https://crimea.ria.ru/20240829/eto-operatsiya-voennogo-poryadka-ekspert-o-zaderzhanii-durova-v-evrope-1139979425.html

Это операция военного порядка: эксперт о задержании Дурова в Европе

Это операция военного порядка: эксперт о задержании Дурова в Европе - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Это операция военного порядка: эксперт о задержании Дурова в Европе

Задержание Павла Дурова – это операция военного порядка в условиях происходящей сегодня глобальной войны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T21:21

2024-08-29T21:21

2024-08-29T21:21

павел дуров

мнения

политика

коллективный запад

владимир киреев

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 авг – РИА Новости Крым. Задержание Павла Дурова – это операция военного порядка в условиях происходящей сегодня глобальной войны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, политолог Владимир Киреев."Очевидно, что в условиях глобальной войны, а она уже идет, для западной стороны является необходимым ликвидировать и поставить под свой контроль все крупные сети распространения и обмена информацией. Сеть Павла Дурова Telegram – крупнейшая в мире. Поэтому это (задержание – ред.) шаг военных действий. Это операция военного порядка. И они, естественно, его не отпустят просто так", – сказал Киреев.Освобождение Павла Дурова из-под стражи стало результатом беспрецедентного давления со стороны крупных игроков – серьезных сил в мире, добавил он. И сам по себе факт того, что владелец Telegram сейчас не в камере, ничего не значит, считает эксперт.По его словам, защита Дурова со стороны очень многих людей и организаций по всему миру – "это не вопрос симпатии к конкретному бизнесмену", а собственно бизнес, и крупный, для которого Западом создан очень нехороший прецедент."Это мессенджер, который используют очень многие влиятельные люди и организации. Речь идет о миллионах знаковых игроков, от легальных до нелегальных. О свободе предпринимательства, свободе слова, о приватности информации, рабочей и деловой переписки. Информация хранится на серверах. Если она будет получена западными спецслужбами, то это нанесет им колоссальный удар. Поэтому Павлу Дурову и не договариваться (с Западом – ред.) опасно, и договариваться опасно", – заключил эксперт.Павла Дурова задержали в Париже в субботу, 24 августа, при сходе с частного самолета, прибывшего из Азербайджана. В воскресенье политические деятели, бизнесмены, журналисты России и мира высказали свое мнение об этом. Посольство РФ во Франции обратилось к местным властям, но те не пошли на контакт. Все дни Дурова допрашивали по делу, которое касается 12 преступлений. Вечером 28 августа стало известно, что Дуров взят под судебный надзор. Из-под стражи его отпустили под залог в 5 млн миллионов евро. При этом владельцу Telegram запрещено покидать территорию Франции и дважды в неделю он обязан являться в полицейский участок.Читайте также на РИА Новости Крым:Пробили дно: эксперт сравнил арест Дурова и охоту за Сноуденом и Ассанжем Макрон сделал заявление по поводу задержания Павла Дурова Почему арест Дурова не связан с выборами в США – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел дуров, мнения, политика, коллективный запад, владимир киреев