На ЗАЭС опровергли слухи об эвакуации со станции
На ЗАЭС назвали вражескими вбросами слухи об эвакуации со станции
11:56 12.08.2024 (обновлено: 11:57 12.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Информация об эвакуации с Запорожской АЭС - это вражеские вбросы, цель которых посеять панические настроения среди мирного населения. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Запорожской АЭС.
"Все слухи об эвакуации или об якобы опасной ситуации вокруг АЭС – это вражеские вбросы с целью посеять недовольство и даже панику. Доверяйте только официальным источникам, не поддавайтесь на попытки дестабилизации ситуации в Энергодаре", - говорится в сообщении.
По информации руководства объекта, сейчас станция работает в штатном режиме, все шесть блоков, как и прежде, находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано.
Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения находится в норме, уточняется в сообщении.
Накануне вечером при атаке ВСУ на Энергодар произошло возгорание объекта охладительных систем ЗАЭС. Локализовать возгорание удалось в 23:20. Как сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов украинских беспилотников, сроки восстановления станут понятны после оценки ущерба.
Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев под руководством коллективного Запада принялся за ядерный террор континента. По мнению постоянного представителя Республики Крым при президенте России - вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова, киевский режим изобрел собственную доктрину "ядерного устрашения", атаковав Запорожскую АЭС, что является прямой угрозой безопасности всего мира.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль РФ.
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