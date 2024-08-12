https://crimea.ria.ru/20240812/na-zaes-oprovergli-slukhi-ob-evakuatsii-so-stantsii-1139534127.html

На ЗАЭС опровергли слухи об эвакуации со станции

На ЗАЭС опровергли слухи об эвакуации со станции - РИА Новости Крым, 12.08.2024

На ЗАЭС опровергли слухи об эвакуации со станции

Информация об эвакуации с Запорожской АЭС - это вражеские вбросы, цель которых посеять панические настроения среди мирного населения. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T11:56

2024-08-12T11:56

2024-08-12T11:57

заэс (запорожская атомная электростанция)

ядерная энергетика

новости

безопасность

радиация

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Информация об эвакуации с Запорожской АЭС - это вражеские вбросы, цель которых посеять панические настроения среди мирного населения. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Запорожской АЭС.По информации руководства объекта, сейчас станция работает в штатном режиме, все шесть блоков, как и прежде, находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано.Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения находится в норме, уточняется в сообщении.Накануне вечером при атаке ВСУ на Энергодар произошло возгорание объекта охладительных систем ЗАЭС. Локализовать возгорание удалось в 23:20. Как сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов украинских беспилотников, сроки восстановления станут понятны после оценки ущерба.Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев под руководством коллективного Запада принялся за ядерный террор континента. По мнению постоянного представителя Республики Крым при президенте России - вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова, киевский режим изобрел собственную доктрину "ядерного устрашения", атаковав Запорожскую АЭС, что является прямой угрозой безопасности всего мира.Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой. ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭСУдар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС

https://crimea.ria.ru/20240626/post-radiatsionnogo-kontrolya-zaes-polnostyu-unichtozhen-artobstrelom-vsu-1138364768.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), ядерная энергетика, новости, безопасность, радиация, обстрелы всу