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20 беспилотников сбили над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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20 беспилотников сбили над регионами России за ночь
20 беспилотников сбили над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 13.09.2024
20 беспилотников сбили над регионами России за ночь
Силы противовоздушно обороны России отразили новую попытку украинских боевиков атаковать регионы России с воздуха. В течение ночи над шестью областями сбиты 20... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T07:16
2024-09-13T07:19
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Силы противовоздушно обороны России отразили новую попытку украинских боевиков атаковать регионы России с воздуха. В течение ночи над шестью областями сбиты 20 дронов. Об этом сообщили в Миноброны.Враг пытался атаковать Брянскую, Белгородскую, Курскую, Смоленскую, Орловскую и Калужскую области.Накануне ночью ПВО отразили атаку на приграничье России, уничтожив пять беспилотников.А днем ранее российские военные отразили попытку спецподразделений ВСУ захватить самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), брянская область, белгородская область, курская область, смоленская область, орловская область, калужская область, новости, безопасность
20 беспилотников сбили над регионами России за ночь

Над шестью регионами России за ночь уничтожено 20 беспилотников - Минобороны

07:16 13.09.2024 (обновлено: 07:19 13.09.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Силы противовоздушно обороны России отразили новую попытку украинских боевиков атаковать регионы России с воздуха. В течение ночи над шестью областями сбиты 20 дронов. Об этом сообщили в Миноброны.
Враг пытался атаковать Брянскую, Белгородскую, Курскую, Смоленскую, Орловскую и Калужскую области.
"Восемь – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Белгородской области, три – над территорией Курской области, по два БПЛА сбито над территориями Смоленской и Орловской областей и один над территорией Калужской области", - сообщили в военном ведомстве.
Накануне ночью ПВО отразили атаку на приграничье России, уничтожив пять беспилотников.
А днем ранее российские военные отразили попытку спецподразделений ВСУ захватить самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море.
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Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Брянская областьБелгородская областьКурская областьСмоленская областьОрловская областьКалужская областьНовостиБезопасность
 
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