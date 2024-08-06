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Два поезда задерживаются из-за остановки ж/д сообщения в Крыму
Два поезда задерживаются из-за остановки ж/д сообщения в Крыму - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Два поезда задерживаются из-за остановки ж/д сообщения в Крыму
Движение двух поездов задерживается в связи с перекрытием железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь – Джанкой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T18:45
2024-08-06T18:45
2024-08-06T18:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Движение двух поездов задерживается в связи с перекрытием железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь – Джанкой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Поезд №27/28 Симферополь – Москва, отправлением 6 августа из Симферополя, остановлен в 17:34 около станции Остряково. Поезд №175/176 Москва Павелецкая – Симферополь, отправлением 5 августа из Москвы, в 17:29 остановлен около станции Краснопартизанская, уточнили в компании-перевозчике.И заверили, что делается все возможное для разрешения ситуации. Как только движение будет разрешено, поезда начнут движение.Ранее советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на республиканский минтранс сообщил, что железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь – Джанкой временно перекрыто.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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железная дорога, гранд сервис экспресс, новости крыма, крым, происшествия, транспорт, логистика
Два поезда задерживаются из-за остановки ж/д сообщения в Крыму
2 поезда в Крыму задерживаются из-за закрытия ж/д путей на перегоне Симферополь – Джанкой
18:45 06.08.2024 (обновлено: 18:51 06.08.2024)