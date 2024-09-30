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Названы имена найденных под Керчью девяти советских бойцов - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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Названы имена найденных под Керчью девяти советских бойцов
Названы имена найденных под Керчью девяти советских бойцов - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Названы имена найденных под Керчью девяти советских бойцов
На воинском кладбище в селе Маяк под Керчью, где продолжаются аварийно-спасательные работы на месте траншеи, вырытой под водопровод, нашли останки еще трех... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T18:10
2024-09-30T18:10
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керчь
военно-патриотическое поисковое объединение "крым-поиск"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. На воинском кладбище в селе Маяк под Керчью, где продолжаются аварийно-спасательные работы на месте траншеи, вырытой под водопровод, нашли останки еще трех советских бойцов. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск" Николай Шевченко. Также он назвал имена найденных ранее девяти захороненных красноармейцев и сержантов 242-й горно-стрелковой дивизии.Останки трех бойцов поисковики обнаружили здесь еще 11 сентября. Позже нашли схему, по которой на этом месте, по всей вероятности, находится воинское захоронение на 120 мест. Администрация города подняла вопрос о проведении срочных аварийно-спасательных работ. Начались они в пятницу, 27 сентября, силами военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск". В первый же день подняли останки 10 бойцов, имена девяти удалось установить.Ранее руководитель военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск" рассказывал, что был найден самодельный медальон из гильзы, в нем находилась записка с именем захороненного бойца. Поисковики сделали запрос в центральный архив Министерства обороны, который предоставил ссылку на погребальную книгу.Николай Шевченко рассказывает, что в записке было указано имя Трошкина Ивана Дмитриевича. В погребальной книге содержится информация, что он был красноармейцем, родился в 1913 году в Алтайском крае, в Тюменцевском районе. Служил в 242-й горно-стрелковой дивизии, которая участвовала в Керченской освободительной операции.Рядом с ним захоронен красноармеец Дубравин Сергей Михайлович, который родился в 1925 году в Горьковской области. Затем поисковики нашли могилы с останками еще семерых бойцов.Сержант Погосян Рубен Макичевич родился в 1917 году в Азербайджанской ССР, Нагорно-Карабахской АО, Степанакертский район.Старший сержант Захаров Николай Владимирович родился в 1921 году в Алтайском крае, Грязнухинский район.Красноармеец Жадовский Иван Николаевич родился в 1925 году в Ульяновской области, Майнском районе, селе Чертановка.Красноармеец Бурдули Георгий Михайлович родился в 1923 году в Грузинской ССР, Сагареджинский район.Красноармеец Пинский Иван Дмитриевич родился в 1923 году в Воронежской области, Павловском районе, в селе Петровка.Красноармеец Терешкин Василий Афанасьевич родился в 1919 году в Пензенской области, Пачелмском районе, в деревне Пустынь.Красноармеец Петров Николай Петрович родился в 1925 году в Саратовской области, Ртищевском районе, в селе Петропавловка.В информации под именами девяти бойцов стоит время выбытия – 26 и 27 февраля 1944 года. Причина выбытия – погиб.Поисковые работы на месте воинского захоронения продолжаются. В дальнейшем здесь планируют поставить ограждение и памятный знак.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После шторма в Керчи обнаружили останки 11 бойцов Эльтигена и медальОстанки найденного под Керчью бойца передали родственникамОстанки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под Керчью
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РИА Новости Крым
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96
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керчь, военно-патриотическое поисковое объединение "крым-поиск", крым в истории: секреты, факты, фото, история, великая отечественная война, память
Названы имена найденных под Керчью девяти советских бойцов

На воинском кладбище под Керчью нашли останки еще трех советских бойцов

18:10 30.09.2024
 
© Фото военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск"На воинском кладбище под Керчью нашли останки еще трех советских бойцов
На воинском кладбище под Керчью нашли останки еще трех советских бойцов
© Фото военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. На воинском кладбище в селе Маяк под Керчью, где продолжаются аварийно-спасательные работы на месте траншеи, вырытой под водопровод, нашли останки еще трех советских бойцов. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск" Николай Шевченко. Также он назвал имена найденных ранее девяти захороненных красноармейцев и сержантов 242-й горно-стрелковой дивизии.
Останки трех бойцов поисковики обнаружили здесь еще 11 сентября. Позже нашли схему, по которой на этом месте, по всей вероятности, находится воинское захоронение на 120 мест. Администрация города подняла вопрос о проведении срочных аварийно-спасательных работ. Начались они в пятницу, 27 сентября, силами военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск". В первый же день подняли останки 10 бойцов, имена девяти удалось установить.

