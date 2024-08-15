https://crimea.ria.ru/20240815/v-kurskoy-oblasti-razbita-kolonna-toplivozapravschikov-vsu-1139628306.html

На границе Курской области с Украиной разбита колонна техники ВСУ

На границе Курской области с Украиной разбита колонна техники ВСУ - РИА Новости Крым, 15.08.2024

На границе Курской области с Украиной разбита колонна техники ВСУ

Российские военные ударом ракеты "Искандер-М" уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков военной техники ВСУ на границе Украины и Курской области, сообщает... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T14:25

2024-08-15T14:25

2024-08-15T14:30

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

министерство обороны рф

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потери всу

сумская область

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Российские военные ударом ракеты "Искандер-М" уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков военной техники ВСУ на границе Украины и Курской области, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, оперативно-тактическая авиация России нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области.Вооруженные силы России восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области. Армейская авиация, беспилотники и артиллерия пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.

курская область

сумская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , сумская область, новости сво