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Железнодорожное сообщение в Крыму восстановлено
Железнодорожное сообщение в Крыму восстановлено - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Железнодорожное сообщение в Крыму восстановлено
Движение по перегону железной дороги Симферополь-Джанкой в Крыму восстановлено. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T21:24
2024-08-06T21:24
2024-08-06T22:20
железные дороги крыма
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олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Движение по перегону железной дороги Симферополь-Джанкой в Крыму восстановлено. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на республиканский минтранс.Вечером во вторник Крючков сообщил об ограничении ж/д сообщения на участке Симферополь - Джанкой на два часа, позже его продлили до 22.00. Также было ограничено движение на автодороге Симферополь – граница с Херсонской областью. Причина произошедшего не называется.В пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" сообщали, что по состоянию на 20:00 задерживается движение пяти поездов в Крым.Поезд №027/028 возобновил движение в 21.20. Все поезда, ранее задержанные из-за ограничения, возобновили движение в 22.15.Время задержки поездов на 21.00 из Крыма:Поезда, следующие из Крыма, постепенно будут нагонять отставание от расписания в пути, уточнили в компании-перевозчике.Время задержки поездов в Крым:
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РИА Новости Крым
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железные дороги крыма, происшествия, олег крючков, минтранс крыма, новости крыма, срочные новости крыма, крым
Железнодорожное сообщение в Крыму восстановлено
Железнодорожное сообщение в Крыму восстановлено спустя четыре часа
21:24 06.08.2024 (обновлено: 22:20 06.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Движение по перегону железной дороги Симферополь-Джанкой в Крыму восстановлено. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на республиканский минтранс.
"Восстановлено движение по перегону железной дороги Джанкой- Симферополь и участку автомобильной дороги Симферополь - Армянск", - написал он в своем Telegram-канале.
Вечером во вторник Крючков сообщил об ограничении ж/д сообщения
на участке Симферополь - Джанкой на два часа, позже его продлили до 22.00. Также было ограничено движение
на автодороге Симферополь – граница с Херсонской областью. Причина произошедшего не называется.
В пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" сообщали, что по состоянию на 20:00 задерживается движение пяти поездов в Крым.
Поезд №027/028 возобновил движение в 21.20. Все поезда, ранее задержанные из-за ограничения, возобновили движение в 22.15.
Время задержки поездов на 21.00 из Крыма:
—№27/28 Симферополь – Москва, отправлением 6 августа - 3 часа 30 минут;
—№179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 6 августа - 2 часа 30 минут;
—№007/008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 6 августа - 1 час 40 минут;
—№067/068 Симферополь – Москва, отправлением 6 августа - 2 часа.
—№585/586 Симферополь – Волгоград, отправлением 6 августа - 30 минут.
Поезда, следующие из Крыма, постепенно будут нагонять отставание от расписания в пути, уточнили в компании-перевозчике.
Время задержки поездов в Крым:
—№175/176 Москва Павелецкая – Симферополь, отправлением 5 августа - 3 часа 40 минут.
—№017/018 Москва – Симферополь, отправлением 5 августа - 1 час 50 минут;
—№067/068 Москва – Симферополь, отправлением 5 августа -1 час 50 минут.