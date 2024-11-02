https://crimea.ria.ru/20241102/nad-krymom-sbit-vrazheskiy-bespilotnik-1141551725.html

Над Крымом сбит вражеский беспилотник

Над Крымом сбит вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Над Крымом сбит вражеский беспилотник

Над Крымом и другими регионами России в ночь на субботу сбиты 24 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T07:18

2024-11-02T07:18

2024-11-02T07:22

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

пво

министерство обороны рф

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Над Крымом и другими регионами России в ночь на субботу сбиты 24 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что восемь дронов сбиты над территорией Курской области, еще восемь - над территорией Брянской области, два в Белгородской области, три – над территорией Орловской области и по одному в Ростовской, Нижегородской областях и над территорией Республики Крым.Предыдущей ночью над Крымом были уничтожены 12 вражеских дронов, в общей сложности над регионами РФ сбиты 83 беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев поручил усилить защиту судостроительных заводов КрымаВ лесу под Севастополем грибник нашел западные суббоеприпасыВ Крыму будут повышать безопасность региона с морских направлений

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, пво, министерство обороны рф, крым, новости крыма