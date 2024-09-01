https://crimea.ria.ru/20240901/glavnoe-za-den-1-sentyabrya-1140046201.html

Главное за день: 1 сентября

Главное за день: 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2024

Главное за день: 1 сентября

158 украинских дронов атаковали в ночь на воскресенье объекты на территории 14-ти областей России. В Белгороде после ракетной атаки ВСУ ранены 11 мирных жителей РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T22:03

2024-09-01T22:03

2024-09-01T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. 158 украинских дронов атаковали в ночь на воскресенье объекты на территории 14-ти областей России. В Белгороде после ракетной атаки ВСУ ранены 11 мирных жителей – двое из них дети. Обломки пропавшего накануне на Камчатке вертолета обнаружены – найдены 17 тел погибших. В Раздольненском районе Крыма в связи с подтоплениями введен режим "Угроза ЧС". Российские войска в Донбассе освободили населенные пункты Птичье и Выемка, в Харьковской области уничтожены цеха для сборки дронов ВСУ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав 25-й гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады с освобождением Синьковки в Харьковской области.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака 158 украинских дронов на регионы России158 украинских беспилотников сбиты в ночь на воскресенье над 14-ю регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БпЛА самолетного типа", – сказано в сообщении.По информации оборонного ведомства РФ, девять дронов были уничтожены над территорией Москвы и Московской области. От падения обломков произошло возгорание на территории Московского НПЗ, которое было оперативно локализовано. Кроме того, три БПЛА были сбиты над территорией Каширской ГРЭС.В Раздольненском районе Крыма введен режим "Угроза ЧС"В Раздольненском районе Крыма на территории сел, пострадавших от подтопления 31 августа, введен режим "Угроза ЧС". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации района Денис Олейник."На сегодняшний день на заседании комиссии по ЧС было принято решение о введении режима "Угроза ЧС". Созданы комиссии по оценке ущерба", – написал он.Как сообщалось ранее, после обильных осадков в результате схода воды с полей пострадали пять населенных пунктов в Раздольненском районе Крыма – Орловка, Соколы, Зимино, Каштановка, Красноармейское.Ракетная атака на Белгородскую областьВ результате ракетной атаки на Белгород и Белгородскую область было ранено 11 человек, из них двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Десять пациентов доставлены в больницы, одному была оказана медицинская помощь на месте. Он будет проходить лечение амбулаторно."В крайне тяжелом состоянии двое детей: у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго – обширные раны обеих ног. Оба ребенка сейчас уже в операционных", – написал Гладков в своем Telegram-канале.При необходимости дети будут доставлены для лечения в Москву, уже идут консультации с федеральными клиниками, рассказал губернатор.На Камчатке обнаружили обломки пропавшего вертолетаПри обследовании территории с воздуха на Камчатке обнаружены обломки вертолета Ми-8Т, связь с которым была потеряна 31 августа. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России."С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз выходили на связь", – говорится в сообщении.По предварительным данным, вертолет врезался в сопку. На месте обнаружены 17 тел погибших. Известно, что на борту находилось 19 пассажиров и три члена экипажа, поисковая операция продолжается.Российские войска освободили Птичье и Выемку в ДНРРоссийская армия взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР, сообщает в субботу Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье ДНР и продолжают продвижение в глубину обороны противника. "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Выемка.В Харьковской области силами авиации, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией за сутки были уничтожены радиолокационная станция, а также цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов.Синьковку под Купянском освободили севастопольцыМинистр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 25-й гвардейской Севастопольской Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады имени Латышских стрелков с освобождением Синьковки в Харьковской области."Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на одном из самых сложных направлений – Купянском. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и отступил. Показывая пример стойкости и отваги в боях с врагом, вы освободили населенный пункт Синьковка Харьковской области", – говорится в поздравительной телеграмме министра.

https://crimea.ria.ru/20240901/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-aktualnye-dannye-minoborony-1140039760.html

https://crimea.ria.ru/20240901/v-chernom-more-proizoshlo-zemletryasenie-1140044064.html

https://crimea.ria.ru/20240901/beslan--bol-rossii-20-let-tragedii-1140028179.html

https://crimea.ria.ru/20240901/inomarku-zazhalo-mezhdu-gruzovikami-v-dtp-na-kubani--tri-cheloveka-pogibli-1140043898.html

https://crimea.ria.ru/20240901/pochti-dve-tysyachi-boevikov-i-9-skladov-boepripasov--poteri-vsu-za-sutki-1140039550.html

https://crimea.ria.ru/20240901/oni-blizhnego-boya-boyatsya-boets-s-pozyvnym-krym-o-boevikakh-vsu-1140045423.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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