Рейтинг@Mail.ru
Патрушев в Крыму призвал создавать подводные беспилотники - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241102/patrushev-v-krymu-prizval-sozdavat-podvodnye-bespilotniki-1141552340.html
Патрушев в Крыму призвал создавать подводные беспилотники
Патрушев в Крыму призвал создавать подводные беспилотники - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Патрушев в Крыму призвал создавать подводные беспилотники
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев указал на необходимость развивать производство безэкипажных подводных аппаратов и... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T08:28
2024-11-02T08:28
николай патрушев
крым
чф рф (черноморский флот российской федерации)
морская коллегия россии
беспилотник (бпла, дрон)
черное море
безопасность республики крым и севастополя
вмф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/11/1141144927_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_07311690cafa177fff2b42b83c15649b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев указал на необходимость развивать производство безэкипажных подводных аппаратов и создать единый центр по их разработке. Об этом он заявил на совещании с командованием Военно-морского флота России и Черноморского флота в ходе рабочей поездки в Крым.Патрушев подчеркнул, что Запад во главе с США хочет обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море и по его периметру в ущерб законным интересам России. В этих условиях для защиты национальных интересов РФ, повышения универсальности ВМФ, расширения круга выполняемых задач важно определить не только перспективные тактико-технические характеристики кораблей и их вооружения, но и обеспечить баланс сил, составляющих боевую мощь флота и средств их обеспечения.По словам помощника главы государства, ВМФ должен развиваться как единая боевая система, управление которой должно обеспечиваться за счет внедрения передовых технологий и цифровых решений.Ранее Патрушев провел в Крыму совещание по вопросам судостроения на полуострове. В частности, он поручил принять дополнительные меры по защите судостроительных предприятий региона от атак вооруженных сил Украины.Кроме того, Патрушев и глава Крыма Сергей Аксенов обсудили развитие морских грузовых перевозок, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности региона с морских направлений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО планирует изменить правила прохода кораблей в Черное море – ПатрушевТерритория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для РоссииМорской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/11/1141144927_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_4691d8dcbb5e51b25327ca700bc96df5.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай патрушев, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), морская коллегия россии, беспилотник (бпла, дрон), черное море, безопасность республики крым и севастополя, вмф
Патрушев в Крыму призвал создавать подводные беспилотники

Патрушев в Крыму призвал создать центр производства безэкипажных подводных дронов

08:28 02.11.2024
 
© РИА Новости КрымМорское побережье Крыма
Морское побережье Крыма - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев указал на необходимость развивать производство безэкипажных подводных аппаратов и создать единый центр по их разработке. Об этом он заявил на совещании с командованием Военно-морского флота России и Черноморского флота в ходе рабочей поездки в Крым.
"Надо обеспечить развитие производства безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов, создать единый центр компетенций по их разработке", - приводит его слова РИА Новости.
Патрушев подчеркнул, что Запад во главе с США хочет обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море и по его периметру в ущерб законным интересам России. В этих условиях для защиты национальных интересов РФ, повышения универсальности ВМФ, расширения круга выполняемых задач важно определить не только перспективные тактико-технические характеристики кораблей и их вооружения, но и обеспечить баланс сил, составляющих боевую мощь флота и средств их обеспечения.
По словам помощника главы государства, ВМФ должен развиваться как единая боевая система, управление которой должно обеспечиваться за счет внедрения передовых технологий и цифровых решений.
Ранее Патрушев провел в Крыму совещание по вопросам судостроения на полуострове. В частности, он поручил принять дополнительные меры по защите судостроительных предприятий региона от атак вооруженных сил Украины.
Кроме того, Патрушев и глава Крыма Сергей Аксенов обсудили развитие морских грузовых перевозок, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности региона с морских направлений.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
НАТО планирует изменить правила прохода кораблей в Черное море – Патрушев
Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для России
Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору
 
Николай ПатрушевКрымЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Морская коллегия РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Черное мореБезопасность Республики Крым и СевастополяВМФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:16В Крыму с начала года отдохнули более 5,5 миллиона туристов
09:03В Севастополе закрыли рейд
08:56Тяжело, но важно: как рассказать молодежи о войне
08:38Страшное ДТП с автобусом и двумя грузовиками на Кубани: погибли пассажиры
08:28Патрушев в Крыму призвал создавать подводные беспилотники
08:17Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причина
08:00Патрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите России
07:41США направляют на Ближний Восток дополнительные эсминцы и самолеты
07:18Над Крымом сбит вражеский беспилотник
07:08Села под Севастополем обесточат в субботу из-за неотложных работ на сетях
06:37Как повлиял октябрь на наполняемость водохранилищ в Крыму
06:08"Ночь искусств" в Крыму и Севастополе: что покажут в разных городах
00:01Резкое похолодание ожидается в Крыму в субботу вечером
00:00Какой сегодня праздник: 2 ноября
23:50На Госуслугах доступна регистрация каналов с более чем 10 тыс подписчиков
22:42Главное за день: 1 ноября
22:15Главные новости Крыма: 1 ноября
21:56В Германии под Новый год 15 раз покажут любимую "Золушку" советских детей
21:32Из Черного моря в гаджеты: в раковинах моллюсков нашли редкие металлы
21:04Крымский мост: обстановка в пятницу вечером
Лента новостейМолния