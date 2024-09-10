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Крым в листовках: куда жаловаться на агитацию на заборах и столбах
Крым в листовках: куда жаловаться на агитацию на заборах и столбах - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Крым в листовках: куда жаловаться на агитацию на заборах и столбах
Агитационные листовки, так же как и любую другую рекламу, должны размещать в строго отведенных местах, поэтому недобросовестных кандидатов, чья предвыборная... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T20:15
2024-09-10T20:15
2024-09-10T20:15
анатолий петров
радио "спутник в крыму"
городская среда
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Агитационные листовки, так же как и любую другую рекламу, должны размещать в строго отведенных местах, поэтому недобросовестных кандидатов, чья предвыборная агитация оказалась расклеена не по правилам, можно привлечь к ответственности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.Он напоминает о том, что каждый муниципалитет имеет правила благоустройства населенных пунктов, где, в частности, определены места расклейки рекламных объявлений. При этом расклейка листовок на информационных табличках при входе в подъезды многоквартирных домов - тоже нарушение."На таких табличках должна быть размещена только та информация, которая касается жизнедеятельности дома - например, номера телефонов аварийных служб, что является гораздо более важной информацией для жильцов, чем любая реклама. Однако по разрешению собственников и согласованию с органами местной власти наклеить листовку можно", - поясняет эксперт.Петров подчеркивает, что несоблюдение правил расклейки предвыборной агитации является административным правонарушением и влечет ответственность в виде штрафов - от 2 до 5 тысяч рублей для физических лиц, и до 50 тысяч - для должностных, к которым можно причислить депутатов. Дополнительный контроль должны осуществлять органы муниципального контроля.В Крыму и Севастополе, как и во всех остальных регионах РФ, с 6 по 8 сентября проходило голосование на выборах разных уровней. Крымчане выбирали депутатов Госсовета РК, а также депутатов городских, поселковых и сельских советов. Явка составила 47,61% - Госсовет Крыма по итогам выборов проходят партии "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ. Нарушений зафиксировано не было. Как и в Севастополе, где на выборах в Законодательное собрание проголосовали 47,93% избирателей, определив 4 партии - победителя: "Единая Россия", "Новые люди", ЛДПР и КПРФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Центризбирком объявил дату начала предвыборной агитацииВведут ли в Крыму прямые выборы мэров – ответ КонстантиноваВ Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – Константинов
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анатолий петров, городская среда, мусор, новости крыма, крым, выборы
Крым в листовках: куда жаловаться на агитацию на заборах и столбах
Жаловаться на расклейку предвыборных листовок можно в муниципальный контроль
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Агитационные листовки, так же как и любую другую рекламу, должны размещать в строго отведенных местах, поэтому недобросовестных кандидатов, чья предвыборная агитация оказалась расклеена не по правилам, можно привлечь к ответственности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.
"Избирательные комиссии всегда определяли места в населенных пунктах, где разрешено размещать агитационную рекламу. Каждый депутат должен отчитываться, где и сколько листовок он размещает. Все это контролируемо, но почему-то многие решили, что это все можно размещать в любых местах", - говорит Петров.
Он напоминает о том, что каждый муниципалитет имеет правила благоустройства населенных пунктов, где, в частности, определены места расклейки рекламных объявлений. При этом расклейка листовок на информационных табличках при входе в подъезды многоквартирных домов - тоже нарушение.
"На таких табличках должна быть размещена только та информация, которая касается жизнедеятельности дома - например, номера телефонов аварийных служб, что является гораздо более важной информацией для жильцов, чем любая реклама. Однако по разрешению собственников и согласованию с органами местной власти наклеить листовку можно", - поясняет эксперт.
Петров подчеркивает, что несоблюдение правил расклейки предвыборной агитации является административным правонарушением и влечет ответственность в виде штрафов - от 2 до 5 тысяч рублей для физических лиц, и до 50 тысяч - для должностных, к которым можно причислить депутатов. Дополнительный контроль должны осуществлять органы муниципального контроля.
В Крыму и Севастополе, как и во всех остальных регионах РФ, с 6 по 8 сентября проходило голосование на выборах
разных уровней. Крымчане выбирали депутатов Госсовета РК, а также депутатов городских, поселковых и сельских советов. Явка составила 47,61%
- Госсовет Крыма по итогам выборов проходят партии "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ. Нарушений зафиксировано не было
. Как и в Севастополе, где на выборах в Законодательное
собрание проголосовали 47,93% избирателей, определив 4 партии - победителя
: "Единая Россия", "Новые люди", ЛДПР и КПРФ.
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