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Неотложные работы на сетях - часть Севастополя в пятницу обесточат - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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Неотложные работы на сетях - часть Севастополя в пятницу обесточат
Неотложные работы на сетях - часть Севастополя в пятницу обесточат - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Неотложные работы на сетях - часть Севастополя в пятницу обесточат
Отключение электроэнергии произойдет 13 сентября по ряду адресов в Севастополе из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T07:09
2024-09-13T07:09
новости
севастополь
энергосистема крыма
севастопольэнерго
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии произойдет 13 сентября по ряду адресов в Севастополе из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".По данным компании, с 08.30 до 17.30 света не будет по улицам Коммунистическая, Симферопольская, Сафронова, Харьковская, Читинская, Героев Бреста, Жасминная, Усадебная, и на территории садового товарищества "Рыбак-3".С 9 до 14 часов света не будет по улицам Веселая, Воровского, Крестовского, Чакряна, Фиолентовское шоссе, переулке Водопроводный.В период с 9 часов утра до 17.00 полуторачасовые отключения вероятны по улицам Каменная, Монастырское шоссе, Каменная, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Лейтенанта Миронова, Муссы Гореева, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Евгении Захаровой, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Льва Морозова, Летчицы Литвиновой, Армии, Летчицы Себровой, Полковника Закуренкова, Летчицы Бершанской, Сапунгорская.В это же врем яотключения произойдут в переулках Втором Извилистом, Каменном, Берманском, частичное отключение ожидается в границах садовых товариществ "Горнодолинный", "Металлист", "Сапун-Гора", "Икар-1", "Полет", "Ялтинское кольцо".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольская часть Южнобережья Крыма осталась без света из аварииВ Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийВ Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, севастополь, энергосистема крыма, севастопольэнерго, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма
Неотложные работы на сетях - часть Севастополя в пятницу обесточат

"Севастопольэнерго": часть абонентов Севастополя в пятницу останутся без света

07:09 13.09.2024
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
Ремонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии произойдет 13 сентября по ряду адресов в Севастополе из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".
По данным компании, с 08.30 до 17.30 света не будет по улицам Коммунистическая, Симферопольская, Сафронова, Харьковская, Читинская, Героев Бреста, Жасминная, Усадебная, и на территории садового товарищества "Рыбак-3".
С 9 до 14 часов света не будет по улицам Веселая, Воровского, Крестовского, Чакряна, Фиолентовское шоссе, переулке Водопроводный.
В период с 9 часов утра до 17.00 полуторачасовые отключения вероятны по улицам Каменная, Монастырское шоссе, Каменная, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Лейтенанта Миронова, Муссы Гореева, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Евгении Захаровой, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Льва Морозова, Летчицы Литвиновой, Армии, Летчицы Себровой, Полковника Закуренкова, Летчицы Бершанской, Сапунгорская.
В это же врем яотключения произойдут в переулках Втором Извилистом, Каменном, Берманском, частичное отключение ожидается в границах садовых товариществ "Горнодолинный", "Металлист", "Сапун-Гора", "Икар-1", "Полет", "Ялтинское кольцо".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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НовостиСевастопольЭнергосистема КрымаСевастопольэнергоОтключение электроэнергии в КрымуНовости Крыма
 
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