https://crimea.ria.ru/20240824/v-natsionalnom-parke-krymskiy-tushat-pozhar--zadeystvovan-vertolet-1139846080.html

В национальном парке "Крымский" тушат пожар – задействован вертолет

В национальном парке "Крымский" тушат пожар – задействован вертолет - РИА Новости Крым, 24.08.2024

В национальном парке "Крымский" тушат пожар – задействован вертолет

Пожар охватил территорию в нацпарке "Крымский", огонь тушат с привлечением вертолета МЧС. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга... РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T15:16

2024-08-24T15:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Пожар охватил территорию в нацпарке "Крымский", огонь тушат с привлечением вертолета МЧС. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.Она поблагодарила всех, кто помогает.Как рассказали РИА Новости Крым в крымском главке МЧС, вместе со спасателями к тушению огня присоединились несколько волонтеров.В региональном главке МЧС также сообщили, что в районе Головкинского водопада ГО Алушта горит лесная подстилка на площади 0,5 га. В Кировском районе под горой Агармыш площадь возгорания – 1,5 га. К настоящему моменту вертолетом Ми-8 МЧС России совершено 5 сбросов воды общим объемом 25 тонн. Водозабор был организован из Изобильненского водохранилища.Тушение осложняется ветром, жаркой погодой и труднодоступной местностью. Пожары ликвидируют 112 специалистов и 29 единиц техники, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе беспилотник с боезарядом уничтожен на месте силами МЧС Крупный пожар в Пролетарске Ростовской области потушенВ Крыму пожар остановили на границе сафари-парка: помог вертолет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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