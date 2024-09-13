https://crimea.ria.ru/20240913/20-bespilotnikov-sbili-nad-regionami-rossii-za-noch-1140314907.html
20 беспилотников сбили над регионами России за ночь
20 беспилотников сбили над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 13.09.2024
20 беспилотников сбили над регионами России за ночь
Силы противовоздушно обороны России отразили новую попытку украинских боевиков атаковать регионы России с воздуха. В течение ночи над шестью областями сбиты 20... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T07:16
2024-09-13T07:16
2024-09-13T07:19
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
брянская область
белгородская область
курская область
смоленская область
орловская область
калужская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137707143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d00665764623a2a0f3e4d19268ce0758.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Силы противовоздушно обороны России отразили новую попытку украинских боевиков атаковать регионы России с воздуха. В течение ночи над шестью областями сбиты 20 дронов. Об этом сообщили в Миноброны.Враг пытался атаковать Брянскую, Белгородскую, Курскую, Смоленскую, Орловскую и Калужскую области.Накануне ночью ПВО отразили атаку на приграничье России, уничтожив пять беспилотников.А днем ранее российские военные отразили попытку спецподразделений ВСУ захватить самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240912/odin-chelovek-pogib-i-8-raneny-pri-massirovannom-obstrele-novoy-kakhovki-1140304556.html
брянская область
белгородская область
курская область
смоленская область
орловская область
калужская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137707143_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0b2043c3a937747a461ec26d9706201e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), брянская область, белгородская область, курская область, смоленская область, орловская область, калужская область, новости, безопасность
20 беспилотников сбили над регионами России за ночь
Над шестью регионами России за ночь уничтожено 20 беспилотников - Минобороны
07:16 13.09.2024 (обновлено: 07:19 13.09.2024)