.Безопасность в Черном мореПомощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев указал на необходимость развивать производство безэкипажных подводных аппаратов и создать единый центр по их разработке. Об этом он заявил на совещании с командованием Военно-морского флота России и Черноморского флота в ходе рабочей поездки в Крым. Патрушев подчеркнул, что Запад во главе с США хочет обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море и по его периметру в ущерб законным интересам России.Туристический потокКрым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов - на 18% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом спрос за отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое, сообщил в субботу глава республики Сергей Аксенов. Две трети гостей прибыли в регион на автомобилях и автобусах: 64 % – через Крымский мост и 11% – через исторические регионы России. Еще 25 % отдыхающих приехали в Крым на поездах.Награды медикамГлава Республики Крым Сергей Аксенов вручил награды медикам, которые работали в сложных условиях на территории новых регионов РФ и в Курской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Бригада крымских врачей анестезиологов-реаниматологов и хирургов работала в Курской областной многопрофильной клинической больнице. Крымские медики совместно с врачами различных профилей проводили диагностические, консультационные, организационные мероприятия. Тем самым они внесли неоценимый вклад в победу.Озеленение в КрымуОколо четырнадцати тысяч деревьев высадили на территории Евпаторийского лесничества в рамках Всероссийской ежегодной акции "Сохраним лес", сообщила пресс-служба Минприроды Крыма. На площади 4,2 гектара появились саженцы гледичии трехколючковой, ясеня ланцетного, лоха и миндаля. На территории симферопольского парка им. Ю. А. Гагарина создали новый арт-объект – 136 саженцев павловнии, высаженных в форме двух сердец.Ограничение движенияИз-за проведения сельскохозяйственной ярмарки временно ограничат движение автотранспорта по улице Куйбышева в Симферополе в воскресенье, предупреждает пресс-служба городской администрации. Движение ограничат с 5 до15 часов. В это время на указанном участке будет запрещена парковка транспортных средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовКрымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
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новости, главное за день, крым, новости крыма, общество
Главные новости Крыма: 2 ноября

Новости Крыма: главные события и заявления субботы, 2 ноября

22:55 02.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Беспилотные атаки ВСУ на Крым и другие регионы России. Единый цент по производству беспилотников для безопасности в Черном море. Рост туристического потока в Крым. Награды медикам за работу в сложных условиях на территории новых регионов России и в Курской области. Озеленение в Симферополе и Евпатории. Ограничение движения в Симферополе из-за большой ярмарки.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Беспилотники над Крымом

Над Крымом и другими регионами России в ночь на 2 ноября сбиты 24 украинских беспилотника, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Восемь дронов сбиты над территорией Курской области, еще восемь - над территорией Брянской области, два в Белгородской области, три – над территорией Орловской области и по одному в Ростовской, Нижегородской областях и над территорией Республики Крым.
Провода - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
14:31
Девять сел Белогорского района остались без света из-за аварии

Безопасность в Черном море

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев указал на необходимость развивать производство безэкипажных подводных аппаратов и создать единый центр по их разработке. Об этом он заявил на совещании с командованием Военно-морского флота России и Черноморского флота в ходе рабочей поездки в Крым. Патрушев подчеркнул, что Запад во главе с США хочет обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море и по его периметру в ущерб законным интересам России.
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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Туристический поток

Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов - на 18% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом спрос за отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое, сообщил в субботу глава республики Сергей Аксенов. Две трети гостей прибыли в регион на автомобилях и автобусах: 64 % – через Крымский мост и 11% – через исторические регионы России. Еще 25 % отдыхающих приехали в Крым на поездах.
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Награды медикам

Глава Республики Крым Сергей Аксенов вручил награды медикам, которые работали в сложных условиях на территории новых регионов РФ и в Курской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Бригада крымских врачей анестезиологов-реаниматологов и хирургов работала в Курской областной многопрофильной клинической больнице. Крымские медики совместно с врачами различных профилей проводили диагностические, консультационные, организационные мероприятия. Тем самым они внесли неоценимый вклад в победу.
ДТП в Керчи
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Озеленение в Крыму

Около четырнадцати тысяч деревьев высадили на территории Евпаторийского лесничества в рамках Всероссийской ежегодной акции "Сохраним лес", сообщила пресс-служба Минприроды Крыма. На площади 4,2 гектара появились саженцы гледичии трехколючковой, ясеня ланцетного, лоха и миндаля. На территории симферопольского парка им. Ю. А. Гагарина создали новый арт-объект – 136 саженцев павловнии, высаженных в форме двух сердец.
Высадка паловнии
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В Симферополе высадили саженцы экзотических для Крыма павловний

Ограничение движения

Из-за проведения сельскохозяйственной ярмарки временно ограничат движение автотранспорта по улице Куйбышева в Симферополе в воскресенье, предупреждает пресс-служба городской администрации. Движение ограничат с 5 до15 часов. В это время на указанном участке будет запрещена парковка транспортных средств.
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