Рейтинг@Mail.ru
Крым в листовках: куда жаловаться на агитацию на заборах и столбах - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240910/krym-v-listovkakh-kuda-zhalovatsya-na-agitatsiyu-na-zaborakh-i-stolbakh-1140262926.html
Крым в листовках: куда жаловаться на агитацию на заборах и столбах
Крым в листовках: куда жаловаться на агитацию на заборах и столбах - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Крым в листовках: куда жаловаться на агитацию на заборах и столбах
Агитационные листовки, так же как и любую другую рекламу, должны размещать в строго отведенных местах, поэтому недобросовестных кандидатов, чья предвыборная... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T20:15
2024-09-10T20:15
анатолий петров
радио "спутник в крыму"
городская среда
мусор
новости крыма
крым
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110401/73/1104017372_0:310:2011:1441_1920x0_80_0_0_70946b292923c064b6570b3587b0bb54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Агитационные листовки, так же как и любую другую рекламу, должны размещать в строго отведенных местах, поэтому недобросовестных кандидатов, чья предвыборная агитация оказалась расклеена не по правилам, можно привлечь к ответственности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.Он напоминает о том, что каждый муниципалитет имеет правила благоустройства населенных пунктов, где, в частности, определены места расклейки рекламных объявлений. При этом расклейка листовок на информационных табличках при входе в подъезды многоквартирных домов - тоже нарушение."На таких табличках должна быть размещена только та информация, которая касается жизнедеятельности дома - например, номера телефонов аварийных служб, что является гораздо более важной информацией для жильцов, чем любая реклама. Однако по разрешению собственников и согласованию с органами местной власти наклеить листовку можно", - поясняет эксперт.Петров подчеркивает, что несоблюдение правил расклейки предвыборной агитации является административным правонарушением и влечет ответственность в виде штрафов - от 2 до 5 тысяч рублей для физических лиц, и до 50 тысяч - для должностных, к которым можно причислить депутатов. Дополнительный контроль должны осуществлять органы муниципального контроля.В Крыму и Севастополе, как и во всех остальных регионах РФ, с 6 по 8 сентября проходило голосование на выборах разных уровней. Крымчане выбирали депутатов Госсовета РК, а также депутатов городских, поселковых и сельских советов. Явка составила 47,61% - Госсовет Крыма по итогам выборов проходят партии "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ. Нарушений зафиксировано не было. Как и в Севастополе, где на выборах в Законодательное собрание проголосовали 47,93% избирателей, определив 4 партии - победителя: "Единая Россия", "Новые люди", ЛДПР и КПРФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Центризбирком объявил дату начала предвыборной агитацииВведут ли в Крыму прямые выборы мэров – ответ КонстантиноваВ Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – Константинов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110401/73/1104017372_0:0:1921:1441_1920x0_80_0_0_0fdc09c9673ab3e192b0550e25b94540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий петров, городская среда, мусор, новости крыма, крым, выборы
Крым в листовках: куда жаловаться на агитацию на заборах и столбах

Жаловаться на расклейку предвыборных листовок можно в муниципальный контроль

20:15 10.09.2024
 
© РИА Новости . Владислав СергиенкоУборка мусора в Симферополе
Уборка мусора в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Агитационные листовки, так же как и любую другую рекламу, должны размещать в строго отведенных местах, поэтому недобросовестных кандидатов, чья предвыборная агитация оказалась расклеена не по правилам, можно привлечь к ответственности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.
"Избирательные комиссии всегда определяли места в населенных пунктах, где разрешено размещать агитационную рекламу. Каждый депутат должен отчитываться, где и сколько листовок он размещает. Все это контролируемо, но почему-то многие решили, что это все можно размещать в любых местах", - говорит Петров.
Он напоминает о том, что каждый муниципалитет имеет правила благоустройства населенных пунктов, где, в частности, определены места расклейки рекламных объявлений. При этом расклейка листовок на информационных табличках при входе в подъезды многоквартирных домов - тоже нарушение.
"На таких табличках должна быть размещена только та информация, которая касается жизнедеятельности дома - например, номера телефонов аварийных служб, что является гораздо более важной информацией для жильцов, чем любая реклама. Однако по разрешению собственников и согласованию с органами местной власти наклеить листовку можно", - поясняет эксперт.
Петров подчеркивает, что несоблюдение правил расклейки предвыборной агитации является административным правонарушением и влечет ответственность в виде штрафов - от 2 до 5 тысяч рублей для физических лиц, и до 50 тысяч - для должностных, к которым можно причислить депутатов. Дополнительный контроль должны осуществлять органы муниципального контроля.
В Крыму и Севастополе, как и во всех остальных регионах РФ, с 6 по 8 сентября проходило голосование на выборах разных уровней. Крымчане выбирали депутатов Госсовета РК, а также депутатов городских, поселковых и сельских советов. Явка составила 47,61% - Госсовет Крыма по итогам выборов проходят партии "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ. Нарушений зафиксировано не было. Как и в Севастополе, где на выборах в Законодательное собрание проголосовали 47,93% избирателей, определив 4 партии - победителя: "Единая Россия", "Новые люди", ЛДПР и КПРФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Центризбирком объявил дату начала предвыборной агитации
Введут ли в Крыму прямые выборы мэров – ответ Константинова
В Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – Константинов
 
Радио "Спутник в Крыму"Анатолий ПетровГородская средаМусорНовости КрымаКрымВыборы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:38Очереди в поликлиниках Крыма: как минздрав республики решает проблему
20:15Крым в листовках: куда жаловаться на агитацию на заборах и столбах
19:41В Крым едут чаще всего туристы из Челябинска и Мурманска
19:36Пожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собак
19:29В Киеве может закончиться питьевая вода из-за загрязнения реки Десна
19:13Удары ВСУ по Москве имеют психологическое значение – эксперт
18:45Сенатор от Крыма оценила "языковые патрули" на Украине
18:33На набережной Ялты торжественно открыли новый памятник
18:07Не мраморная, а золотая: почему в Крыму растут цены на говядину
17:58Один человек погиб и пятеро ранены в результате взрыва на ТЭС в Армении
17:43Крымскую продукцию будут продвигать за границей под новым брендом
17:09Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больнице
16:39Перешел на сторону ВСУ: севастополец осужден за госизмену
16:18В Симферопольском районе "Нива" сбила девочку
16:15США провоцируют гонку вооружений - Путин
16:04Армию Китая привлекли к российским учениям "Океан-2024"
15:53Учения "Океан-2024" Путин назвал самыми масштабными за 30 лет
15:36Угрожал бездомному пистолетом: в Симферополе будут судить подростка
15:32Байден и Стармер обсудят удары ВСУ по России дальнобойным оружием
15:13Жители Курской области получат выплаты за утраченное имущество
Лента новостейМолния