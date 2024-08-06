https://crimea.ria.ru/20240806/zheleznodorozhnoe-soobschenie-v-krymu-vosstanovleno-1139416086.html

Железнодорожное сообщение в Крыму восстановлено

Железнодорожное сообщение в Крыму восстановлено - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Железнодорожное сообщение в Крыму восстановлено

Движение по перегону железной дороги Симферополь-Джанкой в Крыму восстановлено. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T21:24

2024-08-06T21:24

2024-08-06T22:20

железные дороги крыма

происшествия

олег крючков

минтранс крыма

новости крыма

срочные новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124244015_78:176:1131:768_1920x0_80_0_0_8cf25a2f0686655259d38c19ae956498.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Движение по перегону железной дороги Симферополь-Джанкой в Крыму восстановлено. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на республиканский минтранс.Вечером во вторник Крючков сообщил об ограничении ж/д сообщения на участке Симферополь - Джанкой на два часа, позже его продлили до 22.00. Также было ограничено движение на автодороге Симферополь – граница с Херсонской областью. Причина произошедшего не называется.В пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" сообщали, что по состоянию на 20:00 задерживается движение пяти поездов в Крым.Поезд №027/028 возобновил движение в 21.20. Все поезда, ранее задержанные из-за ограничения, возобновили движение в 22.15.Время задержки поездов на 21.00 из Крыма:Поезда, следующие из Крыма, постепенно будут нагонять отставание от расписания в пути, уточнили в компании-перевозчике.Время задержки поездов в Крым:

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

железные дороги крыма, происшествия, олег крючков, минтранс крыма, новости крыма, срочные новости крыма, крым