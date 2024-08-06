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На автодороге Симферополь – Херсонская область ограничено движение - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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На автодороге Симферополь – Херсонская область ограничено движение
На автодороге Симферополь – Херсонская область ограничено движение - РИА Новости Крым, 06.08.2024
На автодороге Симферополь – Херсонская область ограничено движение
В Крыму ограничено автомобильное сообщение на автодороге Симферополь – граница с Херсонской областью. Об этом сообщает служба автомобильных дорог РК. РИА Новости Крым, 06.08.2024
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херсонская область
симферополь
транспорт
происшествия
автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму ограничено автомобильное сообщение на автодороге Симферополь – граница с Херсонской областью. Об этом сообщает служба автомобильных дорог РК.Схема объезда будет опубликована чуть позже, уточнили в ведомстве.В связи с перекрытием железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь – Джанкой задерживаются два поезда.Ранее советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на республиканский минтранс сообщил, что железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь – Джанкой временно перекрыто.
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херсонская область, симферополь, транспорт, происшествия, автомобиль, новости, новости крыма
На автодороге Симферополь – Херсонская область ограничено движение

В Крыму на автодороге Симферополь – граница с Херсонской областью ограничено движение

19:01 06.08.2024 (обновлено: 19:04 06.08.2024)
 
Дорожный знак "Въезд запрещен"
Дорожный знак Въезд запрещен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму ограничено автомобильное сообщение на автодороге Симферополь – граница с Херсонской областью. Об этом сообщает служба автомобильных дорог РК.

"По техническим причинам ограничено движение транспорта на участке автомобильной дороги Симферополь – Красноперекопск – Граница с Херсонской областью до села Октябрьское км 12+ 00 (с. Ленинское) – 17+800 (Октябрьское перед ж/д переездом), – сказано в сообщении.

Схема объезда будет опубликована чуть позже, уточнили в ведомстве.
В связи с перекрытием железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь – Джанкой задерживаются два поезда.
Ранее советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на республиканский минтранс сообщил, что железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь – Джанкой временно перекрыто.
 
Херсонская областьСимферопольТранспортПроисшествияАвтомобильНовостиНовости Крыма
 
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