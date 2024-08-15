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Потери ВСУ в Курской области - за сутки уничтожены 340 боевиков - РИА Новости Крым, 15.08.2024
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Потери ВСУ в Курской области - за сутки уничтожены 340 боевиков
Потери ВСУ в Курской области - за сутки уничтожены 340 боевиков - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Потери ВСУ в Курской области - за сутки уничтожены 340 боевиков
Российские войска сорвали очередные атаки украинских боевиков в Курской области, общие потери противника за сутки составили 340 человек. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T14:34
2024-08-15T14:35
россия
новости сво
обстрелы курской области
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Российские войска сорвали очередные атаки украинских боевиков в Курской области, общие потери противника за сутки составили 340 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены скопления живой силы и техники четырех бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного.В целом за сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установка реактивной системы залпового огня и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Буковель-AD".Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2640 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 23 боевые машины пехоты, 206 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, четыре установки зенитных ракетных комплексов, три пусковые установки реактивных систем залпового огня, 20 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:На границе Курской области с Украиной разбита колонна техники ВСУРоссия вернула контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области Армия России уничтожила склад ракетного вооружения ВСУ
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россия, новости сво, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Потери ВСУ в Курской области - за сутки уничтожены 340 боевиков

В Курской области ВСУ за сутки потеряли 340 боевиков и 19 единиц бронетехники – Минобороны

14:34 15.08.2024 (обновлено: 14:35 15.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Российские войска сорвали очередные атаки украинских боевиков в Курской области, общие потери противника за сутки составили 340 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Нанесением комплексного огневого поражения по районам сосредоточения подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады южнее Кремяного и 80-й десантно-штурмовой бригады западнее Русской Конопельки сорваны очередные атаки противника. Его потери составили до 90 военнослужащих, пять боевых машин пехоты "Bradley" производства США и шесть боевых бронированных машин", - говорится в сообщении.
Кроме того, поражены скопления живой силы и техники четырех бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного.
В целом за сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установка реактивной системы залпового огня и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Буковель-AD".
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2640 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 23 боевые машины пехоты, 206 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, четыре установки зенитных ракетных комплексов, три пусковые установки реактивных систем залпового огня, 20 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
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РоссияНовости СВООбстрелы Курской областиВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
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