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Главное за день: 2 сентября

Главное за день: 2 сентября - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Главное за день: 2 сентября

Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию и назвал развитие всестороннего партнерства одним из приоритетов для РФ. Российские военные продолжили... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T22:55

2024-09-02T22:55

2024-09-02T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию и назвал развитие всестороннего партнерства одним из приоритетов для РФ. Российские военные продолжили уничтожать боевиков ВСУ на Донбассе и освободили населенный пункт Скучное. На Азовском море решено разместить соединения Военно-морского флота России. Заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов задержан по уголовному делу о получении 20-милионной взятки. СМИ сообщили о заявке Турции на вступление в БРИКС, но официального подтверждения пока нет.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин в МонголииВладимир Путин в понедельник прибыл с официальным визитом в Монголию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. В интервью монгольской газете "Оноодор" он заявил, что развитие всестороннего партнерства с Монголией остается одним из приоритетов внешней политики России на евразийском направлении. Многовекторная внешняя политика, проводимая руководством Монголии, не помешает развитию ее сотрудничества с Россией, которое будет выгодным для обеих сторон, считает доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Успехи армии РоссииНападением на Курскую область киевский режим надеялся остановить российское наступление в Донбассе, но этот расчет не оправдался – Вооруженные силы РФ освобождают эти территории квадратными километрами - еще одно заявлен Владимира Путина от 2 сентября.Как сообщили в Миноброны РФ, только за минувшие стуки подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Скучное в ДНР. Также вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и цехам по производству и ремонту авиатехники и ракетного вооружения, отразили 12 контратак ВСУ, уничтожили еще 1690 боевиков, украинскую и западную технику.В Курской области российские военнослужащие отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в направлении четырех населенных пунктов региона.Азовский флотСоединения Военно-морского флота России будут созданы на Азовском море, соответствующие решения уже приняты, заявил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. В конце 2023 года в акватории Азовского моря создан российский военно-морской район.Новое задержание в МОЗаместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов задержан по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, генерал-майор способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе в зону СВО, на сумму более 1,5 миллиардов рублей, за что получил взятку в 20 млн рублей. Также в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости стоимостью более 120 млн рублей, законность приобретения которых проверяется.Турция в БРИКСТурция подала заявку на вступление в БРИКС, сообщили в понедельник западные СМИ. Уточняется, что страна "стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников". При этом официального подтверждения этой информации со стороны турецких властей пока не поступало. По мнению старшего преподавателя школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрея Чупрыгина, вступление Турции в БРИКС дало бы стране вариативность и альтернативность действий в рамках мировой торговли, и стало бы новым сигналом западным союзникам о дальнейших намерениях свободно проводить независимую политику национальных интересов.

https://crimea.ria.ru/20240902/vsu-rasstrelyali-shkolu-v-gorlovke-1140073027.html

https://crimea.ria.ru/20240902/findirektor-rossiyskogo-futbolnogo-soyuza-pogib-pri-krushenii-vertoleta-1140073911.html

https://crimea.ria.ru/20240902/vyyti-iz-sumraka-zachem-gostevym-domam-v-krymu-legalizovyvatsya-1140072223.html

https://crimea.ria.ru/20240902/pokazat-zapadu-kuzkinu-mat---idet-li-turtsiya-v-briks-i-zachem-1140072013.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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