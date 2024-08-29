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Это операция военного порядка: эксперт о задержании Дурова в Европе - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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Это операция военного порядка: эксперт о задержании Дурова в Европе
Это операция военного порядка: эксперт о задержании Дурова в Европе - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Это операция военного порядка: эксперт о задержании Дурова в Европе
Задержание Павла Дурова – это операция военного порядка в условиях происходящей сегодня глобальной войны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T21:21
2024-08-29T21:21
павел дуров
мнения
политика
коллективный запад
владимир киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 авг – РИА Новости Крым. Задержание Павла Дурова – это операция военного порядка в условиях происходящей сегодня глобальной войны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, политолог Владимир Киреев."Очевидно, что в условиях глобальной войны, а она уже идет, для западной стороны является необходимым ликвидировать и поставить под свой контроль все крупные сети распространения и обмена информацией. Сеть Павла Дурова Telegram – крупнейшая в мире. Поэтому это (задержание – ред.) шаг военных действий. Это операция военного порядка. И они, естественно, его не отпустят просто так", – сказал Киреев.Освобождение Павла Дурова из-под стражи стало результатом беспрецедентного давления со стороны крупных игроков – серьезных сил в мире, добавил он. И сам по себе факт того, что владелец Telegram сейчас не в камере, ничего не значит, считает эксперт.По его словам, защита Дурова со стороны очень многих людей и организаций по всему миру – "это не вопрос симпатии к конкретному бизнесмену", а собственно бизнес, и крупный, для которого Западом создан очень нехороший прецедент."Это мессенджер, который используют очень многие влиятельные люди и организации. Речь идет о миллионах знаковых игроков, от легальных до нелегальных. О свободе предпринимательства, свободе слова, о приватности информации, рабочей и деловой переписки. Информация хранится на серверах. Если она будет получена западными спецслужбами, то это нанесет им колоссальный удар. Поэтому Павлу Дурову и не договариваться (с Западом – ред.) опасно, и договариваться опасно", – заключил эксперт.Павла Дурова задержали в Париже в субботу, 24 августа, при сходе с частного самолета, прибывшего из Азербайджана. В воскресенье политические деятели, бизнесмены, журналисты России и мира высказали свое мнение об этом. Посольство РФ во Франции обратилось к местным властям, но те не пошли на контакт. Все дни Дурова допрашивали по делу, которое касается 12 преступлений. Вечером 28 августа стало известно, что Дуров взят под судебный надзор. Из-под стражи его отпустили под залог в 5 млн миллионов евро. При этом владельцу Telegram запрещено покидать территорию Франции и дважды в неделю он обязан являться в полицейский участок.Читайте также на РИА Новости Крым:Пробили дно: эксперт сравнил арест Дурова и охоту за Сноуденом и Ассанжем Макрон сделал заявление по поводу задержания Павла Дурова Почему арест Дурова не связан с выборами в США – мнение
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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павел дуров, мнения, политика, коллективный запад, владимир киреев
Это операция военного порядка: эксперт о задержании Дурова в Европе

Арест Дурова является операцией военного порядка в условиях глобальной войны – эксперт

21:21 29.08.2024
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Валерий Левитин
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 авг – РИА Новости Крым. Задержание Павла Дурова – это операция военного порядка в условиях происходящей сегодня глобальной войны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, политолог Владимир Киреев.
"Очевидно, что в условиях глобальной войны, а она уже идет, для западной стороны является необходимым ликвидировать и поставить под свой контроль все крупные сети распространения и обмена информацией. Сеть Павла Дурова Telegram – крупнейшая в мире. Поэтому это (задержание – ред.) шаг военных действий. Это операция военного порядка. И они, естественно, его не отпустят просто так", – сказал Киреев.
Освобождение Павла Дурова из-под стражи стало результатом беспрецедентного давления со стороны крупных игроков – серьезных сил в мире, добавил он. И сам по себе факт того, что владелец Telegram сейчас не в камере, ничего не значит, считает эксперт.
"Где он находится, роли особой не играет, потому что за ним очевидно осуществляется постоянный контроль и наверняка давление. И он не имеет особых шансов выбраться, покинуть территорию (Франции – ред.) он не сможет", – отметил Киреев.
По его словам, защита Дурова со стороны очень многих людей и организаций по всему миру – "это не вопрос симпатии к конкретному бизнесмену", а собственно бизнес, и крупный, для которого Западом создан очень нехороший прецедент.
"Это мессенджер, который используют очень многие влиятельные люди и организации. Речь идет о миллионах знаковых игроков, от легальных до нелегальных. О свободе предпринимательства, свободе слова, о приватности информации, рабочей и деловой переписки. Информация хранится на серверах. Если она будет получена западными спецслужбами, то это нанесет им колоссальный удар. Поэтому Павлу Дурову и не договариваться (с Западом – ред.) опасно, и договариваться опасно", – заключил эксперт.
Павла Дурова задержали в Париже в субботу, 24 августа, при сходе с частного самолета, прибывшего из Азербайджана. В воскресенье политические деятели, бизнесмены, журналисты России и мира высказали свое мнение об этом. Посольство РФ во Франции обратилось к местным властям, но те не пошли на контакт. Все дни Дурова допрашивали по делу, которое касается 12 преступлений. Вечером 28 августа стало известно, что Дуров взят под судебный надзор. Из-под стражи его отпустили под залог в 5 млн миллионов евро. При этом владельцу Telegram запрещено покидать территорию Франции и дважды в неделю он обязан являться в полицейский участок.
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Павел ДуровМненияПолитикаКоллективный ЗападВладимир Киреев
 
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