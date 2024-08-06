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На автодороге Симферополь – Херсонская область ограничено движение
На автодороге Симферополь – Херсонская область ограничено движение - РИА Новости Крым, 06.08.2024
На автодороге Симферополь – Херсонская область ограничено движение
В Крыму ограничено автомобильное сообщение на автодороге Симферополь – граница с Херсонской областью. Об этом сообщает служба автомобильных дорог РК. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T19:01
2024-08-06T19:01
2024-08-06T19:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму ограничено автомобильное сообщение на автодороге Симферополь – граница с Херсонской областью. Об этом сообщает служба автомобильных дорог РК.Схема объезда будет опубликована чуть позже, уточнили в ведомстве.В связи с перекрытием железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь – Джанкой задерживаются два поезда.Ранее советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на республиканский минтранс сообщил, что железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь – Джанкой временно перекрыто.
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херсонская область, симферополь, транспорт, происшествия, автомобиль, новости, новости крыма
На автодороге Симферополь – Херсонская область ограничено движение
В Крыму на автодороге Симферополь – граница с Херсонской областью ограничено движение
19:01 06.08.2024 (обновлено: 19:04 06.08.2024)