https://crimea.ria.ru/20241102/glavnye-novosti-kryma-2-noyabrya-1141573170.html

Главные новости Крыма: 2 ноября

Главные новости Крыма: 2 ноября - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Главные новости Крыма: 2 ноября

Беспилотные атаки ВСУ на Крым и другие регионы России. Единый цент по производству беспилотников для безопасности в Черном море. Рост туристического потока в... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T22:55

2024-11-02T22:55

2024-11-02T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Беспилотные атаки ВСУ на Крым и другие регионы России. Единый цент по производству беспилотников для безопасности в Черном море. Рост туристического потока в Крым. Награды медикам за работу в сложных условиях на территории новых регионов России и в Курской области. Озеленение в Симферополе и Евпатории. Ограничение движения в Симферополе из-за большой ярмарки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Беспилотники над КрымомНад Крымом и другими регионами России в ночь на 2 ноября сбиты 24 украинских беспилотника, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Восемь дронов сбиты над территорией Курской области, еще восемь - над территорией Брянской области, два в Белгородской области, три – над территорией Орловской области и по одному в Ростовской, Нижегородской областях и над территорией Республики Крым.Безопасность в Черном мореПомощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев указал на необходимость развивать производство безэкипажных подводных аппаратов и создать единый центр по их разработке. Об этом он заявил на совещании с командованием Военно-морского флота России и Черноморского флота в ходе рабочей поездки в Крым. Патрушев подчеркнул, что Запад во главе с США хочет обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море и по его периметру в ущерб законным интересам России.Туристический потокКрым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов - на 18% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом спрос за отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое, сообщил в субботу глава республики Сергей Аксенов. Две трети гостей прибыли в регион на автомобилях и автобусах: 64 % – через Крымский мост и 11% – через исторические регионы России. Еще 25 % отдыхающих приехали в Крым на поездах.Награды медикамГлава Республики Крым Сергей Аксенов вручил награды медикам, которые работали в сложных условиях на территории новых регионов РФ и в Курской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Бригада крымских врачей анестезиологов-реаниматологов и хирургов работала в Курской областной многопрофильной клинической больнице. Крымские медики совместно с врачами различных профилей проводили диагностические, консультационные, организационные мероприятия. Тем самым они внесли неоценимый вклад в победу.Озеленение в КрымуОколо четырнадцати тысяч деревьев высадили на территории Евпаторийского лесничества в рамках Всероссийской ежегодной акции "Сохраним лес", сообщила пресс-служба Минприроды Крыма. На площади 4,2 гектара появились саженцы гледичии трехколючковой, ясеня ланцетного, лоха и миндаля. На территории симферопольского парка им. Ю. А. Гагарина создали новый арт-объект – 136 саженцев павловнии, высаженных в форме двух сердец.Ограничение движенияИз-за проведения сельскохозяйственной ярмарки временно ограничат движение автотранспорта по улице Куйбышева в Симферополе в воскресенье, предупреждает пресс-служба городской администрации. Движение ограничат с 5 до15 часов. В это время на указанном участке будет запрещена парковка транспортных средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовКрымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен

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https://crimea.ria.ru/20241102/tvorchestvo-i-krasota-v-simferopole-otkrylas-yarmarka-masterov-1141569401.html

https://crimea.ria.ru/20241102/moroz-i-veter-v-krymu---pogodu-na-vykhodnykh-isportit-arkticheskiy-kholod-1141537057.html

https://crimea.ria.ru/20241102/mototsiklist-postradal-v-stolknovenii-s-inomarkoy-v-kerchi-1141575937.html

https://crimea.ria.ru/20241102/v-simferopole-posadili-sazhentsy-novogo-dlya-kryma-dereva--pavlovnii-1141571311.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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