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В Сочи закрыли все пляжи

В Сочи закрыли все пляжи - РИА Новости Крым, 24.08.2024

В Сочи закрыли все пляжи

В Сочи временно закрыты для купания все пляжи до нормализации погодных условий. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации города. РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T16:30

2024-08-24T16:30

2024-08-24T16:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Сочи временно закрыты для купания все пляжи до нормализации погодных условий. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации города.В администрации подчеркнули, что все предприятия и организации, а также жители и туристы о непогоде были оповещены заранее. Пользователям пляжных территорий были дополнительно разосланы предупреждения о надвигающейся непогоде.Ранее в краевом главке МЧС сообщили об опасности ливней, подъема уровня воды в реках, смерчей над морем, оползней в горах и сильного ветра.Неблагоприятный прогноз погоды в Сочи и на ФТ "Сириус" действует с 23 по 25 августа включительно, напомнили власти.Ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 15-17 м/с. В отдельных районах сильные ливни. На малых реках и водотоках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей малого объема. На участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, предупредили в администрации.И подчеркнули, что по поручению главы Сочи Андрея Прошунина все службы курорта работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112, напомнили в администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы из-за сильного ветраЗатяжное штормовое предупреждение с усилением ветра объявлено в КрымуВ национальном парке "Крымский" тушат пожар – задействован вертолет

сочи

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, новости, происшествия, погода, пляжи, черное море, штормовое предупреждение