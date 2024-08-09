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В Черноморском на западе Крыма закрыта часть центрального пляжа - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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В Черноморском на западе Крыма закрыта часть центрального пляжа
В Черноморском на западе Крыма закрыта часть центрального пляжа - РИА Новости Крым, 09.08.2024
В Черноморском на западе Крыма закрыта часть центрального пляжа
Часть центрального пляжа в поселке Черноморское на западе Крыма закрыта в целях безопасности –ведется обследование бухты Узкая. Об этом сообщил советник главы... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T20:14
2024-08-09T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Часть центрального пляжа в поселке Черноморское на западе Крыма закрыта в целях безопасности –ведется обследование бухты Узкая. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Все остальные пляжи в районе доступны для посещения, в том числе в Оленевке и Межводном, добавил он.По данным Минобороны РФ, в ночь на пятницу российские средства ПВО сбили 13 беспилотников над Республикой Крым и акваторией Черного моря.Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.Севастополь подвергся очередной атаке в ночь на пятницу. Воздушная тревога в городе была объявлена около часа ночи. Сообщалось, что в районе Орловки сбита одна воздушная цель, возможно падение осколков. Также обломки упали в районе поселка Кача рядом с улицей Авиаторов. Кроме того, в акватории, на значительном отдалении от берега, сбита одна противокорабельная ракета "Нептун".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками: обломки упали в КачеПытаются бить в самое сердце: Машков об атаке ВСУ на СевастопольУдары ATACMS по Севастополю: эксперт оценил логику атак ВСУ
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крым, черноморское, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма, черноморский район
В Черноморском на западе Крыма закрыта часть центрального пляжа

Часть центрального пляжа в Черноморском закрыта из-за обследования бухты Узкой - власти

20:14 09.08.2024 (обновлено: 20:23 09.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗакат солнца на Черном море в Адлерском районе Сочи
Закат солнца на Черном море в Адлерском районе Сочи - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Часть центрального пляжа в поселке Черноморское на западе Крыма закрыта в целях безопасности –ведется обследование бухты Узкая. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"На данный момент проводятся работы по обследованию Бухты Узкой. В целях безопасности часть центрального пляжа в поселке Черноморское (от Рандеву и до улицы Агафонова) закрыта для посещения", – написал он в Telegram-канале.

Все остальные пляжи в районе доступны для посещения, в том числе в Оленевке и Межводном, добавил он.
По данным Минобороны РФ, в ночь на пятницу российские средства ПВО сбили 13 беспилотников над Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.
Севастополь подвергся очередной атаке в ночь на пятницу. Воздушная тревога в городе была объявлена около часа ночи. Сообщалось, что в районе Орловки сбита одна воздушная цель, возможно падение осколков. Также обломки упали в районе поселка Кача рядом с улицей Авиаторов. Кроме того, в акватории, на значительном отдалении от берега, сбита одна противокорабельная ракета "Нептун".
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