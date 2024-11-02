https://crimea.ria.ru/20241102/patrushev-v-krymu-prizval-sozdavat-podvodnye-bespilotniki-1141552340.html

Патрушев в Крыму призвал создавать подводные беспилотники

Патрушев в Крыму призвал создавать подводные беспилотники - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Патрушев в Крыму призвал создавать подводные беспилотники

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев указал на необходимость развивать производство безэкипажных подводных аппаратов и... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T08:28

2024-11-02T08:28

2024-11-02T08:28

николай патрушев

крым

чф рф (черноморский флот российской федерации)

морская коллегия россии

беспилотник (бпла, дрон)

черное море

безопасность республики крым и севастополя

вмф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев указал на необходимость развивать производство безэкипажных подводных аппаратов и создать единый центр по их разработке. Об этом он заявил на совещании с командованием Военно-морского флота России и Черноморского флота в ходе рабочей поездки в Крым.Патрушев подчеркнул, что Запад во главе с США хочет обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море и по его периметру в ущерб законным интересам России. В этих условиях для защиты национальных интересов РФ, повышения универсальности ВМФ, расширения круга выполняемых задач важно определить не только перспективные тактико-технические характеристики кораблей и их вооружения, но и обеспечить баланс сил, составляющих боевую мощь флота и средств их обеспечения.По словам помощника главы государства, ВМФ должен развиваться как единая боевая система, управление которой должно обеспечиваться за счет внедрения передовых технологий и цифровых решений.Ранее Патрушев провел в Крыму совещание по вопросам судостроения на полуострове. В частности, он поручил принять дополнительные меры по защите судостроительных предприятий региона от атак вооруженных сил Украины.Кроме того, Патрушев и глава Крыма Сергей Аксенов обсудили развитие морских грузовых перевозок, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности региона с морских направлений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО планирует изменить правила прохода кораблей в Черное море – ПатрушевТерритория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для РоссииМорской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору

крым

черное море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), морская коллегия россии, беспилотник (бпла, дрон), черное море, безопасность республики крым и севастополя, вмф