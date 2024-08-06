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Главные новости Крыма: 6 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Главные новости Крыма: 6 августа
Главные новости Крыма: 6 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Главные новости Крыма: 6 августа
В Крыму ограничивали движение железнодорожного сообщения, поезда дальнего следования задерживаются на несколько часов. В Феодосии задержали всех девятерых... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T22:30
2024-08-06T22:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму ограничивали движение железнодорожного сообщения, поезда дальнего следования задерживаются на несколько часов. В Феодосии задержали всех девятерых обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу – самого спортсмена Двали наградят. Лишился должности исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов – глава Севастополя заявил, что не потерпит коррупции в любых ее проявлениях. Окна школ и детсадов в Севастополе обклеивают защитной бронепленкой, специалисты рассказали, как это помогает при уничтожении ПВО воздушных целей. Театр Олега Табакова снова в Севастополе и готовится удивлять, а его худрук Владимир Машков, помимо спектаклей, анонсировал проведение отбора детей в театральную школу.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму встали поезда и машины на участке от Симферополя до ДжанкояО приостановке движения поездов на перегоне Симферополь – Джанкой сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на региональный минтранс. Позже служба автомобильных дорог РК также уведомила об ограничении движения, речь шла об участке автодороги Симферополь – граница с Херсонской областью.В пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс" сначала сообщили о задержке двух, а потом пяти поездов в связи с перекрытием путей.В восемь вечера в правительстве Крыма сообщили о продлении ограничения железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь – Джанкой. Движение было восстановлено в 21:15.В Феодосии задержаны все нападавшие на чемпиона РФ по боксу ДвалиВсе девять задержанных накануне жителей Феодосийского городского округа, обвиняемые органами СК России в покушении на убийство спортсмена, будут содержаться под стражей до 29 сентября включительно", – сообщили в крымском главке СК РФ.В этот же день председатель СК России подписал приказ о награждении Дмитрия Двали ведомственной медалью "Доблесть и отвага" за проявленные мужество и решительность при защите граждан.Уволен и. о. замгубернатора СевастополяГубернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил с должности исполняющего обязанности его заместителя, экс-руководителя горхоза города Евгения Горлова, предупредив, что не потерпит коррупции в любых ее проявлениях."Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.В Севастополе обклеивают окна школ и детсадов защитной бронепленкойОкна почти 200 школ и детских садов до начала учебного года обклеят бронепленкой для защиты от осколков в случае атаки ВСУ на город."Будем очень стараться, чтобы к 1 сентября успеть оклеить большую часть, подключаем все больше бригад", – сказал замдиректора управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя Алексей Зубарев.Сотрудник подрядной организации подробно рассказал РИА Новости Крым, как устанавливается пленка и в каких именно случаях обеспечивает безопасность.Театр Олега Табакова готовится удивлять КрымВ Севастополе в течение трех дней будут показывать легендарный спектакль "Матросская тишина" Театра Олега Табакова. Два спектакля дадут исключительно для участников СВО, медиков и волонтеров, в том числе из Донбасса. Об этом рассказал на пресс-конференции руководитель театра, народный артист России Владимир Машков.Также он сообщил, что намерен приехать весной, чтобы провести в Севастополе набор детей в театральную школу, которую также возглавляет. А губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что в это же время могут пройти очередные гастроли театра в Севастополе.
https://crimea.ria.ru/20240806/prirodnyy-pozhar-pod-simferopolem--gorozhan-ispugal-gustoy-dym-1139403740.html
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главное за день, новости крыма, крым, риа новости крым
Главные новости Крыма: 6 августа

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 6 августа

22:30 06.08.2024 (обновлено: 22:43 06.08.2024)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму ограничивали движение железнодорожного сообщения, поезда дальнего следования задерживаются на несколько часов. В Феодосии задержали всех девятерых обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу – самого спортсмена Двали наградят. Лишился должности исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов – глава Севастополя заявил, что не потерпит коррупции в любых ее проявлениях. Окна школ и детсадов в Севастополе обклеивают защитной бронепленкой, специалисты рассказали, как это помогает при уничтожении ПВО воздушных целей. Театр Олега Табакова снова в Севастополе и готовится удивлять, а его худрук Владимир Машков, помимо спектаклей, анонсировал проведение отбора детей в театральную школу.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Крыму встали поезда и машины на участке от Симферополя до Джанкоя

О приостановке движения поездов на перегоне Симферополь – Джанкой сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на региональный минтранс. Позже служба автомобильных дорог РК также уведомила об ограничении движения, речь шла об участке автодороги Симферополь – граница с Херсонской областью.
В пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс" сначала сообщили о задержке двух, а потом пяти поездов в связи с перекрытием путей.
В восемь вечера в правительстве Крыма сообщили о продлении ограничения железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь – Джанкой. Движение было восстановлено в 21:15.
Пожар под Симферополем - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
15:37
Природный пожар под Симферополем – горожан испугал густой дым

В Феодосии задержаны все нападавшие на чемпиона РФ по боксу Двали

Все девять задержанных накануне жителей Феодосийского городского округа, обвиняемые органами СК России в покушении на убийство спортсмена, будут содержаться под стражей до 29 сентября включительно", – сообщили в крымском главке СК РФ.
В этот же день председатель СК России подписал приказ о награждении Дмитрия Двали ведомственной медалью "Доблесть и отвага" за проявленные мужество и решительность при защите граждан.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
15:55
1,5 миллиона за ДТП с ребенком: в Севастополе суд встал на сторону матери

Уволен и. о. замгубернатора Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил с должности исполняющего обязанности его заместителя, экс-руководителя горхоза города Евгения Горлова, предупредив, что не потерпит коррупции в любых ее проявлениях.
"Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Николай Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
09:34
Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставку

В Севастополе обклеивают окна школ и детсадов защитной бронепленкой

Окна почти 200 школ и детских садов до начала учебного года обклеят бронепленкой для защиты от осколков в случае атаки ВСУ на город.
"Будем очень стараться, чтобы к 1 сентября успеть оклеить большую часть, подключаем все больше бригад", – сказал замдиректора управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя Алексей Зубарев.
Сотрудник подрядной организации подробно рассказал РИА Новости Крым, как устанавливается пленка и в каких именно случаях обеспечивает безопасность.
Надвигающаяся гроза - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
13:02
На Крым идут ливни и сильный ветер - объявлено штормовое

Театр Олега Табакова готовится удивлять Крым

В Севастополе в течение трех дней будут показывать легендарный спектакль "Матросская тишина" Театра Олега Табакова. Два спектакля дадут исключительно для участников СВО, медиков и волонтеров, в том числе из Донбасса. Об этом рассказал на пресс-конференции руководитель театра, народный артист России Владимир Машков.
Также он сообщил, что намерен приехать весной, чтобы провести в Севастополе набор детей в театральную школу, которую также возглавляет. А губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что в это же время могут пройти очередные гастроли театра в Севастополе.
Владимир Машков
22:03
Машков в Севастополе рассказал о подготовке артистов в полевых условиях
 
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Заголовок открываемого материала
22:43Главное за день: 6 августа
22:30Главные новости Крыма: 6 августа
22:12Что происходит на границе Курской области и Украины
22:03Машков в Севастополе рассказал о подготовке артистов в полевых условиях
21:53Дмитрия Двали наградят ведомственной медалью "Доблесть и отвага"
21:32Театральная школа Олега Табакова приедет искать таланты в Севастополь
21:24Железнодорожное сообщение в Крыму восстановлено
21:04В Севастополе двум льготникам выдали один участок – открыто дело
20:42Владимир Машков хочет везти в Севастополь спектакли двух своих театров
20:16Уволен исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов
20:08Пять поездов задерживаются из-за остановки ж/д сообщения в Крыму
20:02Ограничение движения на перегоне Симферополь – Джанкой продлено до 22:00
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18:1619 электроподстанций отключены на ЮБК – Гаспра и Ореанда без света
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