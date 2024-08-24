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Зеленский подписал закон о запрете УПЦ в день независимости Украины - РИА Новости Крым, 24.08.2024
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Зеленский подписал закон о запрете УПЦ в день независимости Украины
Зеленский подписал закон о запрете УПЦ в день независимости Украины - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Зеленский подписал закон о запрете УПЦ в день независимости Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности канонической УПЦ, принятый ранее Верховной радой Украины. Текст документа РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T11:32
2024-08-24T11:42
владимир зеленский
украина
украинская православная церковь (упц)
новости
церковный раскол на украине
православная церковь украины (пцу)
верховная рада украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности канонической УПЦ, принятый ранее Верховной радой Украины. Текст документа за подписью Зеленского размещен на сайте газеты Верховной рады "Голос Украины".На сайте Верховной рады сообщается, что проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности на Украине религиозных организаций 24 августа возвращен с подписью Зеленского.В тексте документа отмечается, что данный закон принимается "с целью национальной и общественной безопасности, прав и свобод человека".На подготовку всех необходимых документов для реализации закона дается три месяца со дня опубликования документа."В течение шести месяцев со дня опубликования данного законопроекта осуществить установленные законом мероприятия в части возвращения государственного имущества из пользования юридических лиц, собственником которых является иностранная религиозная организация, деятельность которой в Украине запрещена", – также говорится в законе."Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала&gt;&gt;Верховная Рада приняла закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), 20 августа. Документ поддержал всеукраинский совет церквей.В нем, в частности, отмечалось, что Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности, связанных с РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине запретили УПЦ: какими будут последствия для ЗеленскогоЭксперт о запрете УПЦ: "Все равно что отменить ислам в Саудовской Аравии"РПЦ: Патриарх Варфоломей лично ответственен за запрет УПЦ на Украине
https://crimea.ria.ru/20240824/ten-nezavisimosti-s-chem-ukraina-vstrechaet-33-letie-svoego-suschestvovaniya-1139831249.html
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владимир зеленский, украина, украинская православная церковь (упц), новости, церковный раскол на украине, православная церковь украины (пцу), верховная рада украины
Зеленский подписал закон о запрете УПЦ в день независимости Украины

День независимости Украины ознаменовался подписанием Зеленским закона о запрете УПЦ

11:32 24.08.2024 (обновлено: 11:42 24.08.2024)
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкУкраинская православная церковь
Украинская православная церковь - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Александр Максименко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности канонической УПЦ, принятый ранее Верховной радой Украины. Текст документа за подписью Зеленского размещен на сайте газеты Верховной рады "Голос Украины".
На сайте Верховной рады сообщается, что проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности на Украине религиозных организаций 24 августа возвращен с подписью Зеленского.
В тексте документа отмечается, что данный закон принимается "с целью национальной и общественной безопасности, прав и свобод человека".

"Запрещается любая деятельность юридических лиц, собственником, участником которых является иностранная религиозная организация, деятельность которой в Украине запрещена", – сказано в тексте документа.

На подготовку всех необходимых документов для реализации закона дается три месяца со дня опубликования документа.
"В течение шести месяцев со дня опубликования данного законопроекта осуществить установленные законом мероприятия в части возвращения государственного имущества из пользования юридических лиц, собственником которых является иностранная религиозная организация, деятельность которой в Украине запрещена", – также говорится в законе.
"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала>>
Верховная Рада приняла закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), 20 августа. Документ поддержал всеукраинский совет церквей.
В нем, в частности, отмечалось, что Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности, связанных с РФ.
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