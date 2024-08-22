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В Крыму производство бронестекла выходит на новый уровень

В Крыму производство бронестекла выходит на новый уровень - РИА Новости Крым, 22.08.2024

В Крыму производство бронестекла выходит на новый уровень

Рязанское гвардейское училище стало патентообладателем на бронестекло, технологию которого разработал крымчанин. Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, как... РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T20:54

2024-08-22T20:54

2024-08-22T20:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Рязанское гвардейское училище стало патентообладателем на бронестекло, технологию которого разработал крымчанин. Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, как ювелир из Крыма наладил производство бронестекол для СВО.Напомним, Виктор открыл в Крыму опытное производство пулестойких стекол, которые можно устанавливать на самые разные автомобили, задействованные в ходе спецоперации. Летом прошлого года корреспонденты РИА Новости Крым побывали на предприятии и узнали, что побудило успешного в прошлом ювелира и победителя республиканских конкурсов декоративно-прикладного искусства переквалифицироваться в инженера-изобретателя. Тогда он сетовал, что добиться, чтобы его бронестекла начали устанавливать на военные автомобили, непросто. В том числе, и из-за бюрократических препон. Спустя год производство бронестекла в Крыму вышло на новый уровень."Мы участвовали в выставке "Армия-2023", там выступали на "круглом столе" Минобороны, и нас прикрепили к Рязанскому гвардейскому высшему воздушно-десантному ордена Суворова дважды Краснознаменному командному училищу им. генерала армии В. Ф. Маргелова, которому мы передали наши разработки. И теперь училище является патентообладателем, а мы - авторами разработок", - рассказал Виктор в комментарии РИА Новости Крым.Не так давно крымские мастера получили свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ."Командное училище ведет научные обоснования, а мы отвечаем за практическое применение, делаем это по волонтерской программе", - уточнил мастер. И объяснил, что крымское бронестекло приобретают либо волонтерские организации, которые помогают фронту, либо сами бойцы. Для использования пулестойкого стекла на уровне Минобороны, еще должны пройти определенные этапы, сказал он.По словам президента Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталии Гордецкой, крымский изобретатель пулестойкого стекла, которое сегодня уже используется на фронте, также является талантливым ювелиром, который участвует в выставках, организованных палатой."В Крыму живет и работает удивительный мастер. Он разработал для наших бойцов СВО уникальное бронестекло, которое уже используется на передовой. И ребята говорят ему огромное спасибо, потому что его разработки сохранили жизнь уже не одному бойцу", - сказала она в пресс-центре РИА Новости Крым.Ранее сообщалось, что в России разработаны не имеющие аналогов в мире технологии моментального переливания и остановки крови, а также нейрореабилитационный тренажер для восстановления после тяжелых ранений. Эти разработки представлены на форуме "Армия -2024".Начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев ранее сообщил, что выполнение государственных контрактов на сумму 500 млрд рублей, подписанных в рамках форума "Армия-2024", обеспечит ВС РФ новыми 500 единицами вооружения и техники, также армия получит около миллиона средств поражения различного калибра.Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходил в подмосковной Кубинке в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 12 по 14 августа включительно. В этом году в нем участвовали свыше 120 иностранных компаний. В экспозиции представили больше 240 экспонатов экспортных образцов вооружения и техники. Прошло около сотни научно-деловых мероприятий. Форум "Армия" остается крупнейшим специализированным проектом для профессиональной аудитории.Читайте также на РИА Новости Крым:Военкор Куксенкова рассказала о "волшебной" реабилитации в КрымуВ России совершенствуют работу военно-врачебных комиссий – Цивилева"Остров поддержки V": как буряты в Крыму помогают бойцам СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости сво, помощь бойцам сво, армия и флот, вооруженные силы россии, наука в крыму: открытия и изобретения