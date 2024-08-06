https://crimea.ria.ru/20240806/glavnye-novosti-kryma-6-avgusta-1139416808.html

Главные новости Крыма: 6 августа

Главные новости Крыма: 6 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Главные новости Крыма: 6 августа

В Крыму ограничивали движение железнодорожного сообщения, поезда дальнего следования задерживаются на несколько часов. В Феодосии задержали всех девятерых... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T22:30

2024-08-06T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму ограничивали движение железнодорожного сообщения, поезда дальнего следования задерживаются на несколько часов. В Феодосии задержали всех девятерых обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу – самого спортсмена Двали наградят. Лишился должности исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов – глава Севастополя заявил, что не потерпит коррупции в любых ее проявлениях. Окна школ и детсадов в Севастополе обклеивают защитной бронепленкой, специалисты рассказали, как это помогает при уничтожении ПВО воздушных целей. Театр Олега Табакова снова в Севастополе и готовится удивлять, а его худрук Владимир Машков, помимо спектаклей, анонсировал проведение отбора детей в театральную школу.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму встали поезда и машины на участке от Симферополя до ДжанкояО приостановке движения поездов на перегоне Симферополь – Джанкой сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на региональный минтранс. Позже служба автомобильных дорог РК также уведомила об ограничении движения, речь шла об участке автодороги Симферополь – граница с Херсонской областью.В пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс" сначала сообщили о задержке двух, а потом пяти поездов в связи с перекрытием путей.В восемь вечера в правительстве Крыма сообщили о продлении ограничения железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь – Джанкой. Движение было восстановлено в 21:15.В Феодосии задержаны все нападавшие на чемпиона РФ по боксу ДвалиВсе девять задержанных накануне жителей Феодосийского городского округа, обвиняемые органами СК России в покушении на убийство спортсмена, будут содержаться под стражей до 29 сентября включительно", – сообщили в крымском главке СК РФ.В этот же день председатель СК России подписал приказ о награждении Дмитрия Двали ведомственной медалью "Доблесть и отвага" за проявленные мужество и решительность при защите граждан.Уволен и. о. замгубернатора СевастополяГубернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил с должности исполняющего обязанности его заместителя, экс-руководителя горхоза города Евгения Горлова, предупредив, что не потерпит коррупции в любых ее проявлениях."Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.В Севастополе обклеивают окна школ и детсадов защитной бронепленкойОкна почти 200 школ и детских садов до начала учебного года обклеят бронепленкой для защиты от осколков в случае атаки ВСУ на город."Будем очень стараться, чтобы к 1 сентября успеть оклеить большую часть, подключаем все больше бригад", – сказал замдиректора управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя Алексей Зубарев.Сотрудник подрядной организации подробно рассказал РИА Новости Крым, как устанавливается пленка и в каких именно случаях обеспечивает безопасность.Театр Олега Табакова готовится удивлять КрымВ Севастополе в течение трех дней будут показывать легендарный спектакль "Матросская тишина" Театра Олега Табакова. Два спектакля дадут исключительно для участников СВО, медиков и волонтеров, в том числе из Донбасса. Об этом рассказал на пресс-конференции руководитель театра, народный артист России Владимир Машков.Также он сообщил, что намерен приехать весной, чтобы провести в Севастополе набор детей в театральную школу, которую также возглавляет. А губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что в это же время могут пройти очередные гастроли театра в Севастополе.

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https://crimea.ria.ru/20240806/15-milliona-za-dtp-s-rebenkom-v-sevastopole-sud-vstal-na-storonu-materi-1139401607.html

https://crimea.ria.ru/20240806/ministr-transporta-kryma-lukashenko-ushel-v-otstavku-1139381928.html

https://crimea.ria.ru/20240806/na-krym-idut-livni-i-silnyy-veter---obyavleno-shtormovoe-1139395452.html

https://crimea.ria.ru/20240806/mashkov-v-sevastopole-rasskazal-o-podgotovke-artistov-v-polevykh-usloviyakh-1139413760.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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