https://crimea.ria.ru/20240806/dva-poezda-zaderzhivayutsya-iz-za-ostanovki-zhd-soobscheniya-v-krymu-1139412026.html

Два поезда задерживаются из-за остановки ж/д сообщения в Крыму

Два поезда задерживаются из-за остановки ж/д сообщения в Крыму - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Два поезда задерживаются из-за остановки ж/д сообщения в Крыму

Движение двух поездов задерживается в связи с перекрытием железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь – Джанкой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T18:45

2024-08-06T18:45

2024-08-06T18:51

железная дорога

гранд сервис экспресс

новости крыма

крым

происшествия

транспорт

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139019918_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2c6d5cb45ed1d7f4627f55ab9476dd79.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Движение двух поездов задерживается в связи с перекрытием железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь – Джанкой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Поезд №27/28 Симферополь – Москва, отправлением 6 августа из Симферополя, остановлен в 17:34 около станции Остряково. Поезд №175/176 Москва Павелецкая – Симферополь, отправлением 5 августа из Москвы, в 17:29 остановлен около станции Краснопартизанская, уточнили в компании-перевозчике.И заверили, что делается все возможное для разрешения ситуации. Как только движение будет разрешено, поезда начнут движение.Ранее советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на республиканский минтранс сообщил, что железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь – Джанкой временно перекрыто.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

железная дорога, гранд сервис экспресс, новости крыма, крым, происшествия, транспорт, логистика