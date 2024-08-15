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На границе Курской области с Украиной разбита колонна техники ВСУ - РИА Новости Крым, 15.08.2024
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На границе Курской области с Украиной разбита колонна техники ВСУ
На границе Курской области с Украиной разбита колонна техники ВСУ - РИА Новости Крым, 15.08.2024
На границе Курской области с Украиной разбита колонна техники ВСУ
Российские военные ударом ракеты "Искандер-М" уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков военной техники ВСУ на границе Украины и Курской области, сообщает... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T14:25
2024-08-15T14:30
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
сумская область
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Российские военные ударом ракеты "Искандер-М" уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков военной техники ВСУ на границе Украины и Курской области, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, оперативно-тактическая авиация России нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области.Вооруженные силы России восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области. Армейская авиация, беспилотники и артиллерия пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , сумская область, новости сво
На границе Курской области с Украиной разбита колонна техники ВСУ

Российский "Искандер" уничтожил колонну из 15 топливозаправщиков ВСУ в Сумской области

14:25 15.08.2024 (обновлено: 14:30 15.08.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Российские военные ударом ракеты "Искандер-М" уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков военной техники ВСУ на границе Украины и Курской области, сообщает Минобороны РФ.
"Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация России нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области.
Вооруженные силы России восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области. Армейская авиация, беспилотники и артиллерия пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.
 
Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУСумская областьНовости СВО
 
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