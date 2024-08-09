https://crimea.ria.ru/20240809/glavnye-novosti-kryma-9-avgusta-1139493860.html

Главные новости Крыма: 9 августа

Главные новости Крыма: 9 августа - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Главные новости Крыма: 9 августа

ВСУ атаковали Крым и Севастополь дронами и безэкипажными катерами. В поселке Черноморское закрыли часть центрального пляжа в целях безопасности. В Севастополе... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T22:46

2024-08-09T22:46

2024-08-09T22:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Крым и Севастополь дронами и безэкипажными катерами. В поселке Черноморское закрыли часть центрального пляжа в целях безопасности. В Севастополе ввели запрет на трудоустройство мигрантов в 77 сферах. Половина всех отдыхающих в Крыму выбирают Ялту. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на Крымский полуостровВ ночь на пятницу киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Крым и Севастополь с помощью беспилотников и безэкипажных катеров. Силами ПВО уничтожены пять беспилотников над Республикой Крым и восемь – над акваторией Черного моря.Воздушная тревога в Севастопле была объявлена около часа ночи. Сообщалось, что в районе Орловки сбита одна воздушная цель. Обломки упали в районе поселка Кача рядом с улицей Авиаторов. Кроме того, в акватории, на значительном отдалении от берега, сбита одна противокорабельная ракета "Нептун".По данным Минобороны РФ, силами Черноморского флота отражена атака семи безэкипажных катеров по военно-морской базе Севастополь. В ходе отражения атаки все БЭКи уничтожены.Запреты для мигрантов в СевастополеВ Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантов, который распространяется на 77 видов деятельности. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Развожаев.В частности, мигранты не смогут трудиться в образовании, здравоохранении, торговле, науке. Их труд запрещается задействовать в производстве и продаже продуктов, лекарственных препаратов, одежды, электрооборудования, на лесозаготовке, в отраслях рыболовства, добычи полезных ископаемых, обработки древесины, полиграфии и деятельности водного транспорта. Также иностранцы не смогут работать на почте и в курьерских доставках, снимать кино и телепередачи, разрабатывать компьютерное программное обеспечение, работать в области права и бухгалтерского учета, в туристических агентствах и так далее.В Черноморском закрыли часть пляжаЧасть центрального пляжа в поселке Черноморское на западе Крыма закрыта в целях безопасности, сообщил советник главы республики Олег Крючков. По его словам, в этой зоне проводятся работы по обследованию бухты Узкой. Все остальные пляжи в районе доступны для посещения, в том числе в Оленевке и Межводном, добавил он.Половина туристов в Крыму выбирают ЯлтуОколо половины крымских туристов в этом курортном сезоне направились на отдых в Большую Ялту, сообщила в эфире радио "Спутник в Крыму" глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, из 2,7 млн человек, которые с начала года посетили Крым, в Ялту отправились практически 50%. На данный момент город превысил планку в 1 млн 200 тысяч человек.Патологоанатом из Севастополя погорел на взяткахЗаведующий патологоанатомическим отделением севастопольской больница №5 задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. По УФСБ России по региону, он с 2017 по 2024 годы получил от своих подчиненных не менее 1,28 млн рублей за разрешение взымать плату от родственников усопших за исследования и проведение танатокосметологии трупов.В ходе обысков у подозреваемого изъяты около 400 тысяч рублей, полученных от подчиненных. Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Задержанному грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

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https://crimea.ria.ru/20240809/izdevatelstvo-nad-muzhchinoy-v-krymu---u-figurantov-dela-proshli-obyski-1139475249.html

https://crimea.ria.ru/20240809/v-krymu-nachali-sbor-krasnoy-yagody--urozhay-spasli-ot-zhary-i-sukhoveev-1139490066.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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