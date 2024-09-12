https://crimea.ria.ru/20240912/sevastopolskaya-chast-yuzhnoberezhya-kryma-ostalas-bez-sveta-iz-avarii-1140292091.html

Севастопольская часть Южнобережья Крыма осталась без света из аварии

Севастопольская часть Южнобережья Крыма осталась без света из аварии - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Севастопольская часть Южнобережья Крыма осталась без света из аварии

Часть поселков Севастополя, которая расположена на Южнобережье, в четверг утром оказалась обесточена из-за аварии на сетях. Об этом сообщает "Севастопольэнерго" РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T07:36

2024-09-12T07:36

2024-09-12T07:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Часть поселков Севастополя, которая расположена на Южнобережье, в четверг утром оказалась обесточена из-за аварии на сетях. Об этом сообщает "Севастопольэнерго" в Telegram-канале.Без электричества остались потребители Севастопольской зоны Южного берега Крыма, поселка Ласпи, мыса Сарыч и пансионата "Изумруд".Для ликвидации аварии на место направлена оперативно-выездная бригада. Ежедневно "Севастопольэнерго" предупреждает о выполнении неотложных ремонтных работ, из-за которых временно ограничивают подачу электроэнергии. В четверг еще ряд районов также останется без света.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАксенов поручил навести порядок в Сакском районе370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят

севастополь

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2024

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