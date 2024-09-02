https://crimea.ria.ru/20240902/chto-proiskhodit-v-kurskoy-oblasti--dannye-minoborony-1140065095.html

Что происходит в Курской области – данные Минобороны

Что происходит в Курской области – данные Минобороны - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Что происходит в Курской области – данные Минобороны

Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в направлении четырех населенных пунктов Курской области, сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T14:30

2024-09-02T14:30

2024-09-02T14:30

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

обстрелы курской области

министерство обороны рф

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в направлении четырех населенных пунктов Курской области, сообщает Минобороны РФ.Также российские военные сорвали три попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Ольговка и Кремяное. Потери противника составили до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль.В лесных массивах проводятся разведывательно-поисковые действия по уничтожению диверсионных групп противника.Авиация, артиллерия и войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, 10-й Октябрь, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Снагость и Южный.Оперативно-тактическая авиация нанесла удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ.Также уничтожены три артиллерийских орудия, три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, миномет, две пусковые установки и подвижный пункт управления ЗРК "Бук-М1", транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS и РЛС контрбатарейной борьбы ANT/PQ-50.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8900 военнослужащих, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 549 боевых бронированных машин, 261 автомобиль, 65 артиллерийских орудий, 19 пусковых установок реактивных систем залпового огня.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили еще два населенных пункта в ДонбассеВ Харьковской области уничтожены цеха по сборке БПЛА и ангары их храненияПочти две тысячи боевиков и 9 складов боеприпасов – потери ВСУ за сутки

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, обстрелы курской области, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)