https://crimea.ria.ru/20241018/krym-v-arkticheskom-meshke-prognoz-pogody-na-vykhodnye-ot-fobos-1141199869.html

Крым в арктическом мешке: прогноз погоды на выходные от ФОБОС

Крым в арктическом мешке: прогноз погоды на выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Крым в арктическом мешке: прогноз погоды на выходные от ФОБОС

Погоду в Крыму в субботу и воскресенье будет определять тыловая часть мощного циклона, который принесет на полуостров локальные дожди и понижение температуры... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T18:59

2024-10-18T18:59

2024-10-18T18:59

радио "спутник в крыму"

крым

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/02/1118893002_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ada4cc07879f74985611a7069eac8631.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму в субботу и воскресенье будет определять тыловая часть мощного циклона, который принесет на полуостров локальные дожди и понижение температуры. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам эксперта, температурный фон в Крыму уже существенно понизился, а на выходных станет еще холоднее."Выходные, к сожалению, не порадуют. Ситуация будет определяться тыловой частью достаточно мощного циклона, который обрушился накануне на Крым, а сейчас буйствует на Черноморском побережье Кавказа. Камней с неба не ожидаем, но довольно холодно", – сказал Тишковец.В связи с постепенным уходом циклона на восток, в сторону Каспийского моря, осадки в Крыму в эти дни будут менее интенсивные и в основном локальные, но северная тяга ветров сохранится.В воскресенье ночная температура воздуха +3…5 в Симферополе и +2…7 по Крыму. Днем за счет того, что в облаках кое-где будут появляться просветы, солнечные лучи немного прогреют воздух, но не выше +8…10 в Симферополе и +7…12 по республике, обещает Тишковец.Не уйдет и северный и северо-западный ветер. Местами пройдут кратковременные дожди.По его словам, в Крыму за минувшие две недели октября уже выпало 150% месячной нормы осадков. При этом температура воздуха существенно ниже нормы. Например, для Симферополя в эти октябрьские дни норма +17,5 градусов.В начале недели глава РК Сергей Аксенов заявил, что отопление в Крыму в связи с похолоданием включат в ближайшие дни. Утром 18 октября о старте отопительного сезона анонсировали в Ялте и Севастополе. В Симферополе сообщили, что начинают подавать тепло в жилые дома. В Бахчисарае также начали отапливать соцобъекты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Симферополь тонет во время дождей и можно ли исправить ситуациюНовые спецмашины и метеостанции: как дорожники Севастополя встретят зимуКак в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицей

https://crimea.ria.ru/20241018/kogda-nachnut-zimovat-vse-fontany-v-simferopole-1141164268.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма