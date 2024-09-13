https://crimea.ria.ru/20240913/20-bespilotnikov-sbili-nad-regionami-rossii-za-noch-1140314907.html

20 беспилотников сбили над регионами России за ночь

20 беспилотников сбили над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 13.09.2024

20 беспилотников сбили над регионами России за ночь

Силы противовоздушно обороны России отразили новую попытку украинских боевиков атаковать регионы России с воздуха. В течение ночи над шестью областями сбиты 20... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T07:16

2024-09-13T07:16

2024-09-13T07:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Силы противовоздушно обороны России отразили новую попытку украинских боевиков атаковать регионы России с воздуха. В течение ночи над шестью областями сбиты 20 дронов. Об этом сообщили в Миноброны.Враг пытался атаковать Брянскую, Белгородскую, Курскую, Смоленскую, Орловскую и Калужскую области.Накануне ночью ПВО отразили атаку на приграничье России, уничтожив пять беспилотников.А днем ранее российские военные отразили попытку спецподразделений ВСУ захватить самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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брянская область

белгородская область

курская область

смоленская область

орловская область

калужская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), брянская область, белгородская область, курская область, смоленская область, орловская область, калужская область, новости, безопасность