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Над Крымом сбит вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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Над Крымом сбит вражеский беспилотник
Над Крымом сбит вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Над Крымом сбит вражеский беспилотник
Над Крымом и другими регионами России в ночь на субботу сбиты 24 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T07:18
2024-11-02T07:22
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Над Крымом и другими регионами России в ночь на субботу сбиты 24 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что восемь дронов сбиты над территорией Курской области, еще восемь - над территорией Брянской области, два в Белгородской области, три – над территорией Орловской области и по одному в Ростовской, Нижегородской областях и над территорией Республики Крым.Предыдущей ночью над Крымом были уничтожены 12 вражеских дронов, в общей сложности над регионами РФ сбиты 83 беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев поручил усилить защиту судостроительных заводов КрымаВ лесу под Севастополем грибник нашел западные суббоеприпасыВ Крыму будут повышать безопасность региона с морских направлений
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, пво, министерство обороны рф, крым, новости крыма
Над Крымом сбит вражеский беспилотник

Над Крымом и другими регионами России сбиты 24 украинских беспилотника

07:18 02.11.2024 (обновлено: 07:22 02.11.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Над Крымом и другими регионами России в ночь на субботу сбиты 24 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.
Уточняется, что восемь дронов сбиты над территорией Курской области, еще восемь - над территорией Брянской области, два в Белгородской области, три – над территорией Орловской области и по одному в Ростовской, Нижегородской областях и над территорией Республики Крым.
Предыдущей ночью над Крымом были уничтожены 12 вражеских дронов, в общей сложности над регионами РФ сбиты 83 беспилотника.
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