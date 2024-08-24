https://crimea.ria.ru/20240824/glavnoe-za-den-24-avgusta-1139849833.html

Главное за день: 24 августа

Главное за день: 24 августа - РИА Новости Крым, 24.08.2024

Главное за день: 24 августа

Из украинского плена возвращены 115 военнослужащих, захваченных в Курской области. Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной... РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T22:43

2024-08-24T22:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Из украинского плена возвращены 115 военнослужащих, захваченных в Курской области. Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск в одном из командных пунктов Министерства обороны РФ. Минобороны сообщило о продвижении российских войск в Донбассе и потерях ВСУ, которые за сутки превысили 2000 боевиков. В Севастополе на берег моря прибило атаковавший город беспилотник с полным боезарядом. В Сочи из-за непогоды объявили о задержке нескольких обратных рейсов самолетов, которые зашли на запасные аэродромы из-за сильного ветра, а также закрыли все пляжи. В Крыму два пожара тушили с вертолетов – оба в труднодоступной местности в горах. Зеленский подписал закон о полном запрете Украинской православной церкви, за который ранее проголосовала Верховной рада.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.115 захваченных ВСУ в плен в Курской области военных освобожденыВ результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Все освобожденные бойцы ВС РФ в настоящее время находятся на территории Республики Беларусь, уточнили в ведомстве.Путин встретился с руководством Объединенной группировки войскПрезидент принял доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции.ВС РФ продвинулись в ДонбассеВооруженные Силы России продвинулись в Донбассе, а также нанесли поражение ВСУ в Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Совокупные потери войск Украины в зоне СВО за сутки превысили 2000 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Севастополе на берег моря прибило БПЛА с полным боезарядомБеспилотник прибило к пирсу яхт-клуба "Юг" на улице Летчиков в Севастополе, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, БПЛА был подавлен силами РЭБ во время одной из последних атак на город украинских боевиков. Уничтожение дрона произвели на месте после анализа ситуации.В Сочи из-за непогоды задержали авиарейсы и закрыли пляжиМеждународный аэропорт Сочи объявил, что связи с усилением ветра и для обеспечения безопасности полетов экипажи 20 воздушных судов приняли решение уйти на пять запасных аэродромов. И вылет обратных рейсов, запланированных к выполнению на этих воздушных судах, будет задержан.Позже в администрации города сообщили, что до нормализации погодных условий временно закрыли все пляжи.Вертолеты дважды тушили пожар в горах КрымаПервый пожар в субботу начался на территории национального парка "Крымский" в районе Головкинского водопада в Алуште. К тушению привлекли вертолет МЧС. Спустя несколько часов он был локализован, а около десяти часов вечера поступила информация о полной ликвидации возгорания.Второй пожар стали тушить у подножия горы Агармыш в Кировском районе Крыма. Работа спасателей и здесь осложняется ветром, жаркой погодой и труднодоступной местностью. Горение лесной подстилки перешло в верховой пожар, который бил сбит авиацией МЧС России.Зеленский подписал закон о запрете УПЦ на УкраинеГлава киевского режима Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности канонической УПЦ, принятый ранее Верховной радой Украины."Запрещается любая деятельность юридических лиц, собственником, участником которых является иностранная религиозная организация, деятельность которой в Украине запрещена", – сказано в тексте документа.

https://crimea.ria.ru/20240824/bolee-270-semey-iz-kurskoy-oblasti-vossoedinilis-v-evakuatsii--mchs-1139845299.html

https://crimea.ria.ru/20240824/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-svezhie-dannye-ot-minoborony-1139844776.html

https://crimea.ria.ru/20240824/aksenov-predupredil-o-rasprostranenii-feykov-kievskimi-vlastyami-1139839705.html

https://crimea.ria.ru/20240824/zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-s-usileniem-vetra-obyavleno-v-krymu-1139841478.html

https://crimea.ria.ru/20240824/iz-za-anomalnoy-pogody-v-krymu-mogut-sobrat-menshe-vinograda-1139833155.html

https://crimea.ria.ru/20240824/ten-nezavisimosti-s-chem-ukraina-vstrechaet-33-letie-svoego-suschestvovaniya-1139831249.html

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