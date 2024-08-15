https://crimea.ria.ru/20240815/glavnoe-za-den-15-avgusta-1139638399.html

Главное за день: 15 августа

Главное за день: 15 августа - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Главное за день: 15 августа

Российские войска освободили населенный пункт Крупец в Курской области. ВСУ потеряли здесь 340 боевиков и колонну топливозаправщиков. В Иркутской области... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T23:06

2024-08-15T23:06

2024-08-15T23:09

россия

в мире

ситуация в курской области после нападения всу

режим чс

безопасность

министерство обороны рф

андрей белоусов

теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Крупец в Курской области. ВСУ потеряли здесь 340 боевиков и колонну топливозаправщиков. В Иркутской области потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3. В Минобороны РФ создан Координационный совет по безопасности приграничных регионов. В Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера. Владимир Зеленский одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", сообщило издание The Wall Street Journal.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Боевики ВСУ выбиты из села Крупец в Курской областиВооруженные силы России восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве также добавили, что армейская авиация, беспилотники и артиллерия пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.Еще 340 украинских боевиков уничтожены в Курской областиРоссийские войска сорвали очередные попытки атак украинских боевиков в Курской области, общие потери противника за сутки составили 340 человек, сообщило Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 19 единиц бронетехники ВСУ, в том числе пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установка реактивной системы залпового огня и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Буковель-AD".Также, по данным Минобороны, российские военные ударом ракеты "Искандер-М" уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков военной техники ВСУ. Помимо этого, оперативно-тактическая авиация России нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области.Падение бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской областиВ Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3. По данным Минобороны РФ. Экипаж катапультировался, их жизням ничего не угрожает. В ведомстве добавили, что самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.Позже губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что экипаж увел самолет от жилых строений. Четыре пилота катапультировались. Всех уже нашли, им оказывается медицинская помощь.Создан Координационный совет по безопасности приграничьяВ Минобороны России создан Координационный совет по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей. Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что главная цель данного органа – повысить эффективность всестороннего обеспечения войск, прикрывающих границу с Украиной.Среди прочего, ключевой задачей совета является эффективное обеспечение группировки войск и сил востребованными вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-техническими средствами.Кроме того, Координационный совет займется обеспечением инженерного обустройства территорий регионов, военно-медицинским обеспечением, содействием гражданским властям в эвакуации населения и принятием дополнительных мер по обеспечению защиты гражданского населения и инфраструктуры от атак беспилотников и обстрелов.В Белгородской области ввели режим ЧС федерального характераОбстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.В результате террористических атак со стороны ВСУ в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане. В субъекте организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако, масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации.Мероприятия по ликвидации последствий ЧС федерального характера финансируются из федерального бюджета. Это касается в том числе выплат пострадавшему населению.Причастность Украины к подрыву "Северных потоков"Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что лично Владимир Зеленский в 2022 году одобрил план подрыва "Северных потоков" и отдал распоряжение бывшему в то время главкому ВСУ Валерию Залужному осуществить эту операцию.Как пишет газета, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, узнав о готовящейся диверсии, "потребовало от Киева остановить операцию", и глава киевского режима согласился, спустив приказ дальше. Однако Залужный не подчинился. Он "проигнорировал распоряжение, а его команда внесла корректировки в изначальный план", утверждают журналисты.В статье WSJ сообщается, что немецкие следователи сейчас сосредоточились на доказательствах причастности Залужного и его сторонников.

https://crimea.ria.ru/20240815/stali-izvestny-predvaritelnye-prichiny-skhoda-s-relsov-poezda-v-orenburge-1139634591.html

https://crimea.ria.ru/20240815/v-rossii-fakticheski-zavershena-rabota-po-sozdaniyu-vaktsiny-ot-ospy-obezyan-1139637664.html

https://crimea.ria.ru/20240815/lukashenko-zhestko-predupredil-nato-1139630610.html

https://crimea.ria.ru/20240815/tam-postoyannye-ataki-i-strashno-semi-iz-kurskoy-oblasti-pribyli-v-krym-1139625531.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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