"Мы продолжаем устанавливать границы воинского кладбища. Сегодня нам на помощь снова прислали технику – трактор. Мы нашли останки еще трех бойцов. Их также будем устанавливать по погребальной книге", – рассказал Николай Шевченко.

Ранее руководитель военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск" рассказывал, что был найден самодельный медальон из гильзы, в нем находилась записка с именем захороненного бойца. Поисковики сделали запрос в центральный архив Министерства обороны, который предоставил ссылку на погребальную книгу.
© Фото военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск"Самодельный медальон из гильзы
Самодельный медальон из гильзы
© Фото военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск"
Самодельный медальон из гильзы
Николай Шевченко рассказывает, что в записке было указано имя Трошкина Ивана Дмитриевича. В погребальной книге содержится информация, что он был красноармейцем, родился в 1913 году в Алтайском крае, в Тюменцевском районе. Служил в 242-й горно-стрелковой дивизии, которая участвовала в Керченской освободительной операции.
Рядом с ним захоронен красноармеец Дубравин Сергей Михайлович, который родился в 1925 году в Горьковской области. Затем поисковики нашли могилы с останками еще семерых бойцов.
Сержант Погосян Рубен Макичевич родился в 1917 году в Азербайджанской ССР, Нагорно-Карабахской АО, Степанакертский район.
Старший сержант Захаров Николай Владимирович родился в 1921 году в Алтайском крае, Грязнухинский район.
Красноармеец Жадовский Иван Николаевич родился в 1925 году в Ульяновской области, Майнском районе, селе Чертановка.
Красноармеец Бурдули Георгий Михайлович родился в 1923 году в Грузинской ССР, Сагареджинский район.
Красноармеец Пинский Иван Дмитриевич родился в 1923 году в Воронежской области, Павловском районе, в селе Петровка.
Красноармеец Терешкин Василий Афанасьевич родился в 1919 году в Пензенской области, Пачелмском районе, в деревне Пустынь.
Красноармеец Петров Николай Петрович родился в 1925 году в Саратовской области, Ртищевском районе, в селе Петропавловка.
В информации под именами девяти бойцов стоит время выбытия – 26 и 27 февраля 1944 года. Причина выбытия – погиб.

"Будем искать родных этих бойцов и сообщим им о судьбе погибших, укажем место захоронения", – поделился Николай Шевченко.

© Фото военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск"На воинском кладбище под Керчью нашли останки советских бойцов
На воинском кладбище под Керчью нашли останки советских бойцов
1 из 3
На воинском кладбище под Керчью нашли останки советских бойцов
© Фото военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск"
© Фото военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск"На воинском кладбище под Керчью нашли останки советских бойцов
На воинском кладбище под Керчью нашли останки советских бойцов
2 из 3
На воинском кладбище под Керчью нашли останки советских бойцов
© Фото военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск"
© Фото военно-патриотического поискового объединения "Крым-поискНа воинском кладбище под Керчью нашли останки советских бойцов
На воинском кладбище под Керчью нашли останки советских бойцов
3 из 3
На воинском кладбище под Керчью нашли останки советских бойцов
© Фото военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск
1 из 3
На воинском кладбище под Керчью нашли останки советских бойцов
© Фото военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск"
2 из 3
На воинском кладбище под Керчью нашли останки советских бойцов
© Фото военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск"
3 из 3
На воинском кладбище под Керчью нашли останки советских бойцов
© Фото военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск
Поисковые работы на месте воинского захоронения продолжаются. В дальнейшем здесь планируют поставить ограждение и памятный знак.
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