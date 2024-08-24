https://crimea.ria.ru/20240824/v-natsionalnom-parke-krymskiy-tushat-pozhar--zadeystvovan-vertolet-1139846080.html
В национальном парке "Крымский" тушат пожар – задействован вертолет
В национальном парке "Крымский" тушат пожар – задействован вертолет - РИА Новости Крым, 24.08.2024
В национальном парке "Крымский" тушат пожар – задействован вертолет
Пожар охватил территорию в нацпарке "Крымский", огонь тушат с привлечением вертолета МЧС. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T15:16
2024-08-24T15:16
2024-08-24T17:05
новости крыма
крым
происшествия
ольга славгородская
пожар
минприроды крыма
заповедники крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/18/1139846437_0:150:2560:1590_1920x0_80_0_0_37f8ed292e20ff16b3fd6ca53dfef76f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Пожар охватил территорию в нацпарке "Крымский", огонь тушат с привлечением вертолета МЧС. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.Она поблагодарила всех, кто помогает.Как рассказали РИА Новости Крым в крымском главке МЧС, вместе со спасателями к тушению огня присоединились несколько волонтеров.В региональном главке МЧС также сообщили, что в районе Головкинского водопада ГО Алушта горит лесная подстилка на площади 0,5 га. В Кировском районе под горой Агармыш площадь возгорания – 1,5 га. К настоящему моменту вертолетом Ми-8 МЧС России совершено 5 сбросов воды общим объемом 25 тонн. Водозабор был организован из Изобильненского водохранилища.Тушение осложняется ветром, жаркой погодой и труднодоступной местностью. Пожары ликвидируют 112 специалистов и 29 единиц техники, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе беспилотник с боезарядом уничтожен на месте силами МЧС Крупный пожар в Пролетарске Ростовской области потушенВ Крыму пожар остановили на границе сафари-парка: помог вертолет
крым
заповедники крыма
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/18/1139846437_275:0:2560:1714_1920x0_80_0_0_edb15a1dfb634387c57d7aca00144325.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, происшествия, ольга славгородская, пожар, минприроды крыма, заповедники крыма, видео
В национальном парке "Крымский" тушат пожар – задействован вертолет
В национальном парке "Крымский" при тушении пожара задействован вертолет
15:16 24.08.2024 (обновлено: 17:05 24.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Пожар охватил территорию в нацпарке "Крымский", огонь тушат с привлечением вертолета МЧС. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.
"Тушим пожар в Нацпарке Крымский. Труднодоступная местность, подъездов нет, пешком 6-7 км в горах. МЧС привлекли к тушению вертолет. Занимаемся все вместе", – сообщила Славгородская.
Она поблагодарила всех, кто помогает.
Как рассказали РИА Новости Крым
в крымском главке МЧС, вместе со спасателями к тушению огня присоединились несколько волонтеров.
"Работают на месте сотрудники Министерства природных ресурсов, несколько человек волонтеров", – сообщила пресс-секретарь ведомства Дарья Диюнова.
В региональном главке МЧС также сообщили, что в районе Головкинского водопада ГО Алушта горит лесная подстилка на площади 0,5 га. В Кировском районе под горой Агармыш площадь возгорания – 1,5 га. К настоящему моменту вертолетом Ми-8 МЧС России совершено 5 сбросов воды общим объемом 25 тонн. Водозабор был организован из Изобильненского водохранилища.
Тушение осложняется ветром, жаркой погодой и труднодоступной местностью. Пожары ликвидируют 112 специалистов и 29 единиц техники, уточнили в ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым: