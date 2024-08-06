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На автодороге Симферополь – Херсонская область ограничено движение

На автодороге Симферополь – Херсонская область ограничено движение - РИА Новости Крым, 06.08.2024

На автодороге Симферополь – Херсонская область ограничено движение

В Крыму ограничено автомобильное сообщение на автодороге Симферополь – граница с Херсонской областью. Об этом сообщает служба автомобильных дорог РК. РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T19:01

2024-08-06T19:01

2024-08-06T19:04

херсонская область

симферополь

транспорт

происшествия

автомобиль

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму ограничено автомобильное сообщение на автодороге Симферополь – граница с Херсонской областью. Об этом сообщает служба автомобильных дорог РК.Схема объезда будет опубликована чуть позже, уточнили в ведомстве.В связи с перекрытием железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь – Джанкой задерживаются два поезда.Ранее советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на республиканский минтранс сообщил, что железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь – Джанкой временно перекрыто.

херсонская область

симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, симферополь, транспорт, происшествия, автомобиль, новости, новости крыма