https://crimea.ria.ru/20240910/krym-v-listovkakh-kuda-zhalovatsya-na-agitatsiyu-na-zaborakh-i-stolbakh-1140262926.html

Крым в листовках: куда жаловаться на агитацию на заборах и столбах

Крым в листовках: куда жаловаться на агитацию на заборах и столбах - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Крым в листовках: куда жаловаться на агитацию на заборах и столбах

Агитационные листовки, так же как и любую другую рекламу, должны размещать в строго отведенных местах, поэтому недобросовестных кандидатов, чья предвыборная... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T20:15

2024-09-10T20:15

2024-09-10T20:15

анатолий петров

радио "спутник в крыму"

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мусор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Агитационные листовки, так же как и любую другую рекламу, должны размещать в строго отведенных местах, поэтому недобросовестных кандидатов, чья предвыборная агитация оказалась расклеена не по правилам, можно привлечь к ответственности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.Он напоминает о том, что каждый муниципалитет имеет правила благоустройства населенных пунктов, где, в частности, определены места расклейки рекламных объявлений. При этом расклейка листовок на информационных табличках при входе в подъезды многоквартирных домов - тоже нарушение."На таких табличках должна быть размещена только та информация, которая касается жизнедеятельности дома - например, номера телефонов аварийных служб, что является гораздо более важной информацией для жильцов, чем любая реклама. Однако по разрешению собственников и согласованию с органами местной власти наклеить листовку можно", - поясняет эксперт.Петров подчеркивает, что несоблюдение правил расклейки предвыборной агитации является административным правонарушением и влечет ответственность в виде штрафов - от 2 до 5 тысяч рублей для физических лиц, и до 50 тысяч - для должностных, к которым можно причислить депутатов. Дополнительный контроль должны осуществлять органы муниципального контроля.В Крыму и Севастополе, как и во всех остальных регионах РФ, с 6 по 8 сентября проходило голосование на выборах разных уровней. Крымчане выбирали депутатов Госсовета РК, а также депутатов городских, поселковых и сельских советов. Явка составила 47,61% - Госсовет Крыма по итогам выборов проходят партии "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ. Нарушений зафиксировано не было. Как и в Севастополе, где на выборах в Законодательное собрание проголосовали 47,93% избирателей, определив 4 партии - победителя: "Единая Россия", "Новые люди", ЛДПР и КПРФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Центризбирком объявил дату начала предвыборной агитацииВведут ли в Крыму прямые выборы мэров – ответ КонстантиноваВ Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – Константинов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий петров, городская среда, мусор, новости крыма, крым, выборы