https://crimea.ria.ru/20240824/zelenskiy-podpisal-zakon-o-zaprete-upts-v-den-nezavisimosti-ukrainy-1139840016.html

Зеленский подписал закон о запрете УПЦ в день независимости Украины

Зеленский подписал закон о запрете УПЦ в день независимости Украины - РИА Новости Крым, 24.08.2024

Зеленский подписал закон о запрете УПЦ в день независимости Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности канонической УПЦ, принятый ранее Верховной радой Украины. Текст документа РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T11:32

2024-08-24T11:32

2024-08-24T11:42

владимир зеленский

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украинская православная церковь (упц)

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церковный раскол на украине

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верховная рада украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности канонической УПЦ, принятый ранее Верховной радой Украины. Текст документа за подписью Зеленского размещен на сайте газеты Верховной рады "Голос Украины".На сайте Верховной рады сообщается, что проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности на Украине религиозных организаций 24 августа возвращен с подписью Зеленского.В тексте документа отмечается, что данный закон принимается "с целью национальной и общественной безопасности, прав и свобод человека".На подготовку всех необходимых документов для реализации закона дается три месяца со дня опубликования документа."В течение шести месяцев со дня опубликования данного законопроекта осуществить установленные законом мероприятия в части возвращения государственного имущества из пользования юридических лиц, собственником которых является иностранная религиозная организация, деятельность которой в Украине запрещена", – также говорится в законе."Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала>>Верховная Рада приняла закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), 20 августа. Документ поддержал всеукраинский совет церквей.В нем, в частности, отмечалось, что Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности, связанных с РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине запретили УПЦ: какими будут последствия для ЗеленскогоЭксперт о запрете УПЦ: "Все равно что отменить ислам в Саудовской Аравии"РПЦ: Патриарх Варфоломей лично ответственен за запрет УПЦ на Украине

https://crimea.ria.ru/20240824/ten-nezavisimosti-s-chem-ukraina-vstrechaet-33-letie-svoego-suschestvovaniya-1139831249.html

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