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Главное за день: 17 августа

Главное за день: 17 августа - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Главное за день: 17 августа

Бригада ВСУ сдалась в плен в Курской области. Украинский дрон атаковал Запорожскую АЭС. Минобороны России предупредило о немедленном ответе на возможный удар по РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T21:57

2024-08-17T21:57

2024-08-17T21:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Бригада ВСУ сдалась в плен в Курской области. Украинский дрон атаковал Запорожскую АЭС. Минобороны России предупредило о немедленном ответе на возможный удар по Курской АЭС. Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера. В Крыму произошел пожар в Ялтинском заповеднике. Российские войска отбили атаки ВСУ на три села в Курской области.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Бригада ВСУ сдалась в плен в курском пограничьеВ Курской области 24 военнослужащих украинской механизированной бригады организованно сдались в плен российским бойцам около села Комаровка. Украинские солдаты самостоятельно вышли на связь с ВС РФ и пришли на российские позиции под конвоированием беспилотника.Очередная атака на Запорожскую АЭСВ субботу утром дрон ВСУ сбросил снаряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков Запорожской АЭС с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал. По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, беспилотник сбросил снаряд в 500 метрах от энергоблоков электростанции.После этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признал, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ухудшается.Минобороны пообещало жесткий ответ на возможные провокации на Курской АЭСВ Минобороны России заявили, что серьезно оценивают данные о возможных атаках на Курскую атомную электростанцию со стороны ВСУ. И в случае начала реализации киевским режимом преступных планов, "будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры".В министерстве также подчеркнули, что подобные действия киевского режима при поддержке западных покровителей расцениваются как прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 г. "О борьбе с актами ядерного терроризма".Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ в Черном мореЧерноморский флот отразил очередную попытку украинских боевиков атаковать регионы России с моря, сообщили в Минобороны России. В субботу силы ЧФ уничтожили два безэкипажных катера военно-морских сил Украины.Кроме того, силы ПВО в течение суток сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 американских реактивных снарядов HIMARS и 35 беспилотников ВСУ, 10 из которых уничтожены вне зоны проведения специальной военной операции.Пожар в Ялтинском заповедникеНа Южном берегу Крыма загорелась лесная подстилка Ялтинского горно-лесного заповедника. Изначально на место выехали 17 специалистов МЧС и Ялтинского лесного природного заповедника и девять единиц техники, затем группировку сил увеличили до 37 человек и 19 единиц техники и создали два боевых участка.Около 18:00 поступила информация о локализации возгорания на площади 2,9 гектара. Всего для тушении пожара привлечена группировка РСЧС общей численностью 75 человек и 27 единиц техники. Погибших или пострадавших нет.Бои в Курской области: результаты за суткиЗа сутки боев в Курской области бойцы российского подразделения "Север" уничтожили еще 300 боевиков ВСУ и 31 единицу бронетехники, в том числе три танка, боевую машину пехоты и три бронетранспортера.В районах населенных пунктов Новая Сорочина, Любимовка, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косица разбиты боевики 22, 61, 115 механизированных, 82 десантно-штурмовой бригад ВСУ.Кроме того, российские военнослужащие отразили атаки штурмовых групп 22 и 115 механизированных и 95 штурмовой бригад при поддержке бронетехники в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное.

https://crimea.ria.ru/20240817/gendirektor-rosatoma-priglasil-grossi-posetit-kurskuyu-aes-1139674077.html

https://crimea.ria.ru/20240817/dyadya-yura-my-pod-obstrelami-istoriya-spaseniya-soten-zhiteley-pod-sudzhey-1139678974.html

https://crimea.ria.ru/20240817/lesnoy-pozhar-v-sevastopole-potushili-1139677127.html

https://crimea.ria.ru/20240817/dmitriy-pevtsov-vystupil-pered-boytsami-svo-v-krymu-1139674522.html

ялта

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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